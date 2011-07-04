Asus'dan özel tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar; Jay Chou imzalı N43SL

Lamborghini serisi ile özel tasarımlı dizüstü bilgisayar konusundaki uzmanlığını gözler önüne seren Asus, Green Hornet filminde de rol alan şarkıcı ve söz yazarı Jay Chou ile işbirliğine giderek hazırladığı N43SL modelini duyurdu. Motiflerle süslü kapak tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizüstü bilgisayarın bileklik kısmında ise The Secret filminin müziklerindeki bazı notalarına yer verilmiş.





Standart dizüstü bilgisayarlardan farklı olarak sistem açılış ve kapanışı için özel seslerinin kullanıldığı N43SL sadece siyah olmak üzere tek renk seçeneği ile sunulurken, kullanıcılar kapak üzerindeki motifler için farklı renk seçeneklerini tercih edebiliyorlar. 14-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformundan güç alıyor.





Standart olarak 2.4GHz'de çalışan ancak Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle 2.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen çift çekirdekli Core i5-2410M işlemcisinin güç verdiği sisteme 4GB DDR3 bellek, 7200 devir/dakika hızında çalışan 500GB kapasiteli sabit disk ve Nvidia'nın DirectX 11 desteği sunan ve Optimus teknolojisiyle uyumlu olan GeForce GT 540M ekran kartı eşlik ediyor.





N Serisi diğer dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi Jay Chou tasarımlı N43SL modelinde de Asus ve Bang & Olufsen tarafından geliştirilen özel ses kurulumuna yer veriliyor. Asus tarafından sadece Uzakdoğu pazarında satışa sunulacak olan özel tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı açıklanmazken, Jay Chou'nun satışlara ne derece katkı yapacağını zaman gösterecek.