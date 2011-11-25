Avea ile işiniz "BİZ"den sorulur!

Avea, AveaBiz Mobil Akademi ile eğitim ve bilgi paylaşımında sınırları kaldırıyor...

İşiniz "Biz"e gelişir ve büyür diyen Avea, AveaBiz Mobil Akademi platformu ile cep telefonlarını aynı zamanda birer eğitim aracı haline getirerek, kurumsal müşterilerinin tüm eğitimlerini mobil ortama taşımalarına olanak sağlıyor. Şirketlerin eğitim maliyetlerini azaltarak, çalışanlarının gelişimine daha fazla destek olma fırsatı sağlayacak olan proje, şirket çalışanlara yabancı dil öğrenme avantajı da sunacak.

Türkiye'nin en çok konuşturan operatörü Avea, kurumsal müşterilerine yepyeni bir platform ile eğitim ve paylaşım ortamı sunacak: AveaBiz Mobil Akademi.

Mobil Akademi ile AveaBiz müşterileri, internet erişimi olan her marka ve model telefon üzerinden çalışanı, bayi ve müşterileriyle istediği bilgi ve içeriği paylaşma imkanına sahip olacak. Aynı zamanda firmaların eğitim ihtiyacını da karşılamak üzere oluşturulmuş mobil eğitim platformu Avea Mobil Akademi ile kurumlar, saha çalışanları, bayi ağı, tedarik zincirine tek bir mesajla ulaşırken; müşteri bilgilendirme ve sunumlarını da cep telefonları üzerinden gerçekleştirebilecek. Şirket için etiğim ve gelişmeleri zaman ve makandan bağımsız hale getiren projenin bir diğer amacı da gerçekleştirilen bu çalışmalarla müşteri ve çalışan memnuniyetini yükseltmek.

Günlük hayatımızın her aşamasında mobil uygulamalar yer alırken eğitimin de mobil cihazlar üzerinden yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Avea Kurumsal İş Birimi Kıdemli Direktörü Tunç Taşman, "İçinde bulunduğumuz mobil çağda tüm sektörlerde yaşanan yoğun rekabet, kurumlarda hızlı hareket etmeyi ve mobil iletişim teknolojilerini kullanmayı zorunluluk haline getiriyor. Bu rekabetle birlikte gelir artışının yanısıra tasarruf sağlayıcı uygulamalar da kurumlar tarafından tercih ediliyor. AveaBiz Mobil Akademi ile kurumların çalışanlarına her nerede olurlarsa olsunlar hızlı bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak, özellikle sahada olan satış ekipleri için yeni ürünler ve hizmetleri hızlı bir şekilde tanıtabilmeleri için eşsiz bir ortam sunacak" dedi.

Sadece bir servis değil, içerik sağlayıcısı da olacak

Avea Mobil Akademi'nin zaman içinde eklenecek eğitimlerle bir servis platformu olmanın dışında bir içerik sağlayıcısı da olacağını vurgulayan Tunç Taşman, "Sunum ve dokümanlarla mesleki ve kişisel gelişim paketleri sunuyor olacağız. Bu platformun en çok tercih edilecek içeriklerinden biri de İngilizce eğitim paketleri olacak. Çok yakında, çalışanlarının İngilizcesini geliştirmek isteyen firmalar bu platformdan deneyimli firmaların hazırladığı ingilizce eğitim paketlerine ulaşabilecekler" dedi.

Şirketlerin eğitim maliyetleri azalıyor

AveaBiz Mobil Akademi, çalışan verimliliğini artırmak ve sektörel rekabet avantajı sağlayarak eğitimlerin sınıf içi maliyetlerini düşürmek ve çalışanları bir araya toplama zorluğunu ortadan kaldırmak isteyen kurumların iş süreçlerinde değerlendirecekleri bir platform olacak.

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