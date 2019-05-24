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NVIDIA, “Süper” olarak adlandırdığı bir tanıtım videosu yayınladı

NVIDIA, kısa bir süre önce GeForce YouTube kanalında; “Süper bir şey geliyor!” sloganını kullanıldığı bir video paylaştı.Kısa süre sonra duyurulması beklenen ürün ile ilgili tahminler haberimizde.
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Ekran Kartı
Gökhan G.
Editör
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NVIDIA, “Süper” olarak adlandırdığı bir tanıtım videosu yayınladı
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NVIDIA, GeForce YouTube kanalında “Super” adını verdiği, muhtemelen yeni bir ürüne ait tanıtım videosu yayınladı. Bir şey anlamının pek mümkün olmadığı video, birçok kişiye göre ise şirketin yeni bir ürün duyurusu yapacağının bir göstergesi. Bahsi geçen her neyse yapılacak duyurunun Computex’19 ya da E3 2019 fuarlarına saklandığı ifade ediliyor.

“Süper bir şey geliyor!” sloganının kullanıldığı ürünün yeni bir ekran kartı, oyuncu dizüstü bilgisayarı hatta el konsolu olabileceği söylentileri bile dolaşıyor. Bu iddialardan en gerçekçi olanı ise ürünün; yeni ya da güncellenmiş bir ekran kartı olacağı. Bu aşamada, yeni bir Titan serisi ekran kartı da görebiliriz.

Videonun NVIDIA GeForce kanalı üzerinden yayınlanmış olması ise oyun odaklı bir ürünün geldiği tezini güçlendiriyor.

Güncellenmiş RTX serisi olabilir 

Yayınlanan video kapsamında duyurusu yapılacak ürünün ya da ürünlerin NVIDIA’nın; AMD’ye ait Navi kartların karşısında konumlandırmayı düşündüğü belirtilen ve daha hızlı GDDR6 belleklerle güncellenecek RTX serisi kartlar olabileceğini söylemek, şu aşamada en gerçekçi çıkarım olarak karşımızda duruyor.

Başlamasına sayılı günler kalan Computex’19 fuarında daha detaylı bilgiler alabileceğimizi düşündüğümüz duyuru ile ilgili bizi takip etmeye devam edin.


https://wccftech.com/nvidia-geforce-super-product-teaser-released-next-gen-titan/ Yorum Yaz
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redoracle 2 hf. en beğenilen
Nvidia ise süper kazıktır, orası kesin.
1 Yanıt Yanıtla +23
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mamad 2 hf. redoracle
Rakibinden yavaş, daha yüksek güç tüketen, daha gürültülü çalışan, eski mimarili, ray tracing desteği bulunmayan, pek oc olmayan, performansı dengesiz bir karta Amd, rakibi ile aynı fiyatı çekti, ama Nvidia kazıkçı öyle mi?
Evet fiyatlar yüksek, hatta bu fiyatlardan kart falan alınmaz ama bu durum iki taraf için de geçerli genco. Bilgin olsun.
Rakibinden yavaş, daha yüksek güç tüketen, daha gürültülü çalışan, eski mimarili, ray tracing desteği bulunmayan, pek oc olmayan, performansı dengesiz bir kart...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 1 hf.
Bir cisim yaklaşıyor!
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Mutlak.Sıfır 1 hf.
Bu Ray Tracing vardı ne oldu ona ya? Devrim dediler bilmem ne dediler ne oldu ya? Ne olduysa Crytek Vega 56 ile çalışan bir demo yapınca ortalık yangın yerine dönüp bu teknolojiyi eski nesile de getirdiler. Bunu konuşmazsınız tabi, Rtx çıkartmışken baktı olmuyor peşine Rt olmayan orta seviye seri getirdiler. Baktılar Amd fena geliyor bu sefer süper müper bir şey demeye başladılar. Adam incelemeleri açıp grafik tablolarında bilmem kaç bin tl'lik Nvidia kartın önde olduğunu görüp rahatlıyor herhalde her morali bozulduğunda o grafiklere bakıyorlar mıdır acaba? Cebinize bakın siz cebinize yakında orta seviye kartlara paramız yetmeyecek ama kime söylüyoruz ki fanboyluk bambaşka bir şey.
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acaluka 2 hf.
En az 15.000TL lik bir şey geliyor hazır olun
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bluedevil866 2 hf.
adamlar 1080 ni fais fiyattan millete iteledi, sonra 1080 ti yi iteledi. sonra rtx leri cikardi.
vega56 , rtx 2070 in yari fiyati ama iste , millet soguslenmeye gonullu.
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mamad 2 hf. bluedevil866
Boş boş sıkıp durmayın. 1080 çıktığında AMD tırt furyleri 650 dolardan satıyordu. Onu bırak, 980'le yarışan nano bile 650 dolardı.
Vegalar çıktığında 1080'in fiyatı 500 doların altına inmişti. Ama o sıralar hala mining yüzünden fiyatlar biraz yüksekti.
Vega da sözümona 500 dolardan çıkmıştı ama o sıralar bu fiyatı gören duyan olmadı. Taa aradan aylar geçti de normal fiyatlara düştü. Ama sonrasında da Nvidia yeni serisini çıkardı.
AMD en son hangi kartını verdiği fiyat sözüyle çıkarabilirdi?
480 200 dolardan başlayacak dedi, çıktığında en ucuzu 250 dolardı.
Vegalar 400 - 500 dolar olacak dedi, çıktığında 600-700 dolardı.
VII 700 dolar olacak dedi, zaten kartı gören olmadı, alan da en az 800 dolar verdi. Yeni nesil kartlar çıkmışken AMD döneminde bile başarısız olmuş kartlarına kim para verir?
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_Dominic_Toretto_ 2 hf.
Computex’19 ya da E3 2019 fuarlarına saklandığı ifade ediliyor.

E3'kalmaz, Computex'de tanıtılır.
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cryptdlg 2 hf.
Nvidia Shield in yenisini bekliyor eski kullanıcılar. Bayadır da yenilenmedi cihaz. Yeni nvidia Shield ta olabilir.
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mamad 2 hf. cryptdlg
Video geforce kanalında yayınlandığı için ekran kartlarıyla ilgili bir şey olması daha yüksek bir ihtimal.
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oup59 2 hf. cryptdlg
Shield için revize oyun kolu ve kumanda kodları sızmıştı. Ana donanım da eskidi ama bu aralar AMD yeni seri kartları çıkacak iken Nvidia hamlesi de sanırım ekran kartı üzerine olacaktır.
Ama yeni shield olsa hayır demem.
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asko56 2 hf.
RTX Titan var zaten piyasada
büyük ihtimal 7nm nvdia süper kartı olcak ilk 7nm amd yapmıştı nvdia da süper olarak 7nm erkan kartını tanıtcak
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Omisis046 2 hf.
RTX Titan olacak heralde.
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redoracle 2 hf. en beğenilen
Nvidia ise süper kazıktır, orası kesin.
1 Yanıt Yanıtla +23
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mamad 2 hf. redoracle
Rakibinden yavaş, daha yüksek güç tüketen, daha gürültülü çalışan, eski mimarili, ray tracing desteği bulunmayan, pek oc olmayan, performansı dengesiz bir karta Amd, rakibi ile aynı fiyatı çekti, ama Nvidia kazıkçı öyle mi?
Evet fiyatlar yüksek, hatta bu fiyatlardan kart falan alınmaz ama bu durum iki taraf için de geçerli genco. Bilgin olsun.
1 Yanıt Yanıtla +7
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aschil 2 hf.
Süper saçmalık için hazır olun.
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