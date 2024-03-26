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    Asus ROG Centra kulaklık nadir görülen bir özellikle geliyor

    Asus ROG Centra TWS Speednova kulaklık, Bluetooth bağlantısının yanında 2.4G bağlantısı da sunarak özellikle oyuncular için gelişmiş ses teknolojileri getiriyor.
    Asus ROG Centra
    Günümüz tam kablosuz kulaklıklarında ağırlıklı olarak Bluetooth bağlantısı kullanıldığını görüyoruz. Boyut kısıtlaması ve teknik imkânlar nedeniyle adaptör gibi çözümler tercih edilmiyor. Asus ROG ise oyuncu tarafında bu fikri test ediyor.

    Asus ROG Centra özellikleri ve fiyatı

    Asus ROG Centra tam kablosuz kulaklık Bluetooth bağlantısının yanında 2.4G bağlantısını da getiriyor. Adaptörü kutusunda muhafaza eden kulaklık bu sayede LC3+ kodeği üzerinden 24-bit 96 kHz ve Dirac Opteo üzerinden daha verimli ses sunabiliyor. Ayrıca gecikmeleri de en aza indiriyor.

    İki bağlantı arasında akıcı geçiş yapabilen kulaklık 31dB seviyesine kadar gürültü engelleyebiliyor. ASUS Aura RGB aydınlatması da olan kulaklık Bluetooth ile toplamda 46 saat, 2.4G ile 36 saat kullanılabiliyor. Asus ROG Centra TWS Speednova kulaklık 208$ gibi yüksek bir fiyat etiketi ile geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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