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Aylık abonelik sistemiyle istediğiniz BMW modeli ayağınıza geliyor

Alman üretici, aylık ödemelere dayanan araç abonelik sistemi Access by BMW'nin deneme programını kullanıma sundu. Üyeler, istediği BMW modelini uygulama üzerinden sipariş edip kapısına getirtebiliyor.
1 yıl
3,7b
1
28
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Aylık abonelik sistemiyle istediğiniz BMW modeli ayağınıza geliyor
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Otomotiv sektöründe abonelik sistemiyle araç sahibi olmayı sağlayan servisler gün geçtikçe artıyor. Bu trendi takip eden üreticiler arasına son katılan ise BMW oldu. Alman üretici, Access by BMW adını verdiği deneme programını Nashville’de kullanıma sunduğunu duyurdu.
 
Araç abonelik sistemi oldukça basit. Üyeler, aylık ödedikleri abonelik ücretiyle Alman üreticinin pek çok aracına sınırsız erişim imkanına sahip olacak. Ödedikleri bu ücrete sigorta, bakım ve yol yardım gibi giderler de dahil olacak. Üyeler, kullanmak istedikleri BMW aracın siparişini mobil uygulama üzerinden verecek.

Değiştirme hakkı sınırsız

BMW’nin araç üyeliği sisteminde araç değiştirme hakkı sınırsız olacak. Örneğin, kalabalık bir yolculuğa çıkmayı planlıyorsanız, BMW’nin SUV modelleri o gün sizin hizmetinizde olacak. Eğer tek başınıza havadar bir seyahat istiyorsanız, üstü açık bir BMW tercih edebileceksiniz. Üyelerin uygulama aracılığıyla seçtiği araçlar, deposu tamamen dolu ve kişisel tercihleri – radyo tercihleri gibi - ayarlanmış olarak teslim edilecek.

Aylık abonelik ücretleri

Access by BMW sisteminde iki ayrı üyelik sunulacak. “Legend” adı verilen ilk seviyenin aylık ücreti 2 bin dolar olacak. Bu üyelikte 4 Serisi, 5 Serisi, X5 ve BMW M2 coupe gibi modeller kullanıma sunulacak. “M” adındaki ikinci seviyenin aylık ücreti ise 3 bin 700 dolar olacak. Bu üyeliği tercih eden müşteriler BMW M4, M5 sedan, M6 convertible, X5M ve X6M modellerini kullanabilecek.

http://www.bmwusanews.com/newsrelease.do?id=3210&mid=1 Yorum Yaz
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horizons2 1 yıl en beğenilen parker48
Orijinalden alıntı: parker48
Aylık kirasıyla bitik Şahin alınır herhalde.

Nasıl bir kıstas bizim için bu şahin, bir şeyin değerini şahin üzerinden ölçüyoruz, sanki para birimi a. satayım. Bilgisayar alırsın neredeyse şahin fiyatına denir, telefon alırsın 2 tanesi bir şahin ediyor derler, ev alırsın bunun parasıyla 10 küsür şahin alınır denir, motor alırsın... diye gider. Fakat şahinle kıyaslanan her şey bir amaca hizmet ederken kimse demez ki bu şahin denen çingene çadırı ne oka yarıyor, altın sanki mübarek.
Orijinalden alıntı: parker48Aylık kirasıyla bitik Şahin alınır herhalde.Nasıl bir kıstas bizim için bu şahin, bir şeyin değerini şahin ü...
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1 Yanıt Yanıtla +49
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V4LKyR 1 yıl
Aslında biz de paramızı Şahin'e endekslemeliyiz. Mesela, 1 kilo dana kuşbaşı et 0.0082 Şahin falan.
Bakın Doğan veya Kartal değil.
Şahin.
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Seaword 1 yıl
Merhaba arkadaşlar aracımıza abone olursanız seviniriz. Beğendiyseniz guzel sürmeyi unutmayın...
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hanox 1 yıl
değişik ve farkı bir fikir, bence çok mantıklı :)
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muammer816 1 yıl
otomotiv sektörü büyük bir hızla kiralamaya doğru kayıyor.bu bana biraz garip geliyor.belki de bu yeniliğe zamanla alışırız.
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JQKER 1 yıl
araç kiralamadan farkı nedir acaba? anlamadım

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AirSupport 1 yıl
4 serisi 🤤
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Silenforce 1 yıl
3 serisi için saçma ama 5.28 4.28 için falan çok mantıklı bir seçenek bence.Yada X6M insanlar rüyalarında göremeyecekleri arabalara binebilir.
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Filodan uzun dönem kiralamak daha ucuz değil mi? Niye böyle bir şeye gireyim ki?
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ceo-tr 1 yıl
ÖAV (özel abonelik vegisi) yolda.
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Rachsuchtig 1 yıl
Şirketlerin işine gelir ama son kullanıcıya hitap eden bir sistem gibi gelmedi bana
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lvlono 1 yıl
Bence süper. Pal Station ve Joy ayarlansın ve depo dolu olsun. Hergün başka araca bineceğimizi düşünürsek, ayda 30 depo yakıt yapar. Daha ne olsun.Bence sadece yakıtın parasını alıyorlar :)
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200ugececekaga 1 yıl lvlono
lvlono
Bence süper. Pal Station ve Joy ayarlansın ve depo dolu olsun. Hergün başka araca bineceğimizi düşünürsek, ayda 30 depo yakıt yapar. Daha ne olsun.Bence sadece yakıtın parasını alıyorlar :)

Bence araci geri teslim ettiginizde ayni sekilde depoyu full isterler.
2000 dolar pahali haci babam aylik 8 bin lira yapiyor
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zwartevis 1 yıl
Çok düşük abonelik ücretleri eğer gerçekten servis böyle işleyecekse.
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