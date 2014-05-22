Asus'dan oyunculara özel 60mm sürücülü yeni kafa üstü kulaklık: Strix Pro

Çevre bileşenleri açısından öne çıkan firmalardan Asus, oyunculara özel olarak 60mm sürücüler ile hazırladığı yeni kafa üstü kulaklık modeli Strix Pro'yu resmi olarak duyurdu.

Köşeli hatalara sahip tasarımı ve siyah ile turuncu karışımı rengiyle oldukça dikkat çekici görünen Asus Strix Pro, birçok rakibinden 60mm neodymium-magnet sürücüleriyle ayrılıyor ve böylece üst düzey bir oyun/ses deneyimi yaşatabiliyor. Windows ve OSX işletim sistemli bilgisayarlar yanında Sony Playstation 4, akıllı telefonlar ve tabletlerle de aktif olarak kullanılabilen kulaklık, firma tarafından belirtildiği kadarıyla istenmeyen çevre seslerini %90 oranında engelleyebiliyor ve ENC adı verilen bu teknoloji yanında gövdesine dahil edilen mikrofon ile büyük oyun turnuvaları için ideal bir yapı ortaya koyuyor. Kablolu olarak kullanılan ve beraberinde ufak bir USB kontrol kutusu gelen Strix Pro, teknik olarak 32 Ohm empedans, 20Hz-20kHz frekans tepki aralığı, 98dB hassaslık ve kablo hariç 320 gram ağırlık gibi detaylar barındırıyor.

Katlanabilir gövdesiyle de her zaman taşınabilecek bir çözüm oluşturan Asus Strix Pro'nun resmi satış fiyatı ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

http://www.guru3d.com/news_story/asus_announces_strix_pro_gaming_headset.html