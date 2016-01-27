Avea ve TTNET markalarına veda vakti! "Değerlendirme videosu"

Türk Telekom sahibi olduğu Avea ve TTNET markalarını kendi çatısı altında topluyor. Bundan sonra tek marka olarak hareket edecek olan şirketin yeni logo ve stratejisini masaya yatırdık.

Avea ve TTNET markaları, Türk Telekom çatısı altında toplanıyor. Bundan sonra fiber, adsl, GSM ve diğer tüm hizmetler sadece Türk Telekom markası altında yapılacak. Yeni marka stratejisini değerlendirdik.