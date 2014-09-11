Audio Technica CKS77 Mercek Altında

Haber Editörü
Audio Technica'nın, orta seviye çift odalı kulaklıklarından, CKS77'yi sizler için inceliyoruz.
Teknik Özellikler
Tipi: Kulak İçi
Frekans tepkisi: 5 - 25 khz
Sürücü: 12.5 mm Neodimyum
Maksimum Güç Girişi: 100 mW
Empedans: 14 Ohm
Hassasiyet: 106 dB
Empedans: 14 Ohm
Hassasiyet: 106 dB
Akustik sistem: Kapalı
Teknoloji:Dinamik
Ağırlık: 7 gram
Teknoloji:Dinamik
Ağırlık: 7 gram
Kablo uzunluğu: 1,2 m
Konektör: 3,5 mm
Konektör: 3,5 mm
Kutu İçeriği
+Taşıma Kılıfı
+Ekstra Silikon
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sonra çok büyük fark hissedecekmiyim yoksa cks 99 almam daha mı iyi olur ? bu arada cks77 140 tl, cks99 180 tl fiyat olarak beni zorlar bir kulaklığa 180 tl vermek.
bozuldum mu moralmen çökerim
kardeşim 180 tl ver 5 sene kullan pişman olmazsın
bunları deneyecek bir yer olsa denesek öyle bir şey de yok ki ...
Benim anladığım dil bu işte :D
Bu tür kulakiçi kulaklıkların da yapıları itibariyle 'beyne yolculuk' yapacaklar gibi bir havaları var; kulağı delip gidiyor içeri herhâlde :P
LG G2'nin Quad Beats kulaklıklarını bırakma vakti geldi gibi, bu cihazı listeme aldım.
Teşekkürler :)