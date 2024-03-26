Asus ROG Centra kulaklık nadir görülen bir özellikle geliyor

Asus ROG Centra özellikleri ve fiyatı
Asus ROG Centra tam kablosuz kulaklık Bluetooth bağlantısının yanında 2.4G bağlantısını da getiriyor. Adaptörü kutusunda muhafaza eden kulaklık bu sayede LC3+ kodeği üzerinden 24-bit 96 kHz ve Dirac Opteo üzerinden daha verimli ses sunabiliyor. Ayrıca gecikmeleri de en aza indiriyor.
İki bağlantı arasında akıcı geçiş yapabilen kulaklık 31dB seviyesine kadar gürültü engelleyebiliyor. ASUS Aura RGB aydınlatması da olan kulaklık Bluetooth ile toplamda 46 saat, 2.4G ile 36 saat kullanılabiliyor. Asus ROG Centra TWS Speednova kulaklık 208$ gibi yüksek bir fiyat etiketi ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...