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Asus'un çılgın oyun donanımları

2 yıl
22,6b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus oyuncular için yepyeni donanımlar hazırladı. Bu vidoemuzda ROG ailesinin yeni üyeleri olan mini oyun bilgisayarı GR8 II ve 240Hz destekli oyuncu monitörünü konuşuyoruz.
Asus'un oyuncular için hazırladığı GR8 II yeni nesil mini oyun bilgisayarı ve doğal 240Hz desteği sunan yeni nesil oyuncu monitörünü konuşuyoruz. 

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kaptanos 2 yıl en beğenilen
Adamın güncellemeden anladığını ram ve disk he birde işletim sistemi :D Arkadaş işlemci ve ekran kartını değiştiremedikten sonra neyime yarar güncellenebilir olması :D
Adamın güncellemeden anladığını ram ve disk he birde işletim sistemi :D Arkadaş işlemci ve ekran kartını değiştiremedikten sonra neyime yarar güncellenebilir ol...
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ahmetkep 2 yıl
İşlemci ve ekran kartının güncellenmesi mümküm dedğil dedikten sonra videoyu kapattım.
1 Yanıt Yanıtla +5
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daysleeperxp 2 yıl
iç hacmi bu kadar düşük ve sıkışık cihazlar üzerinde soğutucu bulunmayan çiplerin beklendiği kadar uzun ömürlü olmasını engelliyor, garanti süresi bittikten sonra ortaya çıkan arızalar ızdıraba dönüşebiliyor, upgrade etme şansı da az oldğundan riskli ve maliyetli cihaz oluyor.
iç hacmi bu kadar düşük ve sıkışık cihazlar üzerinde soğutucu bulunmayan çiplerin beklendiği kadar uzun ömürlü olmasını engelliyor, garanti süresi bittikten son...
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mavirecete 2 yıl
işlemci ve ekran kartını değiştiremedikten sonra neyime yarar güncellenebilir olması?
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Colouse 2 yıl
Yeni çıkan dizüstü bilgisayarlarda bile masaüstü ekran kartları ve işlemciler kullanılabiliyorken değiştirilemeyen donanım pek olmamış gibi.
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DH Misafiri 2 yıl
[image][/image]GÜNCELLENEBİLİRLİK ÇOK KÖTÜ İŞLEMCİ 2 SENE SONRA DARBOĞAZ YAPARSA YENİ NESİL OYUN VE UYGULAMALARDA NASIL BİR DEĞİŞİM YAPILACAK İŞLEMCİ DE BU SORU BİLE ALMAMAK İÇİN NEDENDİR FAKAT PARA VAR HUZUR AR DİYENLER İÇİN ÇOK İDEAL BİR ÜRÜN ÜLKEMİZDE PEYNİR EKMEK GİBİ SATACAĞINA EMİNİM (!)[Kunye=]
[DHVideo=][DHTUBE=]
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axaxa 2 yıl
Gereksiz.
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Biggest Star 2 yıl
15:07 adam DH üyelerini iyi biliyor
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yunus3441 2 yıl
Erdi bey Pg27UQ üzerinde keşke biraz daha durulup bilgi edinilseydi :) Pg279Q daki Kronik sorunları(Panel) gören asus Full Array Led ile köşelerde oluşan Ips Glow sorununu ortadan kaldırmış gibi gözüküyor tabi çerçeveleri kalın tutarak
. Full Array led li 2K IPS Quantum Dot Asus tarafından duyurulur mu? Rog GK2000 Horus TÜRKİYE piyasasına sunulacak mı?
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-SKYNET- 2 yıl yunus3441
yunus3441
Erdi bey Pg27UQ üzerinde keşke biraz daha durulup bilgi edinilseydi :) Pg279Q daki Kronik sorunları(Panel) gören asus Full Array Led ile köşelerde oluşan Ips Glow sorununu ortadan kaldırmış gibi gözüküyor tabi çerçeveleri kalın tutarak
. Full Array led li 2K IPS Quantum Dot Asus tarafından duyurulur mu? Rog GK2000 Horus TÜRKİYE piyasasına sunulacak mı?

Bu klasmandaki monitörler için Blb ve ıps glowu aşan bir uygulama getirilmesi, direk olarak satışları ciddi arttıracaktır. Zaten öncelikle bir kullanıcıya, monitörün sağının solunun ışık yakması veya üzerinde usb portu, kulaklık aparatından ziyade tipik sorunların çözülmüş ürünler verilmesi daha önemli. İster Asus, ister Acer, ister Viewsonic hepsinde, bu klasmandaki ürünlerde bu kronik sorunlar var. Lakin bunların aşılması üzerinde yoğunlaşmak yerine, transformera çevirmelerin derdindeler.Böyle nedir arkadaş, kıçı başı ayrı renk veren ama fiyatı tosun gibi olan monitörlerin durumu.
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ahmetkep 2 yıl
İşlemci ve ekran kartının güncellenmesi mümküm dedğil dedikten sonra videoyu kapattım.
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Ddr4ig 2 yıl ahmetkep
ahmetkep

İşlemci ve ekran kartının güncellenmesi mümküm dedğil dedikten sonra videoyu kapattım.

oyle pc icin ekstra bi ürüne gerek var mı acaba?
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daysleeperxp 2 yıl
iç hacmi bu kadar düşük ve sıkışık cihazlar üzerinde soğutucu bulunmayan çiplerin beklendiği kadar uzun ömürlü olmasını engelliyor, garanti süresi bittikten sonra ortaya çıkan arızalar ızdıraba dönüşebiliyor, upgrade etme şansı da az oldğundan riskli ve maliyetli cihaz oluyor.
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2moon 2 yıl
klavyenin parçası yok facebookda parçasını takıp gösteriyapıyolar
kutusuna koyunda 900tl klaye satıyonuz yarım yamalak
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kaptanos 2 yıl en beğenilen
Adamın güncellemeden anladığını ram ve disk he birde işletim sistemi :D Arkadaş işlemci ve ekran kartını değiştiremedikten sonra neyime yarar güncellenebilir olması :D
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