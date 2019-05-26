Ateşli silah üretmek için 3D yazıcı kullananların sayısı hızla artıyor

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Ateşli silah hayranı kişilerin oluşturduğu ve herhangi bir merkeze bağlı olmayan bir topluluk, 3D yazıcılarda silah üretmek için gereken dosyaları internet ortamında paylaşıyor.

Wired sitesinde yer alan bilgilere göre durum sanılandan çok daha karmaşık. Siteye göre bahsi geçen paylaşımları durdurabilecek hiçbir güç bulunmuyor.

Wired, paylaşımların yapıldığı ağın bir üyesi ile yaptığı röportaja da yer vermiş. Ivan the Troll takma adıyla bilinen üniversite çağındaki şahıs kendinden emin bir şekilde, “Eğer devlet peşime düşmeye niyetliyse, önce gerçek kimliğimi ortaya çıkarmalı.” açıklamalarında bulunmuş. Ivan, kendisinin bu işi yapan ve kendisiyle aynı fikirde olan yüzlerce şahıstan sadece biri olduğunu ifade ediyor.

ABD yasalarına göre bireysel silahlanma suç sayılmadığı için 3D yazıcılarla üretilmiş silahlar konusunda da insanlar, var olan yasaların açıklarını bulmayı öğrenmiş.

Herkese açık bir sistem

Ortalama bir 3D yazıcıya sahip herhangi bir kimsenin indirebileceği bir CAD dosyasıyla üretebileceği silahlarla ilgili en çok endişe uyandıran hususların başında ise; söz konusu “herhangi bir kimsenin” yasal nedenlerle silahlardan uzaklaştırılan şahısları da içerebileceği gerçeği geliyor.

Ivan the Troll, mevcut yasaların etrafından dolanmakta bir beis görmediğini ifade ederken, binlerce insanın 3D yazıcılarla silah tasarladığını belirtmiş. Ivan’a göre ortada kendilerini durmaya ikna edecek bir sebep de bulunmuyor.

Ivan’a göre silah edinmek, doğal bir hak. Silah savunucusu kendini, “Polislerin seni kontrol etmek için kullandığı yasal güce, senin de sahip olabilmen gerekiyor.” sözleriyle savunuyor.

https://futurism.com/the-byte/3d-printed-guns-online-network