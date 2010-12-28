Asus'un oyuncular için hazırladığı Sandy Bridge işlemcili notebook'lar göründü

Yaklaşan Sandy Bridge lansmanı öncesinde sistem üreticileri yeni nesil dizüstü bilgisayar modellerini göstermeye devam ediyorlar. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus'un, oyuncular için hazırladığı Sandy Bridge işlemcili yeni dizüstü bilgisayarlar da gün ışığına çıktı. G53SW ve G73SW isimlerini taşıyan yeni modeller sırasıyla 15.6-inç ve 17.3-inç boyutunda ekranla geliyorlar. Her ikisi de 2GHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle otomatik olarak daha yüksek frekans değerlerine çıkabilen Core i7-2630QM işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayarlarda, ekran kartı olarak Nvidia'nın DirectX 11 ve 1.5GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460M çözümüne yer verildiğini görüyoruz.

Asus'un yeni modellerinden G53SW, 1366 x 768 piksel ekran çözünürlüğünü destekliyor. 8GB DDR3 bellek gelen dizüstü bilgisayarda 1TB'a kadar farklı kapasite seçenellerinde Seagate üretimi hibrit disk seçenekleri sunuluyor. 17.3-inç ekrana sahip olan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen G73SW modelinde ise Seagate'in Momentus XT serisi 500GB kapasiteli ve 4GB flash bellekli melez diskinin çiftine yer veriliyor. 8GB DDR3 bellekle gelen sistemin diğer özellikleri ise G53SW ile benzerlikler gösteriyor. Her ikisi de 802.11n WiFi, Blu-ray oynatıcı, Bluetooth, HDMI konnektörü ve USB 3.0 portuna sahip olan sistemlerin 6GB DDR3 ve DVD yazıcılı daha ekonomik versiyonları da bulunuyor.

Asus tarafından yaygın satışına Ocak ayında başlanması beklenen dizüstü bilgisayarların yurt dışında modeline göre 1300$ seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulmaları bekleniyor.