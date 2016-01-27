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Avea ve TTNET markalarına veda vakti! "Değerlendirme videosu"

3 yıl
42,1b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Türk Telekom sahibi olduğu Avea ve TTNET markalarını kendi çatısı altında topluyor. Bundan sonra tek marka olarak hareket edecek olan şirketin yeni logo ve stratejisini masaya yatırdık.
Avea ve TTNET markaları, Türk Telekom çatısı altında toplanıyor. Bundan sonra fiber, adsl, GSM ve diğer tüm hizmetler sadece Türk Telekom markası altında yapılacak. Yeni marka stratejisini değerlendirdik.
 

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Havya Makinesi 3 yıl en beğenilen
akk kalkmadıkça gerisi önemli değil.
4 Yanıt Yanıtla +58
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ikista 3 yıl
Türk Telekom'dan büyük hizmet! 3 farklı kuruma küfür etmek yerine artık bir kerede hepsine birden küfür edebileceksiniz!
1 Yanıt Yanıtla +45
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Firaristt 3 yıl
Sadece Erdi abi değil, birçok kişi röportajda AKK'yi upload hızlarını soruyor ve hiç birinde tatmin eden kesin bir cevap yok. Kazığın yağını da ayrı satacağız artık demek istiyorlarsa desinler de biz de ona göre karar verelim. Ne fiberi? İstanbul'un en kalabalık ilçesi Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da fiberin "F"'si yok. GTA V 65GB, Witcher 3 35GB, PS4 oyunları 50GB, XBoxONE oyunları 40-50GB yine. Kaliteli görüntü ve sese sahip bir film olmuş 40GB, 4K isterseniz 60GB. Ayda 70 lira verdiğin 35Mbps internetin kotası 100GB, zorunlu olarak ayda 20 lira civarı ödediğin telefon hattı ücretini de ekleyince 80 lira. Ne için? 2 film için. Fazlasını istersen 3Mbps ile babayı alıyorsun.

Yazıp yazıp siliyorum.

3Mbps download insanlık dışıdır, 100GB AKK dalga geçme anlamına gelecek kadar az artık, İnternet paketini telefon paketi ile mecbur almak zorundayız, ödediğimiz fatura kol gibi, 2Mbps upload verip bulut depolama demeleri... AKK'yi geçtiğiniz için hızınız 3Mbps'e düşürülmüştür yazısı ekranda çıktıktan sonra gözükmesinler ortalıkta. İsteğimiz belli.

Bize ucuza, uygun fiyata yüksek hızlı interneti AKK gibi saçmalıklarla kısıtlamadan, insan gibi kullanılacak şekilde versinler. 30 günün 30'unda da download yapılmasını, altyapının mantıksız şekilde sömürülmesine karşıyım ve bunun için çok yüksek kullanımı olanlara yaptırımlar olabilir ama AKK'nin bu hali insanlık dışı artık. 100GB kotayı 120GB yapacaklarsa bir daha söverim.
Aylık 1TB üzeri kullanım yapanları 1Mbps'e düşürsünler ama aylık 200GB kullananı 3Mbps'e düşürmek olmaz. Kimse saçmalamasın, forumda aylardır tartışıyoruz, normal bir aile veya bir öğrenci evinde ayda 1TB kullanılması mümkün değil bu hızlarla, bu oyunlar, filmler, diziler müzikler, programlarla... 300-500GB normaldir, fazlası yüksek kullanımdır, ona kısıtlama uygulayacaksan uygularsın ama o hızla 24 saat kullanmadan dolmamalı bu kota.
Sadece Erdi abi değil, birçok kişi röportajda AKK'yi upload hızlarını soruyor ve hiç birinde tatmin eden kesin bir cevap yok. Kazığın yağını da ayrı satacağız ...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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yahyademirci 3 yıl
Erkan Akdemir neyin fiberinden ve 11 milyon hanesinden bahsediyor. Bursa merkezde oturuyorum oturduğum mahallede normal interneti 4 mbps den veriyor müşteri hizmetlerini kaç kere aradım o kadar hız verebiliyoruz diyor kalkmış birde fiberden bahsediyor.
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Godiantus 3 yıl
Avea,Türk Telekom olunca="Berkecan'a Ramazan'ın kıyafetlerinin giydirilmesi."
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Godiantus 3 yıl
Avea,Türk Telekom olunca="Berkecan'a Ramazan'ın kıyafetlerinin giydirilmesi."
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fortunasuper 3 yıl
4.5 g ile 1 gb internet kaç saniyede tüketilir?
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Guest-0D056E7F8 3 yıl fortunasuper
fortunasuper
4.5 g ile 1 gb internet kaç saniyede tüketilir?

