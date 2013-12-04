AveaMasters'ın 2014 yılı programı için başvurular başladı





Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea'nın gençlerin geleceğine yatırım yaparak, sektöre ve iş dünyasına hazırladığı AveaMasters programı, 2014 yılı için başvuruları almaya başladı.





İşe alım ve staj başvurularında bir referans haline gelen AveaMasters programı 7 yıldır 47 binden fazla başvuru alarak bir rekora imza attı ve 200'ü aşkın gence iş, 750 üniversite öğrencisine de staj imkânı sağladı.





8. yılında da AveaMasters sosyal medya üzerinden ve avea.com.tr/web/aveamasters adresi üzerinden başvuruları alacak. 31 Aralık 2013'e kadar sürecek başvurular sonucunda Genel Yetenek Testi, İngilizce Testi, Panel Mülakatlar ve Bireysel Değerlendirme aşamalarından geçen gençler, programa dâhil olmaya hak kazanacak. Programa ilgili bölümlerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yüksek lisans öğrencileri başvurabiliyor.





Avea, bu program aracılığıyla gençlere Avea yöneticilerinin koçluğunun yanı sıra gerçek bir iş deneyimi yaşatarak profesyonel yaşamın kapılarını aralama fırsatı da sunuyor.

Ayrıca AveaMasters sürecinde gençler, 2 ay boyunca üzerinde çalıştıkları projeleriyle Evreka Proje Yarışması'na katılma imkanına sahip oluyor.





Program kapsamında yapılacak üniversite tanıtımlarıyla beraber Avea yöneticilerinin katılımıyla, Aralık ayı içerisinde yaklaşık 600 öğrenci Avea Teknoloji binasında Avea Şirket Günleri'ne katılacak. Gençler AveaMasters programı sonunda, staj veya iş imkanı ya da Pazarlama Okulu'na katılma fırsatı bulacaklar.