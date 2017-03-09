Asus'un çılgın oyun donanımları

Asus oyuncular için yepyeni donanımlar hazırladı. Bu vidoemuzda ROG ailesinin yeni üyeleri olan mini oyun bilgisayarı GR8 II ve 240Hz destekli oyuncu monitörünü konuşuyoruz.

Asus'un oyuncular için hazırladığı GR8 II yeni nesil mini oyun bilgisayarı ve doğal 240Hz desteği sunan yeni nesil oyuncu monitörünü konuşuyoruz.