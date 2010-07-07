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Asus'dan minik dev: Rampage III Gene lanse edildi

8 yıl
12,2b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan minik dev: Rampage III Gene lanse edildi
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Asus, detaylarını Computex 2010 fuarında açıkladığı Rampage III Gene isimli yeni anakartını duyurdu. Yüksek performans segmenti için hazırlanan Micro-ATX formundaki yeni anakart, Intel X58 yonga setini kullanıyor. LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilere uyumlu olan anakart, altı adet DIMM slotu üzerinden 2200MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. Özellikle LanParty tutkunu oyuncular için hazırlanan kompakt boyutlu kasalarda kullanılmak üzere tasarlanan yeni anakart, ROG serisi anakartlarda görmeye alışık olduğumuz hız aşırtma odaklı ROG Connect, ProbeIT,iROG, CPU Level Up, COP EX ve Loadline Calibration gibi teknolojileri bünyesinde barındırırken, sahip olduğu voltaj okuma noktaları ile donanımsal voltaj takibine de olanak tanıyor.

Üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunan Rampage III Gene, çoklu ekran kartı kurulumları için hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek veriyor. SATA-III ve USB 3.0 gibi yenilikli teknolojilere de destek sunan anakart, Gigabit Ethernet, FireWire portu, 8 kanal yüksek tanımlı ses (Supreme FX X-Fi 2 ile) gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. Profesyoneller için kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına da sahip olan Ramgape III Gene, 250 Avro civarında fiyatlandırma ile sunuluyor.

Asus'dan minik dev: Rampage III Gene lanse edildi
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Asus'dan minik dev: Rampage III Gene lanse edildi
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LeMaieju 8 yıl
OC için illada micro atx dışınamı çıkmak lazım yada micro atx anakart aldım diye illa küçük bir kasamı alınacak önyargılı bir yaklaşım olmuş. @el muteda.
Ben parça parça yeniliyorum sistemi CM Storm Sniper Totally Mesh aldım 1 ay önce ama almadan öncede bu kartı alacağım belliydi.M-Atx anakart alacam diye küçültmedim vede SLI + Oc düşünüyorum.
300TL fazla varsa alırsın Extreme =)
Kullanan varsa almadan önce onun yorumunu dinleyelim bence uzaktan konuşanları değil.Mesela Ram. II gene kullanan arkadaş gayet güzel bir şekilde Ram. II düşünenlere yardımcı olmuş..
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El Mukteda 8 yıl
yok hocam ben kasadan bahsettim ki zaten bunu değil de maximus iii extreme modelini kullanıyorum.
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Batuist 8 yıl
evet gerçekten boyutlarına aldanmamak lazım.. oldukça fonksiyonel bir anakart... ama fiyat çok uçuk...
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El Mukteda 8 yıl
hem lanparty yapıp mini kasaya koyacaksın. hem de oc yapacaksın 2 si bir arada olmuyor ne yazıkki. oc yapmayacaksam niye rampage alayım onlarca micro atx anakart varken. oc yapacaksam extreme modeli varken bunu niye alayım. micro atx kasada oc yapanın da aklını seveyim
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DH Misafiri 8 yıl
rampage 2 gene ile arasında pek fazla değişiliklik yok. sadece usb 3 sata 3 desteği var. bende rampage 2 gene var bian acele ettim diye düşündüm ama fazla fark yok. ama rampage 2 gene gerçekten mükemmel bir anakart. küçük boyutlara aldanmamak gerek. bir çok atx anakartlara kök söktüren zengin bir çeşitliklik var.
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namnamnamnam 8 yıl
boyutlarına ragmen güzel özellikleri var ama fiyatı makul degil benim icin
rampage II ye göre usb3.0 ve sata3 yeniligi güzel olmus günümüzde en cok aranan özelliklerden
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