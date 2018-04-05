Dacia Sandero Stepway Style paketi Türkiye'de satışa sunuldu

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Mart ayından itibaren yeni Duster modeliyle bayilerini renklendiren Dacia, şimdi de 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttığı Sandero Stepway Style’ı Türkiye pazarında satışa sunuyor. İşte Dacia Sandero Stepway Style özellikleri ve fiyatı:



Dacia, Cenevre’de sessizce tanıttığı Sandero Stepway Style’ı iç ve dış tasarımındaki ayrıntılarla standart versiyonlardan ayrı bir kefeye koyuyor. Müşteriler, bu versiyonu benzinli ve dizel motor seçenekleriyle tercih edebiliyor. Bu seçenekler, 90bg 0.9 litre turbo benzinli ve 90bg 1.5 dCi motorlardan oluşuyor.

İç ve dış tasarımdaki farklar

Sandero Stepway Style’da bulunan yeni bej renk seçeneği, parlak gümüş ve siyah olmak üzere iki renkli 16 inç Stepway Style jant kapakları, kapı sütunlarında Stepway yazısı ve parlak siyah yan aynalar, bu özel serinin dış tasarımında göze çarpan detaylar arasında yer alıyor. Zıt renk dikişle süslenmiş özel döşemeler, ön koltukların orta kısmında Stepway yazısı, parlak krom detayları ile havalandırma kanalları ve ön panel ise iç tasarımdaki farkını yansıtıyor.

Standart ve opsiyon donanımlar

Sandero Stepway Style’da Anti Blokaj Sistemi (ABS) + Acil Fren Yardımı (AFU), Elektronik Denge Programı (ESP), Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR), Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HSA), sürücü ve ön yan hava yastıkları, ön sis farları, stop & start özelliği gibi donanımlar standart listesinde yer alıyor.

Style donanımında konfor başlığı altında otomatik klima, elektrikli arka camlar, direksiyondan kumanda, kol dayama, hız ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı, USB ve Bluetooth bağlantısı özellikleri standart olarak bulunuyor. Müşteriler ayrıca, arka park sensörü, Dacia Media NAV ve multimedya sistemi, ve geri görüş kamerasını opsiyon olarak özelliklere ekleyebiliyor.

Dacia Sandero Stepway, Türkiye’de 66.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



