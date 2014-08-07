Avea, Opera ve Yandex işbirliğiyle düzenlenen 100000 hafta bedava internet projesi hayata geçti

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dünyanın önde gelen tarayıcı firmalarından Opera'nın Yandex ve Avea ile birlikte hayata geçirdiği yeni projeyi ve detaylarını Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül, sizler için anlatıyor
Dünyanın önde gelen tarayıcı firmalarından Opera'nın Yandex ve Avea ile birlikte hayata geçirdiği yeni projeyi ve detaylarını Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül, sizler için anlatıyor.
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( hakkını yemeyelim sırf tarifesi ucuz diye kullanıyorum 1000DK 100SMS 4GB 27 tl )yoksa 2014ün İstanbul'un Bahçelievler'inde çekmiyor
Ben hangi sehre gittiysem cekiyordu bana özel kıyak mı bu
Diğer hatlar (benimki vodafona) full çekerken... Yoksa bizim avea' yla ne zorumuz olacak arkadaşım? Adam gibi olsun başta ben kullanım emin ol. Hatta sen he de gider yarın test için bitane faturalı avea hat alırım internet dahil tüm sonuçları yazarım.
Kısacası iyi olan kazansın... (kazanırda zaten.)
Çekip çekmeme konusunda avea kurulduğundan beri aynı, 2003 yılında ilk avea faturalı hattımı almıştım telefonum açıkken aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyordu :)
Geçen senede avea mobil internet aldım ankaranın göbeğinde, mamakda sivas merkezde (tam ortasında ve çevre mahallelerde) hiç çekmiyordu. Hiç kullanamadığım cihaza ve internete
4 aylık parayı benden zorla aldılar :)) avea çözmemişti sorunuda :))
Ahada ihale sonuçları:
A lisansını Turkcell kazandı
A tipi lisanslar için yazılı teklifler alınırken, Vodafone 298 milyon euro, Turkcell 287 milyon euro, Avea 285 milyon euro önerdi.
Açık artırmada ise Turkcell 358 milyon euro önerirken, Avea 348 milyon euroda kaldı. Vodafone ise ilk turda ihaleden çekildi. Böylece ihaleyi kazanan firma Turkcell oldu.
B tipi lisans ihalesinde iki katılımcı olan Vodafone da Avea da 250 milyon euro yazılı teklif verdi.Ancak ikisi de sözlü teklif vermeyince kazanan kura ile belirlendi. Kurada şans Vodafone'a güldü ve B tipi lisansı kazanan firma oldu. Avea, C tipi lisans ihalesi için katılımcı tek firma olarak 214 milyon euro teklif verdi ve ihaleyi kazandı.
Farklı lisanslar ne anlama geliyor
3G ihalesi tamamlandı. Peki, ihalede ki lisans tipleri neyi ifade ediyor?
Tüm kablosuz cihazlar haberleri sağlarken bir frekans kullanırlar. A tipi lisans almaya hak kazanan şirket 45 Mhz üzerinden haberleşmesini sağlayacak. B tipi lisansta frekans hızı 35 Mhz, C tipi lisansta ise 30 Mhz.
Frekansın yüksek olması getireceği avantajda, haberleşme sırasında daha az veri kaybı ve daha iyi iletişim anlamına geliyor. Ayrıca kapalı mekanlarda veri aktarımında hız kaybı azalıyor ve kesinti oranı azalıyor. Bunun yanında frekansın yüksek olması uzaklığa bağlı hız düşüşünü de azaltıyor. Kısacası frekans ne kadar yüksek olursa veri aktarım hızı o kadar iyi, kesintisi o kadar az oluyor
2gb internet + 250dk Turkcell , 250 dk her yöne arama + 1000 sms 25 liraya kullanıyorum, faturasız hat. Ayrıca çeşitli kampanyalarla ektra 500-600 mb internetim daha oluyor.
Avea'dan sonra cennete düşmüş gibiyim :)