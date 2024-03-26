Asus ROG Centra kulaklık nadir görülen bir özellikle geliyor

Günümüz tam kablosuz kulaklıklarında ağırlıklı olarak Bluetooth bağlantısı kullanıldığını görüyoruz. Boyut kısıtlaması ve teknik imkânlar nedeniyle adaptör gibi çözümler tercih edilmiyor. Asus ROG ise oyuncu tarafında bu fikri test ediyor.

Asus ROG Centra özellikleri ve fiyatı

Asus ROG Centra tam kablosuz kulaklık Bluetooth bağlantısının yanında 2.4G bağlantısını da getiriyor. Adaptörü kutusunda muhafaza eden kulaklık bu sayede LC3+ kodeği üzerinden 24-bit 96 kHz ve Dirac Opteo üzerinden daha verimli ses sunabiliyor. Ayrıca gecikmeleri de en aza indiriyor.

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İki bağlantı arasında akıcı geçiş yapabilen kulaklık 31dB seviyesine kadar gürültü engelleyebiliyor. ASUS Aura RGB aydınlatması da olan kulaklık Bluetooth ile toplamda 46 saat, 2.4G ile 36 saat kullanılabiliyor. Asus ROG Centra TWS Speednova kulaklık 208$ gibi yüksek bir fiyat etiketi ile geliyor.

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Asus ROG Centra kulaklık tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı