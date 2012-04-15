Avea'dan 7/24 sağlık hizmeti: AloDoktorum

Yatırımlarına devam eden Avea, AloDoktorum hizmetini yeniledi. Acıbadem Mobil Sağlık ile işbirliği çerçevesinde sunulan hizmet kapsamında aboneler 555 758 99 11 numarasını arayarak doktorlarına ulaşıp sağlık konusunda danışmanlık ve olası acil durumlara karşı yönlendirme alabiliyorlar. Herhangi bir üyelik sistemi gerektirmeden abonelerin kullandıkları kadar ödeme yaptığı bu servis kapsamında 2,5TL/dakika ücretlendirme ile bilgi alınabiliyor.

AloDoktorum Servisi ile Avea aboneleri, kendi sağlıkları, genel sağlık bilgileri ve tıp bilimiyle ilgili merak ettikleri her türlü soruyu doktorlarına sorabiliyor. Servis, teşhis öncesine yönelik tedbirleri ve tedavi tanımlandıktan sonrasına yönelik koruyucu önlemleri kapsıyor ve hastalık durumları dışında tıp literatüründe yer alan bilgilendirici genel sağlık ve hastalık bilgilerini içeriyor.

Türkiye'nin Ar-Ge belgesine sahip tek operatörü olarak, mobil sağlıkla ilgili servis ve çözümlere önemli ölçüde yatırım yaptıklarının altını çizen ve "Avea'nın sağlık alanındaki çalışmalarının temelinde; mobil uygulamaların yaygınlaştırılması, mobiliteyle zaman ve mekandan bağımsız, kesintisiz iletişimle hizmet kalitesinin ve erişilebilirlik kavramlarının artması yer almaktadır" diyen Avea Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadir Boysan, konu hakkındaki açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Türkiye'nin geleceğine yatırım yapma vizyonu çerçevesinde, toplumsal yaşama fayda sağlayan, yaşam kalitesini artıran uzun vadeli ve sürdürülebilir projelerin içinde yer almayı temel sorumlulukları arasında gören Avea için mobil sağlık projeleri oldukça önem taşıyor. Bu vizyonumuz çerçevesinde sunduğumuz ve Acıbadem Mobil Sağlık hekimlerine 7 günün 24 saati erişim olanağı sunan AloDoktorum servisi ile sağlık hizmeti her zaman Avealıların cebinde olacak. AloDoktorum Servisi'ne düzenli bir abonelik gerekmemektedir. Uzman hekimlere danışmak isteyen Avealıların tek yapması gereken servis hattını arayıp problemlerini aktarmak. Üstelik Acıbadem Mobil Sağlık güvencesi ile çok düşük bir vizite ücreti ile bu hizmetten tüm Avealılar faydalanabilecek."

Servisle ilgili tüm detaylara www.avea.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.