Bu saçma bir soru çünkü neden 1 gb bitirme derdindesin yani 1 gb bitirmek için 1 gb veri indirmelisin 1 gb lık ne yapıyorsun mesela youtuba da 4k film izlersin bu durumda en az 4g hızı tahminin 48mbps olur max375miş 48 desek saniyede 6mb dan dakikada 360 mb 3 dk da 1gb
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clasben 3 yıl
herkese merhaba bu yazdiklarimi sonuna kadar okuyun belki yardimi dokunur arkadaşlar.. Evet bende ttnet`ten yıllarca çok çekmiş bir insanım takii 1bucuk yil once uskudarda gezinirken türktelekom binasına girene kadar. Oturdum ve ordaki ilgili kisiyle samimi bir sekilde konustum ben sizden cok cektim dedim 8mbse kadar internet verdiniz yillarca sürekli kopmalar donmalar hız konusuna girmiyorum bile külfetli fatura kalitesiz hizmet herseyi soyledim yuzune, ve bulunduğum yerde fiber altyapısı olmadığından baska bir tarifede kullanamiyorduk ki (çengelköyde oturuyorum )fakat HiPERNETİ kesfedene kadar arkadaslar ttnet hipernete geçtim 1.5yıl once hipernet kisaca fiber hızları fiber altyapisi yada kablo olmaksizin saha dolapları ile aktarmak oluyor. Inanilmaz memnunum normalde 2-3mbs hız zar zor alirken 1.5 yıldır 35mbs 100gb akk li internet kullanıyorum ustune birde telefon bagladilar ama hic telefon faturasi odemiyorum konusmazsam ! konustukca ode tarifesi cunku, yani kisacasi hipernet destekleyen yerler dahilinde iseniz cok memnun kalicaksiniz ve yillardir bize cektirdikleri şeyleri azda olsa unutabiliriz mutlaka hiperneti arastirin ! Tabii ben gectigimde cok daha ucuzdu suan tarifeler pahalanmis ama bu mesajla bir nebze bile yardimim dokunursa ne mutlu bana...
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Fr.BJK 3 yıl
Millet burda şurda fiber yok burda fiber yok demiş. Şaka gibi ama bilmeyeniniz yoktur herhalde istanbulda bostancı köprüsü civarında bile fiber yok!!! O kadar geniş ağı var düşünün.
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dvrm155 3 yıl
10-12 yıl önce aria ve aycell birleşti ancak bu kadar götürdüler işi. Bir 10-15 yıl sonra bakalım hangi enayiyi bulacak birleşmeye
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Nightmare70 3 yıl
Avea, TTnet, Türk Telekom adı ne olursa olsun Allah hepsinin belasını versin. Rezil rüsva internet sunuyorlar yok fiber döşedik herkese döşüyoruz diye reklam yapıyorlar. Gerçi döşeme konusunda haksız da değiller..
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masaüçyarımsaat 3 yıl
Kaldırın akk yı artık
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musa_unsal2005 3 yıl
11 milyon fiber haneymiş nerde bunlar bi de 4 le çarpıyor utanma 8 le çarp olsun bitsin işimiz tamam fiber döşeme işi bitti de. Ayıptır ya. Kırşehirin göbeğinde fiber yok niye ağzını geveleye geveleye konuşuyosun.
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e_capkan 3 yıl musa_unsal2005
musa_unsal2005

11 milyon fiber haneymiş nerde bunlar bi de 4 le çarpıyor utanma 8 le çarp olsun bitsin işimiz tamam fiber döşeme işi bitti de. Ayıptır ya. Kırşehirin göbeğinde fiber yok niye ağzını geveleye geveleye konuşuyosun.

bu kadar yüzsüz bir firma dünyada yoktur.
1 ay avea kullandım köylerde ilçelerde 3g yok.
turktelekom il müdürlüğünün 350metre uzağındayım hipernet vermiyorlar.

11milyon haneye 16mbit bile veremiyorlardır şuan.
fiber internet demek min 100mbit demek.
verdikleri max hız 100mbit zaten.

9gag taki akk ile ilgilibir görsel vardı
almanın teki bizdede akk var diyor.

200mbit hız 1tb akk den sonra 10mbite düşüyormuş :)
vodafone kullanıyor sanırım

ülkemizde vodafone da evlere kadar fiber vermeye başladı.
64mbit 240gb 80tl ye satıyor. ttnete göre uygun fiyat ama yetersiz bence

superonline da iyice bozmuş.ttnetten görüp 75gb akk li paketler satıyor.
ülkemizde en uygun akksiz paketler superonline da ama.
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Drak44 3 yıl musa_unsal2005
musa_unsal2005
11 milyon fiber haneymiş nerde bunlar bi de 4 le çarpıyor utanma 8 le çarp olsun bitsin işimiz tamam fiber döşeme işi bitti de. Ayıptır ya. Kırşehirin göbeğinde fiber yok niye ağzını geveleye geveleye konuşuyosun.

Kırşehir in fiber parasını bu birleşme reklamında oynattığı hadise, Rıdvan, sineyder ve diğerlerine vermişler.
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