Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Avea, Opera ve Yandex işbirliğiyle düzenlenen 100000 hafta bedava internet projesi hayata geçti

4 yıl
14,8b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın önde gelen tarayıcı firmalarından Opera'nın Yandex ve Avea ile birlikte hayata geçirdiği yeni projeyi ve detaylarını Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül, sizler için anlatıyor
Dünyanın önde gelen tarayıcı firmalarından Opera'nın Yandex ve Avea ile birlikte hayata geçirdiği yeni projeyi ve detaylarını Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül, sizler için anlatıyor.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
prof.exx 4 yıl en beğenilen
Avea önce kendi altyapısına baksın ondan sonra bu işlere kalkışsın. Bayramda hatlar kitlendi kaç saat ne sms geldi ne arama yapabildim, önemli anlarda biraz yoğunluk olsun resmen rezil oluyor avea. Geçenki küçük bir depremde bile arayamadım hiçbir yakınımı mecburen iş hattımdan aradım turkcellden, Peki soruyorum Allah korusun herhangi bir depremde selde veya önemli bir günde işe yaramayacaksanız ne işe yararsınız? Paketler uygun diye ailecek avea kullanıyorduk şimdi bütün ailemi tekrar turkcell'e taşıdım numaramızı gayet memnunum.
Avea önce kendi altyapısına baksın ondan sonra bu işlere kalkışsın. Bayramda hatlar kitlendi kaç saat ne sms geldi ne arama yapabildim, önemli anlarda biraz...
Devamını Gör
Yanıtla +46
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 4 yıl
Ek olarak 50 MB ben vereyim Avea'ya konu kapansın.Sanki dilenciye sadaka veriyorlar.
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Allons-y 4 yıl
Akıllı telefon dediğimiz cihazlar hala iphone 3g-3gs Samsung galaxy S civarında olasalardı hala 50mb+Opera tarayıcı gerçekten güzel bir kampanya derdim ama akıllıtelefon dediğimiz cihazlar artık gerektiğinde tablete bilgisayara internet sağlayan en ufak yavaşlamadan youtubedan hd içerik oynatan dizi izlenen canlı yayın takip edilen cihazlar o yüzden 1 hafta 50mb kampanyasını oldukça zayıf buldum ben.
Akıllı telefon dediğimiz cihazlar hala iphone 3g-3gs Samsung galaxy S civarında olasalardı hala 50mb+Opera tarayıcı gerçekten güzel bir kampanya derdim ama akıl...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozturk_ozcan 4 yıl
Fütursuzca ve abartılı bir şekilde Avea yı kötüleme yarışına girmiş arkadaşlar ;)) Turkcell çalışanı olsanız bu kadar çaba harcamadınız herhalde. Benim kullanıcı olmak dışında hiç biri ile ilişkim yok ve uzun yıllar Turkcell e sömürüldükten sonra Avea ya geçip oh demiştim. Sonra aile nedeniyle kısa süre vodafon denemesinden sonra Avea ya dönüp mutlu mesut artık bana yetmeyen 4 gb ımla mesleğim gereği yurt içi ve yurt dışı çeşitli şehirlerde yaşıyorum. Belki Turkcell in hızı daha iyidir ama fayda maliyet hesabına girdiğimde açık ara memnunum Avea dan ve açıkçası çekmeme sıkıntısı pek fazla hatırlamıyorum. Buraya ev için en uygun internet ararken girip neler yazdırdınız bana durup dururken :))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
~Lion King~ 4 yıl
12 senelik turkcell tecrubemden sonra 2 yildan beri avea kullaniyorum. Evet bazi konularda sikintilari var ama verdigim para karsiliginda aldigim hizmeti dusununce hicte umursamiyorum. Turkiyenin bir cok ilini gezdim 1 kez magdur olmadim her zaman telefon full cekiyordu. Turkcell e gecip aldigim hizmetin yarisini alip bir de ustune 20 30 tl fazla odeyip 'ama kaliteli hizmet veriyor' deyip bence sacmalik. Is adamimisin arkadas arada da cekmesin telefon yani. Bir de hic cekmiyor diyenler telefonu alip fabrika ayarlariyla 3G de kullanan insanlar.. 3g yi 2G yap internet tarayicisi olarak opera mini kullan bir de artik her sitenin mobil sitesi oldu kullanacagin sitenin mobil sitesine gir hic te sorun yasamazsin. Bak ben hic bir yerde yasamiyorum mesela. Internet paketini bitiremiyorum cekmiyor diyenler dagda yasiyor herhalde bana 3 GB internet her ay net yetmiyor. Bu forumda okudugum şeyler bana bazen inandirici gelmiyor bazen.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Avea Yıkıl Karşımdan ŞAK ŞAK tokat :P
( hakkını yemeyelim sırf tarifesi ucuz diye kullanıyorum 1000DK 100SMS 4GB 27 tl )yoksa 2014ün İstanbul'un Bahçelievler'inde çekmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Nasil alicagimi bulamadim operaya girince avea market yazan bir yer yok ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yusuf Saracen 4 yıl
Avea cekmiyo diyenler magradamı yasıyorlar ?
Ben hangi sehre gittiysem cekiyordu bana özel kıyak mı bu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erendiz001 4 yıl Yusuf Saracen
Arkadaşın rahmetli annesi (yer belirtiyorum) Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yoğun bakım ünitesinde yattı. Bekleme salonunda ve civarında AVEA hiç çekmedi kapasama alanı dışında. Adama telefon ömründe bir kere lazım oldu oda sonuç bu.
Diğer hatlar (benimki vodafona) full çekerken... Yoksa bizim avea' yla ne zorumuz olacak arkadaşım? Adam gibi olsun başta ben kullanım emin ol. Hatta sen he de gider yarın test için bitane faturalı avea hat alırım internet dahil tüm sonuçları yazarım.

