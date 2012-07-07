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Asus'tan AMD Trinity APU destekli dizüstü bilgisayar: K55DR

6 yıl
10,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Asus, AMD ''Trinity'' hızlandırılmış işlem birimi (APU) destekli dizüstü bilgisayarı K55DR'yi tüketicilerin beğenisine sundu.
1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli AMD A8-4500 hızlandırılmış işlem biriminin, 1 GB AMD Radeon HD 7670 grafik biriminin ve 4 GB DDR3-1600 MHz RAM'in (8 GB'a kadar arttırılabilir) güç verdiği K55DR, 2.6 kg ağırlığında tasarlanmış.
15.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı LCD ekrana yer verilen dizüstü bilgisayarda 500 GB'lık 5400 RPM (SATA 1.5 Gbps) sabit disk bulunuyor.  LCD ekranın 16 ms tepki süresi, 180-nit parlaklık seviyesi ve 300:1 kontrast oranı sunduğu dile getiriliyor.
Altec Lansing tarafından hazırlanan hoparlörlere, 0.3 MP web kameraya, 6 hücreli bataryaya, kart okuyucuya, DVD yazıcıya, Bluetooth 4.0 bağlantısına, 1 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 portuna, HDMI / VGA çıkışlarına ev sahipliği yapan dizüstü bilgisayarın fiyatı  478.98 Euro olarak belirlenmiş.

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grafman09 6 yıl
Sayın okuyucular, bu ürünleri gidip satışı yapılan mağazlarda inceleyin, uygulama yükleyin test edin kimse size hayır demez,, Sonra işlemcisi yeter mi yetmez mi kendiniz karar verin.. Bu işlemciler dahili gpulu hız aşırtmalı,, emin olun yeter..
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KAZ 6 yıl
Bir yakınımın bu laptopu alması ve Win8'den rahatsız olması nedeniyle bu laptopa Win7 yükleme işim oldu. Çok kısa bir şekilde eksik yanlarını sıralamak istiyorum. Olumlu yanları da var tabii ki, fakat bunlara değinmeyeceğim.
OLUMSUZLUKLAR:

1- Win8 bence bu cihazın en kötü özelliği. Yani bence Win8, Win Vista kadar başarısız. Bundan dolayı zaten laptop bana geldi.
2- 64 bitlik işletim sistemindeki devam eden sorunlar nedeniyle 32 bit'e döndük.
3- 6GB Ram'in sadece 2,24GB'lik kısmı gözükmektedir 32 bitte. Normalde 32 bitte 3,24GB RAM gözükür, fakat kayıp 1GB Ram nereye gitti daha bulamadım.
4- Monitörün görüş açısı biraz dar. Yani biraz yandan yada alttan üstten bakarsanız görüntü gidiyor.
5- Parlak ekran benim hiç beğenmediğim bir monitör tipidir. Kendinizi ayna gibi görebiliyorsunuz, ya da arkanızdaki ışık aynen mönitöre yansımaktadır.
6- Malzeme kalitesi idare eder. Daha şimdiden touchpad'in bir kenarı hafiften çıkmaya başladı.
7- A8 işlemcisi 4 çekirdek olmasına rağmen işlemci hızı düşük olduğundan çok hızlı bir bilgisayar değil. Bence alıncacaksa A10'da aşağısı alınmamalı. Ancak ekran kartı performansı iyi tabii ki.
8- ASUS sayfasında 32 bit sürücüleri hala yok, ancak 64 bit sürücülerini yükledim ve şimdilik bir sorun yok.
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What You Mean LPOOL FAN 6 yıl
Birşey soracağım ben ram işlemci ekran kartı kısacası toplama bir bilgisayar yapcağım kasa falan dahil sadece monitorüm var fiyatı ne kadar olur ?
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DH Misafiri 6 yıl
AMD A8 in abileri masa üstünde 4 ghzte i5 kafa tutamıyor 1.5 ghz nedirya ?
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H34RTL3SS 6 yıl
crossfire olmasi için üretildiler
en önemli özelliklerinden biri :)
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ConCarnage 6 yıl
a8 işlemcideki gpu ile 7670m crossfire oluyormu ?
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