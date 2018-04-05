Aylık abonelik sistemiyle istediğiniz BMW modeli ayağınıza geliyor

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Otomotiv sektöründe abonelik sistemiyle araç sahibi olmayı sağlayan servisler gün geçtikçe artıyor. Bu trendi takip eden üreticiler arasına son katılan ise BMW oldu. Alman üretici, Access by BMW adını verdiği deneme programını Nashville’de kullanıma sunduğunu duyurdu.



Araç abonelik sistemi oldukça basit. Üyeler, aylık ödedikleri abonelik ücretiyle Alman üreticinin pek çok aracına sınırsız erişim imkanına sahip olacak. Ödedikleri bu ücrete sigorta, bakım ve yol yardım gibi giderler de dahil olacak. Üyeler, kullanmak istedikleri BMW aracın siparişini mobil uygulama üzerinden verecek.

Değiştirme hakkı sınırsız

BMW’nin araç üyeliği sisteminde araç değiştirme hakkı sınırsız olacak. Örneğin, kalabalık bir yolculuğa çıkmayı planlıyorsanız, BMW’nin SUV modelleri o gün sizin hizmetinizde olacak. Eğer tek başınıza havadar bir seyahat istiyorsanız, üstü açık bir BMW tercih edebileceksiniz. Üyelerin uygulama aracılığıyla seçtiği araçlar, deposu tamamen dolu ve kişisel tercihleri – radyo tercihleri gibi - ayarlanmış olarak teslim edilecek.

Aylık abonelik ücretleri

Access by BMW sisteminde iki ayrı üyelik sunulacak. “Legend” adı verilen ilk seviyenin aylık ücreti 2 bin dolar olacak. Bu üyelikte 4 Serisi, 5 Serisi, X5 ve BMW M2 coupe gibi modeller kullanıma sunulacak. “M” adındaki ikinci seviyenin aylık ücreti ise 3 bin 700 dolar olacak. Bu üyeliği tercih eden müşteriler BMW M4, M5 sedan, M6 convertible, X5M ve X6M modellerini kullanabilecek.

http://www.bmwusanews.com/newsrelease.do?id=3210&mid=1