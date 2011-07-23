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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un ultra-ince dizüstü bilgisayarı U46SV'nin Avrupa fiyatı netleşti

7 yıl
11,4b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un  ultra-ince tasarımlı yeni nesil dizüstü bilgisayar modellerinden U46SV'nin Avrupa satış fiyatı şekillendi. Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, 14.1-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Alüminym kaplamaya sahip olan ve kalınlığı 28mm olan 2.1 Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayar, Intel'in 2.3GHz hızındaki Core i5-2410M işlemcisinden güç alıyor.
Asus'un ultra-ince dizüstü bilgisayarı U46SV'nin Avrupa fiyatı netleşti
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Kullanıcı tercihine bağlı olarak 4GB veya 6GB DDR3 bellek kapasitesiyle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak Nvidia'nın DirectX 11 destekli mobil çözümlerinden GeForce GT 540M ile geliyor. Optimus teknolojisini destekleyen dizüstü bilgisayar , masaüstü uygulamalarında işlemciye entegre grafik birim, yoğun GPU gücü gerektiren uygulamalarda (örneğin oyunlar) ise Nvidia'nın harici grafik birimini otomatik olarak çalıştırabiliyor.
Asus'un ultra-ince dizüstü bilgisayarı U46SV'nin Avrupa fiyatı netleşti
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Depolama sürücüsü olarak 500GB kapasiteli sabit diskin kullanıldığı dizüstü bilgisayara aynı zamanda 8x hızında DVD yazıcı eşlik ediyor ki bu önemli zira ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların pek çoğunda artık optik sürücü kullanılmadığını görüyoruz. Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, 0.3MP kamera, USB 3.0 portu, HDMI çıkışı ve 8 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor.
Asus'un ultra-ince dizüstü bilgisayarı U46SV'nin Avrupa fiyatı netleşti
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Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemiyle gelen Asus U46SV'nin 4GB bellekli versiyonu 779 Avro, 6GB bellekli versiyonu ise 799 Avro seviyesinden ön-siparişe girmiş durumda. 

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Rainbow6 7 yıl
ben buna benzer super ince bi asus daha gordum oda yeni cikacakmis ama alet resmen macbook aire benziyordu bu ayri bi makina mi acaba
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Adoring 7 yıl
geforce gtx 540m iyi ekran kartı ama tasarımı pek beğenmedim:S
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oguzhantezel92 7 yıl Adoring
Technology41

geforce gtx 540m iyi ekran kartı ama tasarımı pek beğenmedim:S



x lisini buna koymazlar
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abrenax 7 yıl
biraz pahalı gibi ama sanırım o da ince olduğundan dolayı öyle.
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acbold 7 yıl
fiyatı mantıklı değil.daha önceki konusunda da gereksiz olduğunu vurgulamıştık... en son düşünülmesi gereken ürün...
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DH Misafiri 7 yıl
dell vostro v13 çakması bişey olmuş
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Ironpumper 7 yıl
Toshiba'nın portege serisine göre fiyatı çok iyi
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