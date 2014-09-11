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Audio Technica CKS77 Mercek Altında

5 yıl
28,2b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Audio Technica'nın, orta seviye çift odalı kulaklıklarından, CKS77'yi sizler için inceliyoruz.
Teknik Özellikler 

Tipi: Kulak İçi
Frekans tepkisi: 5 - 25 khz
Sürücü: 12.5 mm Neodimyum
Maksimum Güç Girişi: 100 mW
Empedans: 14 Ohm
Hassasiyet: 106 dB
Akustik sistem: Kapalı
Teknoloji:Dinamik
Ağırlık: 7 gram
Kablo uzunluğu: 1,2 m
Konektör: 3,5 mm

Kutu İçeriği 

+Taşıma Kılıfı
+Ekstra Silikon

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 4 yıl
İnceleme için teşekkürler :) Sony mdr-1r incelemesi de yapacak mısınız?
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gustin 4 yıl
hocam önceden cx 200 vardı shennheiser teki bozulunca 3-4 aydır , lg g2 kulaklığı ile müzük dinlemeye başladım. cx 200 Street ten
sonra çok büyük fark hissedecekmiyim yoksa cks 99 almam daha mı iyi olur ? bu arada cks77 140 tl, cks99 180 tl fiyat olarak beni zorlar bir kulaklığa 180 tl vermek.
bozuldum mu moralmen çökerim


kardeşim 180 tl ver 5 sene kullan pişman olmazsın

bunları deneyecek bir yer olsa denesek öyle bir şey de yok ki ...
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DH Misafiri 4 yıl
PHILIPS SHQ3200/10 Bu modeli incelemeniz hoş olurdu.
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Expert Statistician 4 yıl
Slm Sezer Hocam.Ben 2 haftadır kulaklık araştırıyorum ve açıkcası kararsız kaldım.Araştırmalarıma göre ATH markası ön plana çıktı ama hangi modelden alıcağıma bir türlü karar veremedim.Öncelikle ben bass ağırlıklı müzik dinlemeyi seven birisiyim ve bassların davula vurur gibi ses çıkmasını istemiyorum.Daha içten,daha etkili olsun istiyorum.Yani bi electro müzik dinlediğimde beni alıp götürsün.Eğer varsa bana böyle bir kulaklık tavsiyen çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler.Bütçemde 200 TL
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raistlin11 5 yıl
2,5 saat önce kargodan geldi, hiç düşünmeyin alın, teknik kısmı bir yana gerçekten keyifli bir kulaklık bayıldım.
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selman159 5 yıl
forum.donanimhaber.com/... buradan gönül rahatlığıyla alabilirsiniz 3 ay önce aldım hala kullanıyorum
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SteveMeade 5 yıl
Üst frekans düşük kalmış
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war3z 5 yıl
Audio Technica çok iyi bir marka 4 yıl önce CKS70 aldım halen kullanıyorum hayatımda kullandığım en uzun ömürlü kulaklık oldu
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allpino 5 yıl
CKS77X hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Led Zeppelin 5 yıl
Tr de alabileceğimiz düzgün bir yer var mı acaba?
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burakesan 5 yıl
"Kaymak gibi" "Patlamadı"
Benim anladığım dil bu işte :D
Bu tür kulakiçi kulaklıkların da yapıları itibariyle 'beyne yolculuk' yapacaklar gibi bir havaları var; kulağı delip gidiyor içeri herhâlde :P
LG G2'nin Quad Beats kulaklıklarını bırakma vakti geldi gibi, bu cihazı listeme aldım.
Teşekkürler :)
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WRRKRR 5 yıl
Audi Technica diye okudum
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