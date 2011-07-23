Asus'un ultra-ince dizüstü bilgisayarı U46SV'nin Avrupa fiyatı netleşti

Asus'un ultra-ince tasarımlı yeni nesil dizüstü bilgisayar modellerinden U46SV'nin Avrupa satış fiyatı şekillendi. Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, 14.1-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Alüminym kaplamaya sahip olan ve kalınlığı 28mm olan 2.1 Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayar, Intel'in 2.3GHz hızındaki Core i5-2410M işlemcisinden güç alıyor.

Kullanıcı tercihine bağlı olarak 4GB veya 6GB DDR3 bellek kapasitesiyle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak Nvidia'nın DirectX 11 destekli mobil çözümlerinden GeForce GT 540M ile geliyor. Optimus teknolojisini destekleyen dizüstü bilgisayar , masaüstü uygulamalarında işlemciye entegre grafik birim, yoğun GPU gücü gerektiren uygulamalarda (örneğin oyunlar) ise Nvidia'nın harici grafik birimini otomatik olarak çalıştırabiliyor.

Depolama sürücüsü olarak 500GB kapasiteli sabit diskin kullanıldığı dizüstü bilgisayara aynı zamanda 8x hızında DVD yazıcı eşlik ediyor ki bu önemli zira ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların pek çoğunda artık optik sürücü kullanılmadığını görüyoruz. Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, 0.3MP kamera, USB 3.0 portu, HDMI çıkışı ve 8 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor.

Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemiyle gelen Asus U46SV'nin 4GB bellekli versiyonu 779 Avro, 6GB bellekli versiyonu ise 799 Avro seviyesinden ön-siparişe girmiş durumda.