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Avea 3. Sıradışı Müzik Konserleri Susana Baca ile devam ediyor

7 yıl
4,2b
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2
Cep Telefonu Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir teknoloji şirketi olarak bu alandaki yatırımlarına devam eden Avea, diğer taraftan sanata olan desteğini de sürdürüyor. 3. Sıradışı Müzik Konserleri'nde Avea, Grammy ödülüne sahip olan Latin Amerikalı sanatçı Susana Baca'yı ağırlıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında Erkan Oğur, Derya Türkan & Vincent Segal performansı ile başlayan etkinliğin sıradaki davetlisi olarak Susana Baca, 27 Nisan tarihinde Aya İrini'de ülkemiz müzik severlerinin karşısına çıkacak.
3. Avea Sıra Dışı Müzik Konser Takvimi:
- 11 Ekim 2011: Erkan Oğur, Derya Türkan & Vincent Segal,
- 2 Kasım 2011: Zakir Hussain&Master of Percussion,
- 17 Aralık 2011: Diego El Cigala,
- 14 Ocak 2012: Anouar Brahem Quartet,
- 4 Şubat 2012: Bratsch,
- 10 Mart 2012: Mostar Sevdah Reunion,
- 27 Nisan 2012: Susana Baca

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E_Aydin35 7 yıl
Avea'nın böyle bir hizmet verdiğini bilmiyordum araştırana kadar, gerçekden birçok insan için önemli sanat (ben pek ilgiklenmesemde) ayrıca farklı bir para kazanma stratejiside olabilir..:)
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