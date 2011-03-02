Asus'dan oyuncular için Sandy Bridge tabanlı ve 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar

Asus oyuncular için hazırladığı dizüstü bilgisayarlarına yeni bir model daha ekliyor. G74Sx adını taşıyan yeni model, 17-inç boyutunda 3D ekrana sahip. Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu temel alan ve tercihe bağlı olarak Core i5 ve Core i7 işlemcilerle konfigüre edilebileceği belirtilen sistem, GeForce GTX 560M GPU'sunu kullanıyor.

Açıklanan bilgilere göre 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan dizüstü bilgisayar, HDMI 1.4 çıkışı sayesinde 3D görüntüleri 3D HDTV ya da 3D destekli monitörlere aktarabiliyor. Asus tarafından CeBIT 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunulan G74Sx'in ilerleyen haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.