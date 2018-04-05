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Dacia Sandero Stepway Style paketi Türkiye'de satışa sunuldu

Dacia, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı Sandero Stepway Style versiyonunu kısa süre içerisinde Türkiye pazarında satışa sunuyor. İşte Sandero Stepway Style özellikleri ve fiyatı:
1 yıl
12,6b
1
34
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dacia Sandero Stepway Style paketi Türkiye'de satışa sunuldu
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Mart ayından itibaren yeni Duster modeliyle bayilerini renklendiren Dacia, şimdi de 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttığı Sandero Stepway Style’ı Türkiye pazarında satışa sunuyor. İşte Dacia Sandero Stepway Style özellikleri ve fiyatı:
 
Dacia, Cenevre’de sessizce tanıttığı Sandero Stepway Style’ı iç ve dış tasarımındaki ayrıntılarla standart versiyonlardan ayrı bir kefeye koyuyor. Müşteriler, bu versiyonu benzinli ve dizel motor seçenekleriyle tercih edebiliyor. Bu seçenekler, 90bg 0.9 litre turbo benzinli ve 90bg 1.5 dCi motorlardan oluşuyor.

İç ve dış tasarımdaki farklar 

Sandero Stepway Style’da bulunan yeni bej renk seçeneği, parlak gümüş ve siyah olmak üzere iki renkli 16 inç Stepway Style jant kapakları, kapı sütunlarında Stepway yazısı ve parlak siyah yan aynalar, bu özel serinin dış tasarımında göze çarpan detaylar arasında yer alıyor. Zıt renk dikişle süslenmiş özel döşemeler, ön koltukların orta kısmında Stepway yazısı, parlak krom detayları ile havalandırma kanalları ve ön panel ise iç tasarımdaki farkını yansıtıyor.

Standart ve opsiyon donanımlar 

Sandero Stepway Style’da Anti Blokaj Sistemi (ABS) + Acil Fren Yardımı (AFU), Elektronik Denge Programı (ESP), Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR), Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HSA), sürücü ve ön yan hava yastıkları, ön sis farları, stop & start özelliği gibi donanımlar standart listesinde yer alıyor.
Dacia Sandero Stepway Style paketi Türkiye'de satışa sunuldu
 
Style donanımında konfor başlığı altında otomatik klima, elektrikli arka camlar, direksiyondan kumanda, kol dayama, hız ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı, USB ve Bluetooth bağlantısı özellikleri standart olarak bulunuyor. Müşteriler ayrıca, arka park sensörü, Dacia Media NAV ve multimedya sistemi, ve geri görüş kamerasını opsiyon olarak özelliklere ekleyebiliyor.

Dacia Sandero Stepway, Türkiye’de 66.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



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Turkforce 1 yıl en beğenilen
Maliyeti 1000 lira tutmayacak 2-3 parçayı konfor paketi altında satan güzel marka.
Elektrik arka cam özelliği diye birşeyi hala özellik diye satabilmek hangi kafanın ürünü acaba.
Maliyeti 1000 lira tutmayacak 2-3 parçayı konfor paketi altında satan güzel marka.Elektrik arka cam özelliği diye birşeyi hala özellik diye satabilmek hangi...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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FourierSeries 1 yıl Elsa
Elsa
Turbo motorsiklet motoru heehalde, 0.9 nedir

