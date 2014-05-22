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Asus'dan oyunculara özel 60mm sürücülü yeni kafa üstü kulaklık: Strix Pro

5 yıl
1,8b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus'dan oyunculara özel 60mm sürücülü yeni kafa üstü kulaklık: Strix Pro
Çevre bileşenleri açısından öne çıkan firmalardan Asus, oyunculara özel olarak 60mm sürücüler ile hazırladığı yeni kafa üstü kulaklık modeli Strix Pro'yu resmi olarak duyurdu.
Köşeli hatalara sahip tasarımı ve siyah ile turuncu karışımı rengiyle oldukça dikkat çekici görünen Asus Strix Pro, birçok rakibinden 60mm neodymium-magnet sürücüleriyle ayrılıyor ve böylece üst düzey bir oyun/ses deneyimi yaşatabiliyor. Windows ve OSX işletim sistemli bilgisayarlar yanında Sony Playstation 4, akıllı telefonlar ve tabletlerle de aktif olarak kullanılabilen kulaklık, firma tarafından belirtildiği kadarıyla istenmeyen çevre seslerini %90 oranında engelleyebiliyor ve ENC adı verilen bu teknoloji yanında gövdesine dahil edilen mikrofon ile büyük oyun turnuvaları için ideal bir yapı ortaya koyuyor. Kablolu olarak kullanılan ve beraberinde ufak bir USB kontrol kutusu gelen Strix Pro, teknik olarak 32 Ohm empedans, 20Hz-20kHz frekans tepki aralığı, 98dB hassaslık ve kablo hariç 320 gram ağırlık gibi detaylar barındırıyor.
Katlanabilir gövdesiyle de her zaman taşınabilecek bir çözüm oluşturan Asus Strix Pro'nun resmi satış fiyatı ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor. 
 
Asus'dan oyunculara özel 60mm sürücülü yeni kafa üstü kulaklık: Strix Pro

http://www.guru3d.com/news_story/asus_announces_strix_pro_gaming_headset.html Yorum Yaz
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IceRulez 5 yıl en beğenilen
mrkemal17 kardeş müzikle uğraşan biri olarak. insan kulağı bu frekansların dışındakileri işitemez. odyofillerin kulağı biraz daha hassastır belki bir kaç tını fazla duyarlar. bu kulaklıkta bir ultrasone'un high end modeli değil.
20 hz - 20 khz frekansı dünyadaki insanların %95 ine hitap ediyor
mrkemal17 kardeş müzikle uğraşan biri olarak. insan kulağı bu frekansların dışındakileri işitemez. odyofillerin kulağı biraz daha hassastır belki bir kaç tını f...
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camoka5 5 yıl
60 mm sürücü özellikle gamer kulaklıklarda pek rastlanmadık birşey. Geneli 40 mm. Sanal 5.1 sağlayan bir ses kartı + orta - üst seviye bir kulaklık bu gamer kulaklıklarının en kralını bile yiyor yorumlarını 1000 lerce defa okuduktan sonra ben de ses kartı + kulaklık seçimine yöneldim ama bu gamer kulaklıklarının performansını da merak ediyorum.
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Morphinz 5 yıl
Şekil yapacağına 100 lira yap alalım ASUS.
250 liraya aldığım 4 yıldır sorunsuz kullandığım Sharkoon x-tatic 5.1 her türlü yer bu güzelini senin. Niye 299$ verim? 100-150 lira segmentine adam gibi kulaklık çıkarmazlar. İLLA MİLLETİ SOYACAKLAR YOKSA OLMAZ.
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acbold 5 yıl
Steelseries ve Razer 'in üst seviye modelleri var. Fakat Asus'un yoktu. Vulcan 200~ $ fiyatıyla yanılmıyorsam en pahalı ürünüydü. Bu ürünle üst seviye agresif çizgilere sahip bir ürün çıkardılar.

Türkiye pazarında giden kulaklıklar zaten belli ürünler. Uygun fiyata alacak oyuncular gidip Steelseries 3h,4h alıyor ya da Creative yöneliyor. Genel olarak Siberia v2 ve Kraken modelleri gidiyor. Logitech'inde belli bir kitlesi var fakat belli kesim oyuncu tarafından tercih ediliyor.

Üstte belirttiğim ürünlerde yeni yeni TR pazarına giren ürünler. Zamanla bu ürünlerde tercihleri değiştirecektir..Bekleyip göreceğiz.

*Sharkoon kaliteli ürünleri vardı son zamanlarda TR pazarında yoklar. Çok nadir eski ürünleri satıyorlar benim gözlemlediğim kadarıyla. 100 TL altında da başarılı ürünlere sahiplerdi.
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ynal 5 yıl
60 Mm sürücüler enteresan merak ettim, 98db biraz düşük, tasarım cesur ama ağır bir kulaklık.
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acbold 5 yıl
İlginiz için teşekkür ederim.
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Powerofdreams 5 yıl
Çok tekil bir tasarımı var :)
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Tasarım olarak değişik bir tasarım olmuş.
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eulogy 5 yıl
Odyofil insanların farklılıkları genellikle fizyolojik değil zihiseldir. Odyofil insanların algıları görsel ve diğer uyarıcılardan çok duyusal uyarıcılara daha meyillidir veya hassasttır. Odyofillik ile kulağın algılayabileceği ses frekansı ranjı arasında pozitif bir korelasyon yoktur.
Bu yüzden IceRulez arkadaşımızın dediği gibi bence de belirtilen frekans aralıkları yeterli. Fakat bazı arkadaşlar dinamik yapılı sürücülerin frekans aralıklarının geniş olmasının çoğu kişinin aksine avantaj olduğunu söylüyorlar. Uçdeğerlere yakın frekanslarda verilen sinyallerin daha olması gerektiği gibi olduğunu söylüyorlar, ben bundan emin değilim işte. Frekans ranjı herhangi bir frekanstaki sinyalin bazı özelliklerini kalite olarak etkiler mi? zor bir soru?
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IceRulez 5 yıl en beğenilen
mrkemal17 kardeş müzikle uğraşan biri olarak. insan kulağı bu frekansların dışındakileri işitemez. odyofillerin kulağı biraz daha hassastır belki bir kaç tını fazla duyarlar. bu kulaklıkta bir ultrasone'un high end modeli değil.
20 hz - 20 khz frekansı dünyadaki insanların %95 ine hitap ediyor
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MrKemal17 5 yıl
Muhtemelen pahalı olacak bir ürün olduğu için frekans aralığının daha geniş olmasını beklerdim.
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V4LKyR 5 yıl
İlginç bir tasarım. Resmi satış fiyatını ben söyleyeyim: 299$
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