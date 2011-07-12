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Avustralya, GPGPU teknolojisinden faydalanan yeni nesil süperbilgisayar kuruyor

7 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Avustralya'nın Melbourne kentindeki Swinburne Teknoloji Üniversitesi, geleneksel işlemciler ve GPGPU teknolojisini bir araya getiren yeni nesil süperbilgisayarın birinci fazını kurması için SGI ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Teorik Astrofizik Araştırmaları için GPU tabanlı Süperbilgisayar ya da kısaca gSTAR olarak isimlendirilen sistem, yüksek başarımlı bilgi-işlem merkezinde, ülkedeki astronomlar tarafından kullanılacak. Belli zaman aralıklarında Swinburne'deki diğer araştırmacılara da hizmet verecek olan hibrit tasarımlı yeni nesil süperbilgisayarın SGI tarafından inşa edilecek birinci fazı GPU tabanlı kümelerden oluşacak.

1PB veya 1.8 milyon GB'ın üzerinde hızlı erişim özellikli depolama alanı ile gerekli bağlantıları da içerecek olan birinci fazda, sistem ağındaki her kümede 512GB bellek kapasitesine yer verilecek. Bu sayede yüksek boyutlu verilerin işlenmesi ve sanallaştırılmasının sorunsuzca gerçekleştirilmesi hedeflenirken, bağlantı 40GB seviyesinde bantgenişliği sunan QDR Infiniband ağı üzerinden sağlanacak.
Swinburne'deki yeni veri merkezine kurulacak birinci fazın Eylül ayında tamamlanması beklenirken, CPU tabanlı ikinci faz ise 2012 başında tamamlanacak. Bittiğinde 130 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunacağı belirtilen süperbilgisayar, 2007 yılında kurulan Green Machine isimli sistemin yerini alacak. 2.5-3 milyon dolara mal olacak süperbilgisayar için, Federal Hükümet Eğitim Yatırım Fonu da 1.04 milyon dolar destek sağlıyor.

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GoToHell 7 yıl en beğenilen 0Kelvin
UD97

Sınavların şifrelerini çözer bu alet.



Hangi sinavi kastediyorsun bilmem eger OSS felan ise bu tip seylere gerek yok. Hukumet yalakasi fettonun oglanlarindan biri olursan her sinavin cevap anahtari 1 ay onceden elinde olur ...
UD97Sınavların şifrelerini çözer bu alet.Hangi sinavi kastediyorsun bilmem eger OSS felan ise bu tip sey...
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DH Misafiri 7 yıl
nVIDIA'nın da masaüstü bilgisayarlarda CPU olarak kullanılabilecek işlemcilerini bekliyoruz.
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highgen 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

nVIDIA'nın da masaüstü bilgisayarlarda CPU olarak kullanılabilecek işlemcilerini bekliyoruz.


yeni gpulara x86 emülasyonunu mu kast ettiniz hocam değilse zaten zor
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Tanarri 7 yıl
artenis
apple dava acarmı ki?

çokdan açmıştır bile... xD
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mugurgok 7 yıl
Buna 32bitlik Windows kurulur, 64bit kasar belki :p
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0Kelvin 7 yıl
Sınavların şifrelerini çözer bu alet.
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artenis 7 yıl
apple dava acarmı ki?
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Foxbat 7 yıl
Bu şeyle crisis açmaya kalkarsan prophet ekrandan fırlayıp hepimizi tara be!!!:P
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eulogy 7 yıl
crysis i full oynatamaz :P
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CodeMachine 7 yıl
Bu bilgisayarda ne oyun oynanır bea :P
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Jinnet 7 yıl
Nerde bizde o yürek :D
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