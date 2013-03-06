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Avea ile Barcelona'da ileriye dönük projelerini ve gündemdeki konuları konuştuk

6 yıl
3,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında Avea Cihaz Yönetim Müdürü Şevket Karadayı ile yaptığımız röportajda fuarı ve Avea'daki gelişmeleri değerlendirdik.

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DH Misafiri 6 yıl
Avea yenilikleri sunmaya devam ediyor diye buna denir işte.. Böylesi bir projede ancak onlardan beklenirdi :)) emeklerine sağlık , biran evvel başlarlar ins satmayada alırız.. :)
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CriticalDistance 6 yıl
Çok sakat var usta
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Gladiotürk 6 yıl
zaman kaybı...
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