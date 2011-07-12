Avustralya, GPGPU teknolojisinden faydalanan yeni nesil süperbilgisayar kuruyor

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Swinburne Teknoloji Üniversitesi, geleneksel işlemciler ve GPGPU teknolojisini bir araya getiren yeni nesil süperbilgisayarın birinci fazını kurması için SGI ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Teorik Astrofizik Araştırmaları için GPU tabanlı Süperbilgisayar ya da kısaca gSTAR olarak isimlendirilen sistem, yüksek başarımlı bilgi-işlem merkezinde, ülkedeki astronomlar tarafından kullanılacak. Belli zaman aralıklarında Swinburne'deki diğer araştırmacılara da hizmet verecek olan hibrit tasarımlı yeni nesil süperbilgisayarın SGI tarafından inşa edilecek birinci fazı GPU tabanlı kümelerden oluşacak.





1PB veya 1.8 milyon GB'ın üzerinde hızlı erişim özellikli depolama alanı ile gerekli bağlantıları da içerecek olan birinci fazda, sistem ağındaki her kümede 512GB bellek kapasitesine yer verilecek. Bu sayede yüksek boyutlu verilerin işlenmesi ve sanallaştırılmasının sorunsuzca gerçekleştirilmesi hedeflenirken, bağlantı 40GB seviyesinde bantgenişliği sunan QDR Infiniband ağı üzerinden sağlanacak.

Swinburne'deki yeni veri merkezine kurulacak birinci fazın Eylül ayında tamamlanması beklenirken, CPU tabanlı ikinci faz ise 2012 başında tamamlanacak. Bittiğinde 130 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunacağı belirtilen süperbilgisayar, 2007 yılında kurulan Green Machine isimli sistemin yerini alacak. 2.5-3 milyon dolara mal olacak süperbilgisayar için, Federal Hükümet Eğitim Yatırım Fonu da 1.04 milyon dolar destek sağlıyor.