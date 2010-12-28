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Asus'un oyuncular için hazırladığı Sandy Bridge işlemcili notebook'lar göründü

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un oyuncular için hazırladığı Sandy Bridge işlemcili notebook'lar göründü
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Yaklaşan Sandy Bridge lansmanı öncesinde sistem üreticileri yeni nesil dizüstü bilgisayar modellerini göstermeye devam ediyorlar. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus'un, oyuncular için hazırladığı Sandy Bridge işlemcili yeni dizüstü bilgisayarlar da gün ışığına çıktı. G53SW ve G73SW isimlerini taşıyan yeni modeller sırasıyla 15.6-inç ve 17.3-inç boyutunda ekranla geliyorlar. Her ikisi de 2GHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle otomatik olarak daha yüksek frekans değerlerine çıkabilen Core i7-2630QM işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayarlarda, ekran kartı olarak Nvidia'nın DirectX 11 ve 1.5GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460M çözümüne yer verildiğini görüyoruz.

Asus'un yeni modellerinden G53SW, 1366 x 768 piksel ekran çözünürlüğünü destekliyor. 8GB DDR3 bellek gelen dizüstü bilgisayarda 1TB'a kadar farklı kapasite seçenellerinde Seagate üretimi hibrit disk seçenekleri sunuluyor. 17.3-inç ekrana sahip olan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen G73SW modelinde ise Seagate'in Momentus XT serisi 500GB kapasiteli ve 4GB flash bellekli melez diskinin çiftine yer veriliyor. 8GB DDR3 bellekle gelen sistemin diğer özellikleri ise G53SW ile benzerlikler gösteriyor. Her ikisi de 802.11n WiFi, Blu-ray oynatıcı, Bluetooth, HDMI konnektörü ve USB 3.0 portuna sahip olan sistemlerin 6GB DDR3 ve DVD yazıcılı daha ekonomik versiyonları da bulunuyor.

Asus tarafından yaygın satışına Ocak ayında başlanması beklenen dizüstü bilgisayarların yurt dışında modeline göre 1300$ seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulmaları bekleniyor.

Asus'un oyuncular için hazırladığı Sandy Bridge işlemcili notebook'lar göründü
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DH Misafiri 8 yıl
neden bizde diğer ülkeler gibi ucuz laptop vs. kullanamıyoruz.Ülkemize gelene kadar fiyat 2 - 3 kat artıyor.
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2Berk 8 yıl
Asus harika bir cikis yapmis. Bu bilgisayarlara " kutuk " diyenler, Alienware 'lere baksinlar bir kerecik... Tabi ne olduklarini biliyorlarsa. Asus = Alienware oldu artik neredeyse... Tasarim olarakta cok iyi olmus.
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AtiMX4 8 yıl
Bir de servisi iyi olsaydı güzel olacaktı ama tamamen soğumuşum Asustan.
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foxwoods 8 yıl
Almanya Satürnde 17 inçlik modelin i7-740 olan modeli 1699 Euro idi. (1,5 gb gtx460 ,8 gb ram, blu-ray, 1 tb vs.)
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Emin83 8 yıl
Tammm bır kutuk resıme ılk bakınca aklıma gelen sey KUTUK :)
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historymen 8 yıl
mat plastik olmamış. casper bile daha iyi tasarımlar çıkarıyo
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murdocklawless 8 yıl
Diğer ülkelerdeki gibi Türkiye'de de herkes vergisini ödese bizde de düşük olur....
ne demek bu ya? böyle saçma düşünce mi olur? ödemeyeni takip edip cezalandırması gereken devlet tam tersine çıkardığı aflarla ödeyeni cezalandırırsa kim neden vergi ödesin ki?
abd'de git vergi kaçır bakalım ne oluyor? adam bu düşünceyi taa 1920 lerde uygulamaya başlamış. al capone denen tüm zamanların en azılı mafyasını adam öldürdüğü, kaçakçılık yaptığı için değil vergi kaçırdığı için içeri tıktılar.
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Algenthor 8 yıl
Alim limiti bu duzeye tirmanabiliyorsa Alienware ihtimaline yonelmek daha akillica olacaktir.
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umutarslan.com 8 yıl
makinanın tasarımı güzel. 1300küçük olan olsa 1500digeri alınır.ama türkiyede 2000den aşagı gelmez.Bununla topluma açık bi yerde oyun oynamaya kalksanız göz altına alınırsınız.Çok tehlikeli duruyor :D pil süresini merak ettim..
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Easx 8 yıl
Evet bende göremedim pil süresini ama tahminim en fazla 1.5 saat civarı gider yüksek performans kullanımda
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DH Misafiri 8 yıl
Gerçekten Asus bütün iyi donanımları 1 Makinede toplamış.Aklımdaki bütün özellikler bu makine de, özellikle ekran kartının ati deilde nVidia,işlemcinin amd yerine intel olması cok güzel olmuş ve geldiği zaman hemen almayı düşünüyorum..
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DH Misafiri 8 yıl
bnce makine gayet saglam .. arka tarafında da 2 adet hava yolu var sanırım..
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