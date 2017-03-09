Asus'un çılgın oyun donanımları

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus oyuncular için yepyeni donanımlar hazırladı. Bu vidoemuzda ROG ailesinin yeni üyeleri olan mini oyun bilgisayarı GR8 II ve 240Hz destekli oyuncu monitörünü konuşuyoruz.
Asus'un oyuncular için hazırladığı GR8 II yeni nesil mini oyun bilgisayarı ve doğal 240Hz desteği sunan yeni nesil oyuncu monitörünü konuşuyoruz.
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Bu klasmandaki monitörler için Blb ve ıps glowu aşan bir uygulama getirilmesi, direk olarak satışları ciddi arttıracaktır. Zaten öncelikle bir kullanıcıya, monitörün sağının solunun ışık yakması veya üzerinde usb portu, kulaklık aparatından ziyade tipik sorunların çözülmüş ürünler verilmesi daha önemli. İster Asus, ister Acer, ister Viewsonic hepsinde, bu klasmandaki ürünlerde bu kronik sorunlar var. Lakin bunların aşılması üzerinde yoğunlaşmak yerine, transformera çevirmelerin derdindeler.Böyle nedir arkadaş, kıçı başı ayrı renk veren ama fiyatı tosun gibi olan monitörlerin durumu.
oyle pc icin ekstra bi ürüne gerek var mı acaba?
kutusuna koyunda 900tl klaye satıyonuz yarım yamalak