Kısacası iyi olan kazansın... (kazanırda zaten.)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkann20 4 yıl
Avea bana bedava olarak, ömür boyu, sınırsız dakika, sınırsız sms, sınırsız internet paketi verse yinede kullanmam! Kağıt üzerinde güzel bi tarifesi var diye deneyeyim dedim geçtiğime geçeceğime bin pişman oldum. 1 ay bile dayanamadım turkcell'e geçtim. Şehir merkezinde bile çekmez mi bir telefon? Hatların yoğunluğuna da gerek yok her zaman sıkıntılı. Telefon çekmediği anlar çok sık aralıklı olduğu ve kim aradı mesajları çok geç geldiği için sürekli aklımda 'acaba biri beni arayıp da ulaşamadı mı' sorusu....... Sonuç olarak AVEA=REZALET.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FIRAT_G_ 4 yıl
Avea kadar rezil başka 1 tane daha gsm operatörü var mı acaba. Kayseri'de şehrin tam göbeğinde 3G çekmiyor. Bir milyar kere aradım kesinlikle hiçbir sonuç çıkmadı. Cihaz aldığım için vazgeçemiyorum cayma bedeli 1300 lira istiyorlar ve her ay kullanamadığım internetle dakikalar için yüz küsür lira fatura ödüyorum. Bildiğin haraca bağlamışlar gibi insanları hem kendi taahhüt ettikleri 4gb interneti kullanamıyorum hemde benim taahhüt vermiş olduğum ödemelerden dolayı takır takır paralarını benden tahsil ediyorlar. Çevremde ne kadar avealı var hepsi tek tek turkcell yada vodafona geçti ama ben geçemiyorum s4 mini aldım 1 yıldır bana ayda 37 lira dedikleri nane için bütün indirimler iptal edildikten sonra en az 100er lira fatura çıkarıyorlar. Anası danasını geçiyor. Kesinlikle aveadan uzak durun ucuz diye tuzağa düşmeyin. En azından pahalıda olsa diğerlerinde kalite var ve ne ödeyeceğini biliyorsun sana sürpsiz yapmıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erendiz001 4 yıl
Arkadaşlar hız konusunda fazla tartışmaya gerek yok. 3G ihalesini tesadüfen canlı izlemiştim. En iyi lisans Turkcell' de ikincisi vodafon üçüncüsüde avea da

Çekip çekmeme konusunda avea kurulduğundan beri aynı, 2003 yılında ilk avea faturalı hattımı almıştım telefonum açıkken aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyordu :)
Geçen senede avea mobil internet aldım ankaranın göbeğinde, mamakda sivas merkezde (tam ortasında ve çevre mahallelerde) hiç çekmiyordu. Hiç kullanamadığım cihaza ve internete
4 aylık parayı benden zorla aldılar :)) avea çözmemişti sorunuda :))

Ahada ihale sonuçları:

A lisansını Turkcell kazandı

A tipi lisanslar için yazılı teklifler alınırken, Vodafone 298 milyon euro, Turkcell 287 milyon euro, Avea 285 milyon euro önerdi.

