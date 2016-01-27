Avea ve TTNET markalarına veda vakti! "Değerlendirme videosu"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Türk Telekom sahibi olduğu Avea ve TTNET markalarını kendi çatısı altında topluyor. Bundan sonra tek marka olarak hareket edecek olan şirketin yeni logo ve stratejisini masaya yatırdık.
Avea ve TTNET markaları, Türk Telekom çatısı altında toplanıyor. Bundan sonra fiber, adsl, GSM ve diğer tüm hizmetler sadece Türk Telekom markası altında yapılacak. Yeni marka stratejisini değerlendirdik.
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Yazıp yazıp siliyorum. 3Mbps download insanlık dışıdır, 100GB AKK dalga geçme anlamına gelecek kadar az artık, İnternet paketini telefon paketi ile mecbur almak zorundayız, ödediğimiz fatura kol gibi, 2Mbps upload verip bulut depolama demeleri... AKK'yi geçtiğiniz için hızınız 3Mbps'e düşürülmüştür yazısı ekranda çıktıktan sonra gözükmesinler ortalıkta. İsteğimiz belli.
Bize ucuza, uygun fiyata yüksek hızlı interneti AKK gibi saçmalıklarla kısıtlamadan, insan gibi kullanılacak şekilde versinler. 30 günün 30'unda da download yapılmasını, altyapının mantıksız şekilde sömürülmesine karşıyım ve bunun için çok yüksek kullanımı olanlara yaptırımlar olabilir ama AKK'nin bu hali insanlık dışı artık. 100GB kotayı 120GB yapacaklarsa bir daha söverim. Aylık 1TB üzeri kullanım yapanları 1Mbps'e düşürsünler ama aylık 200GB kullananı 3Mbps'e düşürmek olmaz. Kimse saçmalamasın, forumda aylardır tartışıyoruz, normal bir aile veya bir öğrenci evinde ayda 1TB kullanılması mümkün değil bu hızlarla, bu oyunlar, filmler, diziler müzikler, programlarla... 300-500GB normaldir, fazlası yüksek kullanımdır, ona kısıtlama uygulayacaksan uygularsın ama o hızla 24 saat kullanmadan dolmamalı bu kota.