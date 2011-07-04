Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'dan özel tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar; Jay Chou imzalı N43SL

7 yıl
10,1b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus'dan özel tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar; Jay Chou imzalı N43SL
Tam Boyutta Gör
Lamborghini serisi ile özel tasarımlı dizüstü bilgisayar konusundaki uzmanlığını gözler önüne seren Asus, Green Hornet filminde de rol alan şarkıcı ve söz yazarı Jay Chou ile işbirliğine giderek hazırladığı N43SL modelini duyurdu. Motiflerle süslü kapak tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizüstü bilgisayarın bileklik kısmında ise The Secret filminin müziklerindeki bazı notalarına yer verilmiş.

Standart dizüstü bilgisayarlardan farklı olarak sistem açılış ve kapanışı için özel seslerinin kullanıldığı N43SL sadece siyah olmak üzere tek renk seçeneği ile sunulurken, kullanıcılar kapak üzerindeki motifler için farklı renk seçeneklerini tercih edebiliyorlar. 14-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformundan güç alıyor. 

Standart olarak 2.4GHz'de çalışan ancak Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle 2.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen çift çekirdekli Core i5-2410M işlemcisinin güç verdiği sisteme 4GB DDR3 bellek, 7200 devir/dakika hızında çalışan 500GB kapasiteli sabit disk ve Nvidia'nın DirectX 11 desteği sunan ve Optimus teknolojisiyle uyumlu olan GeForce GT 540M ekran kartı eşlik ediyor.

N Serisi diğer dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi Jay Chou tasarımlı N43SL modelinde de Asus ve Bang & Olufsen tarafından geliştirilen özel ses kurulumuna yer veriliyor. Asus tarafından sadece Uzakdoğu pazarında satışa sunulacak olan özel tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı açıklanmazken, Jay Chou'nun satışlara ne derece katkı yapacağını zaman gösterecek. 
Asus'dan özel tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar; Jay Chou imzalı N43SL
Tam Boyutta Gör
Asus'dan özel tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar; Jay Chou imzalı N43SL
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Benim de bilgisayarim Asus.Ama arizasi var.Agaba bana kim yardimci olabilir?.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibrahimakkas 7 yıl
say me ye katılıyorum.Şahsen n 53 serisi kullanıyorum ve bundan iyisi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
DIŞTAN TASARIM SÜPER, KAPAĞI AÇINCA AL ÇÖPE AT.....:(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 7 yıl
Değişik bir tasarım ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şehr-i Hüzün 7 yıl
Arkasındaki desen Osmanlı motifi gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dhgon 7 yıl
acbold
acer dan klavye dersi alması gerek... tipte berbat.

acer'in klavyelerinden çekmeyen kaldımı ki ders alınsın :) bende en az 5 tuş gitti kullanan diğer arkadaşlarımda da aynı problem tuşlar konforlu fakat kopuyor :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mimar SaNAN 7 yıl
Muhteşem yüzyıl dizisi Asus'un tasarımlarını bile etkilemiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
gerçekten klavye dersi şart N53SV kullanıyorum cicili bicili şekilleri sayma kasası tamamen aynı herşey iyi de klavyesi kırılacak gibi duruyor hiç konforlu değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ahm-@ 7 yıl
Keşke kapaktaki çizgileri laptopun iç kısmında da görebilseydik,dışından çok iç kısmı kullanıcı için daha önemlidir.Kullanırken insan biraz zevk almalı,kullanmak istemeli.Mesela çeşitli media tuşlarının olduğu bölüm piano black kaplama olsa ve dış desen rengi ile aynı renkte ışıklandırılsa en basitinden bu bile cezbedici olabilirdi.İç kısım biraz sönük kalmış bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 7 yıl
acer dan klavye dersi alması gerek... tip'te berbat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
say me 7 yıl
ASUS N53 serisinin num pad çıkartılmış.hoparlörlerin rengi değiştirilmiş versiyonu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10051 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, özel tasarım ve
2 etiket daha Notebook asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim