Asus'dan minik dev: Rampage III Gene lanse edildi

Asus, detaylarını Computex 2010 fuarında açıkladığı Rampage III Gene isimli yeni anakartını duyurdu. Yüksek performans segmenti için hazırlanan Micro-ATX formundaki yeni anakart, Intel X58 yonga setini kullanıyor. LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilere uyumlu olan anakart, altı adet DIMM slotu üzerinden 2200MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. Özellikle LanParty tutkunu oyuncular için hazırlanan kompakt boyutlu kasalarda kullanılmak üzere tasarlanan yeni anakart, ROG serisi anakartlarda görmeye alışık olduğumuz hız aşırtma odaklı ROG Connect, ProbeIT,iROG, CPU Level Up, COP EX ve Loadline Calibration gibi teknolojileri bünyesinde barındırırken, sahip olduğu voltaj okuma noktaları ile donanımsal voltaj takibine de olanak tanıyor.

Üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunan Rampage III Gene, çoklu ekran kartı kurulumları için hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek veriyor. SATA-III ve USB 3.0 gibi yenilikli teknolojilere de destek sunan anakart, Gigabit Ethernet, FireWire portu, 8 kanal yüksek tanımlı ses (Supreme FX X-Fi 2 ile) gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. Profesyoneller için kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına da sahip olan Ramgape III Gene, 250 Avro civarında fiyatlandırma ile sunuluyor.