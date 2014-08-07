Avea, Opera ve Yandex işbirliğiyle düzenlenen 100000 hafta bedava internet projesi hayata geçti

Dünyanın önde gelen tarayıcı firmalarından Opera'nın Yandex ve Avea ile birlikte hayata geçirdiği yeni projeyi ve detaylarını Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül, sizler için anlatıyor

Dünyanın önde gelen tarayıcı firmalarından Opera'nın Yandex ve Avea ile birlikte hayata geçirdiği yeni projeyi ve detaylarını Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül, sizler için anlatıyor.