Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AveaMasters'ın 2014 yılı programı için başvurular başladı

5 yıl
1,6b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AveaMasters'ın 2014 yılı programı için başvurular başladı

Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea'nın gençlerin geleceğine yatırım yaparak, sektöre ve iş dünyasına hazırladığı AveaMasters programı, 2014 yılı için başvuruları almaya başladı.

İşe alım ve staj başvurularında bir referans haline gelen AveaMasters programı 7 yıldır  47 binden fazla başvuru alarak bir rekora imza attı ve 200'ü aşkın gence iş, 750 üniversite öğrencisine de staj imkânı sağladı. 

8. yılında da AveaMasters sosyal medya üzerinden ve avea.com.tr/web/aveamasters adresi üzerinden başvuruları alacak. 31 Aralık 2013'e kadar sürecek başvurular sonucunda Genel Yetenek Testi, İngilizce Testi, Panel Mülakatlar ve Bireysel Değerlendirme aşamalarından geçen gençler, programa dâhil olmaya hak kazanacak. Programa ilgili bölümlerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yüksek lisans öğrencileri başvurabiliyor.

Avea, bu program aracılığıyla gençlere Avea yöneticilerinin koçluğunun yanı sıra gerçek bir iş deneyimi yaşatarak profesyonel yaşamın kapılarını aralama fırsatı da sunuyor.
Ayrıca AveaMasters sürecinde gençler, 2 ay boyunca üzerinde çalıştıkları projeleriyle Evreka Proje Yarışması'na katılma imkanına sahip oluyor. 

Program kapsamında yapılacak üniversite tanıtımlarıyla beraber Avea yöneticilerinin katılımıyla, Aralık ayı içerisinde yaklaşık 600 öğrenci Avea Teknoloji binasında Avea Şirket Günleri'ne katılacak. Gençler AveaMasters programı sonunda, staj veya iş imkanı ya da Pazarlama Okulu'na katılma fırsatı bulacaklar. 

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim