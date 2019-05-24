NVIDIA, “Süper” olarak adlandırdığı bir tanıtım videosu yayınladı

“Süper bir şey geliyor!” sloganının kullanıldığı ürünün yeni bir ekran kartı, oyuncu dizüstü bilgisayarı hatta el konsolu olabileceği söylentileri bile dolaşıyor. Bu iddialardan en gerçekçi olanı ise ürünün; yeni ya da güncellenmiş bir ekran kartı olacağı. Bu aşamada, yeni bir Titan serisi ekran kartı da görebiliriz.
Videonun NVIDIA GeForce kanalı üzerinden yayınlanmış olması ise oyun odaklı bir ürünün geldiği tezini güçlendiriyor.
Güncellenmiş RTX serisi olabilir
Yayınlanan video kapsamında duyurusu yapılacak ürünün ya da ürünlerin NVIDIA’nın; AMD’ye ait Navi kartların karşısında konumlandırmayı düşündüğü belirtilen ve daha hızlı GDDR6 belleklerle güncellenecek RTX serisi kartlar olabileceğini söylemek, şu aşamada en gerçekçi çıkarım olarak karşımızda duruyor.
Başlamasına sayılı günler kalan Computex’19 fuarında daha detaylı bilgiler alabileceğimizi düşündüğümüz duyuru ile ilgili bizi takip etmeye devam edin.
https://wccftech.com/nvidia-geforce-super-product-teaser-released-next-gen-titan/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evet fiyatlar yüksek, hatta bu fiyatlardan kart falan alınmaz ama bu durum iki taraf için de geçerli genco. Bilgin olsun.