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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea, kullanıcıları için 14 Şubat analizi yayınladı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Avea geride bıraktığımız 14 Şubat Sevgililer Günü için ilginç bir istatistik tablosu yayınladı. Avea kullanıcılarının günlük kullanım oranlarına göre, 14 Şubat günü içinde Avea kullanıcıları toplamda 110 milyon dakikalık telefon görüşmesi yaparken, bu sürenin bir önceki haftaya oranla 3.6 milyon dakika daha fazla olduğu belirtildi.
Telefon görüşmelerinin cinsiyete göre ortalamasında kadın kullanıcılar 16 dakika, erkek kullanıcılar ise 15.8 dakika telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Yine telefon görüşmeleriyle ilgili olarak Avea, kullanıcılarının telefon görüşmesi için saat 19:00 - 20:00 arasını tercih ettiğini belirtiyor. Şehirlere göre dağılımdaysa ilk sırayı İzmir alırken, Ankara ikinci, İstanbul ise 14 Şubat'ta en çok telefon görüşmesi yapılan 3. şehir oldu.
Telefon görüşmelerinin sonrasında kısa mesaj (SMS) ve çoklu medya mesajları (MMS) kullanımları da büyük rakamları ortaya çıkardı. Avea kullanıcıları 14 Şubat'ta toplamda 114 milyon SMS yollarken, gönderilen MMS'lerin %107'lik artış gösterdiği belirtildi.
Bu süreçte gönderilen kısa mesajlarda kadınların ortalama mesaj sayısında erkeklere oranla 7 mesaj daha fazla SMS yolladığı ortaya çıktı. Kadınların SMS konusundaki üstünlüğü Data konusunda erkeklerin eline geçmiş durumda zira, 32 bin GB'lık data kullanımında erkeklerin kadınlara oranla 2 kat daha fazla data kullandığı ortaya çıktı.
Avea'nın hazırlamış olduğu 14 Şubat istatistiğiyle ilgili detayları aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. 

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MrDraius 7 yıl

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Feel The Difference 7 yıl
asosyal mi bunlar?
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khytr89 7 yıl
bu istatistikler tamamen yanlış.ergenlerin telefon hatları genellikle annelerinin üzerine kayıtlıdır. sayılardaki kadın üstünlüğünün sebebi budur.
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mustafa_(87) 7 yıl
saçma bence
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revenquel 7 yıl khytr89
Hakan456

bu istatistikler tamamen yanlış.ergenlerin telefon hatları genellikle annelerinin üzerine kayıtlıdır. sayılardaki kadın üstünlüğünün sebebi budur.


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sostoyevski 7 yıl khytr89
Hakan456

bu istatistikler tamamen yanlış.ergenlerin telefon hatları genellikle annelerinin üzerine kayıtlıdır. sayılardaki kadın üstünlüğünün sebebi budur.

anştayn dedected,kaçın beyler
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BoSS03 7 yıl
Kadınların dırdırcı ve kafa açıcı olduklarını bi kere daha yeni istatistikle anlamış olduk :)
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Spoon! 7 yıl
İstanbulu yarısı kadar İzmir o kadar mesajı nası çekmiş
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alpa07 7 yıl
Gençlere en çok avantaj veren avea var şu an
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E_Aydin35 7 yıl
İzmir 1. İzmir'in büyük çoğunluk genç kitlesi olduğundan gençlerin %65'den fazlasıda avea kullanıyor pek şaşırmadım.:)
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Skillet 7 yıl
Demek ki neymiş? 14şubatta kadınlar farklı erkeklerle berabermiş.
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zgn94 7 yıl Skillet
Skillet
Demek ki neymiş? 14şubatta kadınlar farklı erkeklerle berabermiş.

mat1 terk
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