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Ateşli silah üretmek için 3D yazıcı kullananların sayısı hızla artıyor

İnternet ortamında hızla yayılan ve 3D yazıcılarda silah üretmeye yarayan dosya paylaşımları endişe verici boyutlara ulaştı. Paylaşımları engellenmek için bir çözüm üretmek ise çok zor görünüyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Ateşli silah üretmek için 3D yazıcı kullananların sayısı hızla artıyor
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Ateşli silah hayranı kişilerin oluşturduğu ve herhangi bir merkeze bağlı olmayan bir topluluk, 3D yazıcılarda silah üretmek için gereken dosyaları internet ortamında paylaşıyor. 

Wired sitesinde yer alan bilgilere göre durum sanılandan çok daha karmaşık. Siteye göre bahsi geçen paylaşımları durdurabilecek hiçbir güç bulunmuyor.

Wired, paylaşımların yapıldığı ağın bir üyesi ile yaptığı röportaja da yer vermiş. Ivan the Troll takma adıyla bilinen üniversite çağındaki şahıs kendinden emin bir şekilde, “Eğer devlet peşime düşmeye niyetliyse, önce gerçek kimliğimi ortaya çıkarmalı.” açıklamalarında bulunmuş. Ivan, kendisinin bu işi yapan ve kendisiyle aynı fikirde olan yüzlerce şahıstan sadece biri olduğunu ifade ediyor.

ABD yasalarına göre bireysel silahlanma suç sayılmadığı için 3D yazıcılarla üretilmiş silahlar konusunda da insanlar, var olan yasaların açıklarını bulmayı öğrenmiş.

Herkese açık bir sistem 

Ortalama bir 3D yazıcıya sahip herhangi bir kimsenin indirebileceği bir CAD dosyasıyla üretebileceği silahlarla ilgili en çok endişe uyandıran hususların başında ise; söz konusu “herhangi bir kimsenin” yasal nedenlerle silahlardan uzaklaştırılan şahısları da içerebileceği gerçeği geliyor.

Ivan the Troll, mevcut yasaların etrafından dolanmakta bir beis görmediğini ifade ederken, binlerce insanın 3D yazıcılarla silah tasarladığını belirtmiş. Ivan’a göre ortada kendilerini durmaya ikna edecek bir sebep de bulunmuyor.

Ivan’a göre silah edinmek, doğal bir hak. Silah savunucusu kendini, “Polislerin seni kontrol etmek için kullandığı yasal güce, senin de sahip olabilmen gerekiyor.” sözleriyle savunuyor.


https://futurism.com/the-byte/3d-printed-guns-online-network Yorum Yaz
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BekirHan 2 hf. en beğenilen
Kimliği belirsiz kişiler bunu yapabilirken DH editörü çeviri bir haberi düzgün bir Türkçe ile yayınlayamıyor...
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blackjack8696 2 hf. KaleyDeskop
Türkiye ' de Amerika ' daki gibi serbestlik olsa nufusun yarısı birbirinne sıkar.
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Melbourne1 1 hf.
Başlık yanlış şöyle olmalıydı 'Kimliği belirsiz ateşli hatunlar çok hojdur'
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undead522 1 hf.
ne değişirki 3d yazıcı olmadan önce sanki hiç illegal silah problemi yoktu
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aydınayhan 1 hf.
doguda pazarda keles roketatar bıle satıyorlar demıslerdı.yanı yazıcıya ne gerek var
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jedi39 1 hf. aydınayhan
Doğu derken kuzey ırak ve afganistandan bahsediyorsanız doğru.
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darkaura 1 hf.
amerikada durumu daha kotu yapacak bir gelisme degil. ulkede sivillerin elindeki atesli silah sayisi 300 milyonun uzerinde. yani su an bile kisi basina bir silah dusuyor. niyeti bozuk birinin silah edinmek icin 3d yaziciya ihtiyaci yok. yakinindaki spor marketten kimlik gostererek alabiliyor.
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karaköy_soğancısı 1 hf.
şu çizimlerin taslaklarını nerden nasıl bulabilir ve aratabiliriz ?
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HİBİDİHUBLA1 1 hf.
3d yazıcıda tank basıcam
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Melbourne1 1 hf.
Başlık yanlış şöyle olmalıydı 'Kimliği belirsiz ateşli hatunlar çok hojdur'
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HayatınıYaşayamayanAdam 2 hf.
başlık yanlış şöyle olmalıydı ateşli kadın üretmek için 3d yazıcı kullananların sayısı hızla artıyor
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Kerim5100 2 hf.
Nefsi müdafaa var adamlarda ve en önemlisi teşhir zorunluluğu var Amerika'da.
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sniper23 2 hf.
ABS gibi güçlü materyeller ile basılabilir.
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Giresunlufuk 2 hf.
Fırsatım olsa ben de yaparım. İyi iş valla.
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