Açık artırmada ise Turkcell 358 milyon euro önerirken, Avea 348 milyon euroda kaldı. Vodafone ise ilk turda ihaleden çekildi. Böylece ihaleyi kazanan firma Turkcell oldu.

B tipi lisans ihalesinde iki katılımcı olan Vodafone da Avea da 250 milyon euro yazılı teklif verdi.Ancak ikisi de sözlü teklif vermeyince kazanan kura ile belirlendi. Kurada şans Vodafone'a güldü ve B tipi lisansı kazanan firma oldu. Avea, C tipi lisans ihalesi için katılımcı tek firma olarak 214 milyon euro teklif verdi ve ihaleyi kazandı.

Farklı lisanslar ne anlama geliyor

3G ihalesi tamamlandı. Peki, ihalede ki lisans tipleri neyi ifade ediyor?

Tüm kablosuz cihazlar haberleri sağlarken bir frekans kullanırlar. A tipi lisans almaya hak kazanan şirket 45 Mhz üzerinden haberleşmesini sağlayacak. B tipi lisansta frekans hızı 35 Mhz, C tipi lisansta ise 30 Mhz.

Frekansın yüksek olması getireceği avantajda, haberleşme sırasında daha az veri kaybı ve daha iyi iletişim anlamına geliyor. Ayrıca kapalı mekanlarda veri aktarımında hız kaybı azalıyor ve kesinti oranı azalıyor. Bunun yanında frekansın yüksek olması uzaklığa bağlı hız düşüşünü de azaltıyor. Kısacası frekans ne kadar yüksek olursa veri aktarım hızı o kadar iyi, kesintisi o kadar az oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_botturgec_ 4 yıl
Turkcell'de de kampanyaları kovalayarak uygun tarifeler bulunabiliyor. Kaç ay oldu hatırlamıyorum ancak Avea'dan Turkcell'e geçmiştim, hatta 4-5 arkadaşımı daha geçirttim.

2gb internet + 250dk Turkcell , 250 dk her yöne arama + 1000 sms 25 liraya kullanıyorum, faturasız hat. Ayrıca çeşitli kampanyalarla ektra 500-600 mb internetim daha oluyor.

Avea'dan sonra cennete düşmüş gibiyim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkantkz 4 yıl
Ben Avea'ya geçtim kötü mü ettim yani?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 4 yıl
sayfanın sağındaki solundaki reklamlar tamam. elbette site para kazanacak. ama ülkemizin en dandik opretörününün haber adı altında reklamını yapmak böyle saygın bir siteye yakışmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rocky Balboa® 4 yıl
100mb ver bari 50mb nedir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gordon Gekko 4 yıl
Kaan bey sakallarınız birbirine girmiş muhabir olarak hoş bir görüntü değil, videoları binlerce kişi takip ediyor ayrıca üst düzey yöneticilerle röportaj yapıyorsunuz biraz daha özen göstermenizi tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
10:35
Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video
13b izlenme · 7 ay
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,4b izlenme · 3 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,2b izlenme · 2 hf.
08:13
WWE 2K19 Video İnceleme
6,6b izlenme · 6 ay
06:52
Türk Telekom, AKN ve AKK'yı kaldıracak mı? Sınırsız internet mümkün mü?
18,7b izlenme · 5 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
7,4b izlenme · 10 sa. yeni video
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6b izlenme · 1 gün
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,9b izlenme · 4 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,3b izlenme · 3 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,2b izlenme · 2 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
7,9b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
11,5b izlenme · 2 gün
15:01
4K Red Dead Redemption 2 Video İnceleme
10,6b izlenme · 6 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim