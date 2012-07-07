Asus'tan AMD Trinity APU destekli dizüstü bilgisayar: K55DR

Haber Editörü
Asus, AMD ''Trinity'' hızlandırılmış işlem birimi (APU) destekli dizüstü bilgisayarı K55DR'yi tüketicilerin beğenisine sundu.
1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli AMD A8-4500 hızlandırılmış işlem biriminin, 1 GB AMD Radeon HD 7670 grafik biriminin ve 4 GB DDR3-1600 MHz RAM'in (8 GB'a kadar arttırılabilir) güç verdiği K55DR, 2.6 kg ağırlığında tasarlanmış.
15.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı LCD ekrana yer verilen dizüstü bilgisayarda 500 GB'lık 5400 RPM (SATA 1.5 Gbps) sabit disk bulunuyor. LCD ekranın 16 ms tepki süresi, 180-nit parlaklık seviyesi ve 300:1 kontrast oranı sunduğu dile getiriliyor.
Altec Lansing tarafından hazırlanan hoparlörlere, 0.3 MP web kameraya, 6 hücreli bataryaya, kart okuyucuya, DVD yazıcıya, Bluetooth 4.0 bağlantısına, 1 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 portuna, HDMI / VGA çıkışlarına ev sahipliği yapan dizüstü bilgisayarın fiyatı 478.98 Euro olarak belirlenmiş.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
OLUMSUZLUKLAR:
1- Win8 bence bu cihazın en kötü özelliği. Yani bence Win8, Win Vista kadar başarısız. Bundan dolayı zaten laptop bana geldi.
2- 64 bitlik işletim sistemindeki devam eden sorunlar nedeniyle 32 bit'e döndük.
3- 6GB Ram'in sadece 2,24GB'lik kısmı gözükmektedir 32 bitte. Normalde 32 bitte 3,24GB RAM gözükür, fakat kayıp 1GB Ram nereye gitti daha bulamadım.
4- Monitörün görüş açısı biraz dar. Yani biraz yandan yada alttan üstten bakarsanız görüntü gidiyor.
5- Parlak ekran benim hiç beğenmediğim bir monitör tipidir. Kendinizi ayna gibi görebiliyorsunuz, ya da arkanızdaki ışık aynen mönitöre yansımaktadır.
6- Malzeme kalitesi idare eder. Daha şimdiden touchpad'in bir kenarı hafiften çıkmaya başladı.
7- A8 işlemcisi 4 çekirdek olmasına rağmen işlemci hızı düşük olduğundan çok hızlı bir bilgisayar değil. Bence alıncacaksa A10'da aşağısı alınmamalı. Ancak ekran kartı performansı iyi tabii ki.
8- ASUS sayfasında 32 bit sürücüleri hala yok, ancak 64 bit sürücülerini yükledim ve şimdilik bir sorun yok.
en önemli özelliklerinden biri :)