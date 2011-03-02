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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'dan oyuncular için Sandy Bridge tabanlı ve 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar

8 yıl
9,6b
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11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan oyuncular için Sandy Bridge tabanlı ve 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar
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Asus oyuncular için hazırladığı dizüstü bilgisayarlarına yeni bir model daha ekliyor. G74Sx adını taşıyan yeni model, 17-inç boyutunda 3D ekrana sahip. Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu temel alan ve tercihe bağlı olarak Core i5 ve Core i7 işlemcilerle konfigüre edilebileceği belirtilen sistem, GeForce GTX 560M GPU'sunu kullanıyor.

Açıklanan bilgilere göre 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan dizüstü bilgisayar, HDMI 1.4 çıkışı sayesinde 3D görüntüleri 3D HDTV ya da 3D destekli monitörlere aktarabiliyor. Asus tarafından CeBIT 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunulan G74Sx'in ilerleyen haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

Asus'dan oyuncular için Sandy Bridge tabanlı ve 3D destekli yeni dizüstü bilgisayar
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ozkan_tpc 8 yıl
Monitörü çok kalas duruyo, onun dışında görünüm şahane, özellikle öndeki hava ızgaraları.
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venom88 8 yıl
Yüksek çözünürlükte oyun oynıçaksanız veriyolu hızı önem kazanır çekirdek hızınız ne kadar iyi olursa olsun veriyolu hızı performansı sınırlar..
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isimbulamadim 8 yıl
GDDR5 bellek kullanan bir mobil ekran kartında 256 bit veriyolu beklemek neden ? Sonuçta kartın işlemcisinin gücü belli. 128 değil 512 bit olsa bile bunun performans açısından bir getirisi olmaz. O değil 2005 üyesisiniz ama hala şu "bit" olayındasınız ya, ne desem bilemedim.
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jay jay justified 8 yıl
Ayrıca oyuncu bilgisayarı diye sunulan bir cihazda GTX 560M kullanmanın mantığı nedir? GTX 580M koy da bir işe yarasın.
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KalemKolik 8 yıl

isimbulamadim

GDDR5 bellek kullanan bir mobil ekran kartında 256 bit veriyolu beklemek neden ? Sonuçta kartın işlemcisinin gücü belli. 128 değil 512 bit olsa bile bunun performans açısından bir getirisi olmaz. O değil 2005 üyesisiniz ama hala şu "bit" olayındasınız ya, ne desem bilemedim.



Önemli olmasa bit değerleri kalite gittikçe artarmı,yani öyle bir söylüyorsun ki hiç önemli değilmiş gibi
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KalemKolik 8 yıl
16gb ram bana göre az.32gb desteği olsa alırdım
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Batuist 8 yıl
oldukça şık ve pahalı duruyor..
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onboardx 8 yıl
asus son dönem laptoplarında kaliteli led paneller kullanmalı.yurtdışı forumlarınıda okuyorum gamer serisinde bile insanlar ekranlardan memnun değil.kendileri panel alıp değiştiriyorlar.
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