Ayda 14,99 TL'ye Bilgisayar Fırsatı

TTNET Bilgisayar Kampanyası yeni marka-modelleri ve çok avantajlı ödeme seçenekleriyle herkesi aylık 14,99TL'den başlayan taksitlerle kolayca bilgisayar sahibi yapıyor ve müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor.

TTNET avantajlı kampanyalarıyla bilgisayar sektörünün gelişimine de katkı sağlıyor. Düzenlenen kampanyalar ile telekomünikasyon şirketlerinin bilgisayar satışlarındaki payı Nisan 2010'dan bu yana yaklaşık %35 düzeyinde artarken, bu satışların yaklaşık %90'ını TTNET'in gerçekleştirdiği görülüyor **

“TTNET’le Her Şey Mümkün” diyerek başlattığı yeni dönemde müşterilerinin tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen TTNET, ülkemizin her yerinden ve her kesimden insanın internete erişimini artırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlediği iki Bilgisayar Kampanyası da büyük ilgi gören TTNET, üçüncü kampanyası ile yine en avantajlı fiyatlarla müşterilerini bilgisayar sahibi yapıyor. Aylık 14,99TL'den başlayan fiyatlarla Casper ve HP marka bilgisayarlar; netbook, notebook ve masaüstü olmak üzere farklı ihtiyaçlara yönelik zengin seçeneklerle sunuluyor.

Kampanya kapsamında taksitler 24 veya 36 ay seçenekleri ile TTNET faturalarına yansıtılıyor. Ayrıca kampanya katılımcıları peşin ödeme olmadan, kredi kartına ihtiyaç duymadan bilgisayar sahibi olma fırsatı buluyor.

TTNET Pazarlama Müşteri Yönetimi Direktörü Taylan Korkmazer, iletişim teknolojileri alanındaki hizmetlerinin yanı sıra müşterilerine uygun fiyatlarla bilgisayar sunmalarının tamamlayıcı unsur olarak büyük önem taşıdığını belirtti. Korkmazer kampanya ile ilgili:"TTNET olarak müşterilerimize, ihtiyaca uygun ve çok avantajlı çözümler sunarken, sektörümüzün gelişmesini de öncelikli hedeflerimiz arasında konumlandırıyoruz. İnternet kullanımının artması amacıyla, bu yılın ikinci yarısından itibaren bilgisayar pazarında da aktif rol alıyoruz. Bilgisayar üreticileri, yazılım ve işlemci üreticileri ile yürüttüğümüz işbirlikleri sonucunda bilgisayar kampanyalarımızı sürekli hale getirdik. Böylece, bilgisayar ve internet sahipliğini herkes için daha kolay ve ucuz hale getirdik" dedi.

Türkiye'de herkesi internet kullanıcısı yapmayı amaçladıklarını belirten Korkmazer sözlerine şöyle devam etti: "Sektörümüzü büyütmek için önemli bir adım olan kampanyalarımızın bugüne kadar elde ettiği başarısını da müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru anlayıp karşılamamıza borçluyuz. İlk iki kampanyamız, sunduğu cazip fiyat ve ödeme seçenekleriyle büyük başarı yakaladı ve telekomünikasyon şirketlerinin bilgisayar satışındaki payını artırmada önemli bir rol oynadı. Nisan 2010"dan bu yana telekomünikasyon şirketleri üzerinden yapılan bilgisayar satışlarında yaklaşık %35’lik artış görülüyor. TTNET olarak bu oran içerisinde yaklaşık %90'lık payımız olmasından büyük mutluluk duyuyoruz."

Kampanya kapsamında bilgisayar çeşitlerinin her biri TTNET ADSL, VDSL2 ve İşyerim internet paketleri ile satın alınabiliyor. Kampanya için TTNET Satış Noktalarına başvurulabiliyor. Ayrıca 444 0 375 TTNET Müşteri Hizmetleri ve www.ttnet.com.tr web sayfasından detaylı bilgi alınabiliyor.

Kampanya kapsamında yer alan modeller ve ödeme seçenekleri şöyle:

Ödeme Seçeneği Marka/Model 36 Ay Taksit 24 Ay Taksit HP-Compaq Mini CQ10 Netbook 14,99 TL / Ay 21,99 TL /Ay Casper Nirvana Masaüstü Bilgisayar 26,99 TL / Ay 38,99 TL / Ay HP 500B Masaüstü Bilgisayar 34,99 TL / Ay 48,99 TL / Ay Casper Nirvana Dizüstü Bilgisayar 29,99 TL / Ay 42,99 TL / Ay HP G62 Dizüstü Bilgisayar 39,99 TL / Ay 56,99 TL / Ay

*Seçilen ürün ve taahhüt süresine göre taksitler değişecektir. Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir. Damga Vergisi ilk faturaya yansıtılacaktır. Kampanyadan, 25.11.2010-15.02.2011 arasında koşulları taşıyanlar yararlanabilecek olup, stoklarla sınırlıdır. İnternet hizmeti ayrıca ücretlendirilecektir. Ayrıntılı bilgiwww.ttnet.com.tr’de.

** GfK, Perakende Paneli bilgisayar kategorisi raporunda pazar geneli ve Telekom kanalı bilgisayar satışlarını paylaşmaktadır. TTNET pazar payı GfK'nın araştırma modeli ve raporlarından bağımsız olarak ancak bu raporlarda yayınlanan verilerden yararlanmak suretiyle TTNET tarafından hesaplanmıştır.