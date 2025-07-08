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    DH üyelerine 100 TL Amazon indirim kodu hediye!

    Amazon ve DonanımHaber iş birliği ile DH üyelerine 100 TL Amazon indirim kodu dağıtıyoruz. 100 TL Amazon indirim kodu almak için bu içeriğe yorum atmanız yeterli!

    DH üyelerine 100 TL Amazon indirim kodu hediye! Tam Boyutta Gör
    Amazon’un merakla beklenen Prime Day indirimleri başladı. DonanımHaber üyelerini Amazon’da tüm indirimlere ek 100 TL indirim fırsatı bekliyor! Amazon ve DonanımHaber iş birliği ile 100 TL indirim kodu dağıtıyoruz.

    Bu içeriğe yorum atan herkes 400 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL indirim kodu elde ediyor. İndirim kuponunuzu Amazon mobil uygulamasında ve Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde kullanabilirsiniz.

    Yorum At, İndirim Kuponu Kap!

    • İndirim kodu almak için DH üyeliğiniz ile bu içeriğe herhangi bir yorum atmanız yeterli.
    • İndirim kodunuz Özel Mesaj olarak anında iletilecek. Mesaj kutunuzu kontrol edebilirsiniz.

    Koşullar

    Üyelik tarihinin üzerinden 30 gün geçmiş ve bugüne kadar en az 10 yorum atmış tüm üyelerimiz kod alabilir. Gerekli koşulları sağlayan üyelere otomatik olarak Özel Mesajla indirim kodları gönderilecek. Kodlar kişiye özeldir ve 1 üye en fazla 1 kod alabilir. Kupon kodu yalnızca Amazon mobil uygulamasından yapılan ve Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde kullanılabilir. İndirim kuponu 14 Temmuz 2025 saat 23:59'a kadar geçerlidir.

    Gerekli koşulları sağlayan ilk 500 üyemize indirim kodu otomatik olarak iletilecek. İlk 500’e giremezseniz üzülmeyin, Prime Day kampanya dönemi süresince daha fazla kişiye 100 TL indirim kodu dağıtacağız.

    Kupon kodu hakkındaki koşullar:

    https://www.amazon.com.tr/b?node=27132608031

    📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu: https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm
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