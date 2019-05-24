NVIDIA, “Süper” olarak adlandırdığı bir tanıtım videosu yayınladı

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NVIDIA, GeForce YouTube kanalında “Super” adını verdiği, muhtemelen yeni bir ürüne ait tanıtım videosu yayınladı. Bir şey anlamının pek mümkün olmadığı video, birçok kişiye göre ise şirketin yeni bir ürün duyurusu yapacağının bir göstergesi. Bahsi geçen her neyse yapılacak duyurunun Computex’19 ya da E3 2019 fuarlarına saklandığı ifade ediliyor.

“Süper bir şey geliyor!” sloganının kullanıldığı ürünün yeni bir ekran kartı, oyuncu dizüstü bilgisayarı hatta el konsolu olabileceği söylentileri bile dolaşıyor. Bu iddialardan en gerçekçi olanı ise ürünün; yeni ya da güncellenmiş bir ekran kartı olacağı. Bu aşamada, yeni bir Titan serisi ekran kartı da görebiliriz.

Videonun NVIDIA GeForce kanalı üzerinden yayınlanmış olması ise oyun odaklı bir ürünün geldiği tezini güçlendiriyor.

Güncellenmiş RTX serisi olabilir

Yayınlanan video kapsamında duyurusu yapılacak ürünün ya da ürünlerin NVIDIA’nın; AMD’ye ait Navi kartların karşısında konumlandırmayı düşündüğü belirtilen ve daha hızlı GDDR6 belleklerle güncellenecek RTX serisi kartlar olabileceğini söylemek, şu aşamada en gerçekçi çıkarım olarak karşımızda duruyor.

Başlamasına sayılı günler kalan Computex’19 fuarında daha detaylı bilgiler alabileceğimizi düşündüğümüz duyuru ile ilgili bizi takip etmeye devam edin.

https://wccftech.com/nvidia-geforce-super-product-teaser-released-next-gen-titan/