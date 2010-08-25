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Asus'dan oyuncular için maliyet odaklı yeni ses kartı: Xonar DG

8 yıl
29,1b
1
37
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, oyuncular için hazırladığı maliyet odaklı yeni ses kartını duyurdu. Anakartlardaki entegre ses çiplerinden memnun olmayan ancak pahalı çözümlere ayıracak bütçesi de bulunmayan kullanıcılar için hazırlanan Xonar DG, 50$ seviyesinden satışa sunuluyor.

PCI ara birimini kullanan 5.1 kanal ses kartı, C-Media firmasının CMI8786 Oxygen HD ses işlemcisini kulalnıyor. 24-bit/96 kHz analog 5.1 çıkışını destekleyen ve üzerinde ayrıca dijital TOSLINK çıkışı bulunan Xonar DG, entegre kulaklık güçlendirici ve HDCP gibi detaylara da sahip.

Sinyal-Gürültü oranı 105 dbA olarak açıklanan Cirrus-Logic DAC ile desteklenen ses kartının sunduğu frekans aralığı ise 10Hz ile 48kHz aralığında.


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e.ayhan 6 yıl
Bu kartı kullanan varmı ?? Windos 7 X64 de sorunsuz çalıuşıyorumu tek bilmek istediğim bu...
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DH Misafiri 8 yıl
Gereksız dıen arkadaslar sana gore gereksızdır eger muzık kulagın yoksa;)
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dephyr 8 yıl
en azından onbord ses çipinden üstün
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vidoko 8 yıl
eğer hala seskartı alan mı var diye bir soru şimdilik saçma ..kesinlikle onboard harici seskartının yerini tutmuyor..bence alın bir deneyin bakın sesler nasıl net ve bozulmadan çıkıyor..
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saintroyo 8 yıl
onboard ses kartında logitech 2.1 kullanıyordum sonra creative x-fi xtremegamer fatality pro aldım ve fark nedir gördüm. daha sonra bir de ön konsol aldım optik çıkış için. yarın kazara optik çıkışlı bir ses sitemi alırız belli mi olur
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Batuist 8 yıl
creative'e ciddi alternatif firmaların olması gerek.. adamların ürün desteği sıfır.. 2 sene sonra desteği kesen bir firmadan bir daha hiçbir ürün almam.. ve ses kartında da fazla marka yok... o yüzden çeşitlilik iyidir.. çıkarsın tabiki...
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dakmor 8 yıl
Onboard ekran kartıyla en azından ölesine takılmak için bile olsa guitar rig yada amplitude gibi programları nasıl çalıştırmayı planlıyorsunuz ki? Hani sadece acmaktan bahsetmiyorum efekler falan işin içine girince zaten onboard ses kartları yayıyor. M-audio yada benzeri ses kartlarının bütçesi fazla geldiğinde ise böyle daha çok temel düzeyde yararlanabileceğiniz asio driver desteği ile bu kartlar kullanılıyor. Düşünsenize guitar rig gibi bi programla verebildiğiniz efektleri analog bi düzende aldığınızı ne kadar maliyetli olur tüm efektlerin maliyeti pedallar yada iyi bi prossesor + amplie ile. Eğer amatör ruh+düşük bütçe ile yola çıkmışsanız tam tersine böyle bir ses kartı almak zorunda kalırsınız.
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DemonicMajesty 8 yıl
Şimdiye kadar harici ses kartı kullanmayan arkadaşlar gereksiz demiş. X-fi gibi ses verebiliyorsa neden gereksiz olsun. İyi bir ses sistemine sahipseniz arada çok fark var.
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sub_s7v7n 8 yıl
hala ses kartı alan var. Çünkü on board ses kartları ile sadece ses çıkmasını sağlarsın. Gereksiz diyen arkadaşlar on board ile doğru düzgün bir ses kartının farkını anlayamamış kişiller olsa gerek
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napolyon94 8 yıl
hala ses kartı alan varmı
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umur BEY 8 yıl
Bencede gereksizde, ortada birde maliyet diye bir durum olunca faydalı olacağına eminim. Lütfen arkadaşlar ses kartları ile onboard kartları karşılaştırmayın win7 altında bile kullanan arasındaki farkı rahatlıkla anlar..
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Technics 8 yıl
şakamısınız siz?
on boardlarınızdan arada ayrılın da bakın bakalım neler yapıyor harici ses kartları
napolyon94

hala ses kartı alan varmı

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pcserver 8 yıl
audgy2 zs tavsiyem.
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airmemoli 8 yıl
Onboard yetiyo bize kardeş
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Process64 8 yıl
Saçma olmuş...

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