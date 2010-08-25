Asus'dan oyuncular için maliyet odaklı yeni ses kartı: Xonar DG

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, oyuncular için hazırladığı maliyet odaklı yeni ses kartını duyurdu. Anakartlardaki entegre ses çiplerinden memnun olmayan ancak pahalı çözümlere ayıracak bütçesi de bulunmayan kullanıcılar için hazırlanan Xonar DG, 50$ seviyesinden satışa sunuluyor.

PCI ara birimini kullanan 5.1 kanal ses kartı, C-Media firmasının CMI8786 Oxygen HD ses işlemcisini kulalnıyor. 24-bit/96 kHz analog 5.1 çıkışını destekleyen ve üzerinde ayrıca dijital TOSLINK çıkışı bulunan Xonar DG, entegre kulaklık güçlendirici ve HDCP gibi detaylara da sahip.

Sinyal-Gürültü oranı 105 dbA olarak açıklanan Cirrus-Logic DAC ile desteklenen ses kartının sunduğu frekans aralığı ise 10Hz ile 48kHz aralığında.