O beğenmediğin 0.9 yeni nesil 1.4 eski nesil 1.6 atmosferiklerden daha seridir. Bu motorun 0-100 değeri 11 sn, kötü bir değer değil.
ElsaTurbo motorsiklet motoru heehalde, 0.9 nedirO beğenmediğin 0.9 yeni nesil 1.4 eski nesil 1.6 atmosferiklerden daha seridi...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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ceo-tr 1 yıl erAn_
ah hocam ah. coni 3.0 cc V6 motorlu jiplere biner. galonuna 1 dolar verdiği benzini sömüre sömüre gezer. bizde 0.9 cc 3 -4 silindir araçlara para yetirmeye çalışırız. zar zor alabilirsek birde lpg taktırırız. çok tutumlu milletiz.
ah hocam ah. coni 3.0 cc V6 motorlu jiplere biner. galonuna 1 dolar verdiği benzini sömüre sömüre gezer. bizde 0.9 cc 3 -4 silindir araçlara para yetirmeye çal...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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topaz42 1 yıl
Dacia almayın. Aldırtmayın. Alınmazsa fiyatı daha ucuzlar. Ben alırım. Sıkıntı yok.
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Turkforce 1 yıl
10 yaşında motoru veya direkleri vs. sağlam kalmış C segmenti araba bulursan alabilirsin tabii ki.
Adam sana en üstü sınıf araç veya konfor vaad etmiyor ki, bu paraya bu mal.
20 yıllık arabaların 300-400.000km de 25-30.000 liralara satıldığı ülkede ne bekliyorsun anlamadım?
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Nerd Miner 1 yıl
yav millet su dandirik dacyalari ovmuyor mu hasta oluyorum.
kullaniyorum ve artiriyorum degil 86 bin 5 para etmez.
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Jeopol 1 yıl Nerd Miner
Seni markaya para odemeye davet ediyoruz. Benzerlerine markasi var diye 20 bin fazla verebilirisin
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LiteraryN 1 yıl
Tam ekonomi arabası şehiriçi uzun yolda ihtiyacın olan birçok özellik araçta mevcut hem az yakıyor hemde turbolu motor.Suanda 0.9 Dacia Sandero Stepway easy-r + metalik renk + geri görüş kameralı multimedya ekranı ile 70 bin lira civarı 40bin nakit verirsen 30bin lira 15 ay 0 faiz bu koşullarda otomatik araç arayanlar için bulunmaz nimet
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birvarmışbiryokmuş 1 yıl
0,9 litre motor çok küçük değil mi? benim bulunduğum yerde çok fazla yokuş var sanırım burada o arabayı yokuş çıkarken yürüyerek geçerler.
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MeTalliCaLi 1 yıl birvarmışbiryokmuş
Ankara dikmen yokuşlarını umursamadan çıkan bir araçtan bahsediyoruz
tecrübesi olmayanları sahneden alalım
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erAn_ 1 yıl birvarmışbiryokmuş
Turbo takviyeli olduğu için bir sıkıntı olmuyor. Aksine çok seri tepki veriyor.
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erAn_ 1 yıl
Bende de yeni kasa 0.9 turbo motor Sandero var. Düne kadar çok sıcak bakmasam da bu piyasa koşullarında daha iyisini almıyorum. Malzeme kalitesi vasat olsa da motor performansı ve dış görünüm durumu idare edebiliyor. Ha bir de kaporta gerçekten zayıf. Boya koruma yaptırdım, polisaj makinesi kaputta döndükçe kaput tak tak tak diye içeri esniyordu.

Aracım 27.000 km oldu, birkaç trim sesi vardı fakat onlar da serviste basit dokunuşlarla giderildi. Döşeme tırnakları falan değişti yani.
Geçenlerde hasar kayıtlı Jeep Renegade vardı. Arabanın dış görünümüne aşığım. Niyeti bozup borçla alayım dedim. Sonra biraz araştırdım içinde trim sesinden duyulmuyormuş. Bazı kronik sorunları da cabası. Diyeceğim üst sınıf araçlar hariç bu trim seslerinden kurtulmanın yolu yok galiba.
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Jeopol 1 yıl
parasina gore guzel araba. dacia yerine vw logosu olsa fiyat +20bin olur.
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TeRraN 1 yıl
1.6 juke ile çıkamadığın yerleri 0,9 sandero ile rahat rahat çıkarsın... Aradaki fark..
150 bin tl ver 3008 al 4 bin km sonra her tarafından tirim sesi gelsin. Servis yapacak bir şey yok desin. Tok kapı sesi duycam diye işe yaramaz bir arabaya 120 bin tl ver.. Hoş türkiyede 1.6'nın üstündeki modelleri ne zaman toplayacaklar merak ediyorum.
Yani şunu demek istiyorum, eğer mercedes c,e serisi ya da auidi alacak paran yoksa en ucuzunu alacaksın.
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auto_man 1 yıl TeRraN
Sandero sahibi misiniz?
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Göleli_At_Hırsızı 1 yıl TeRraN
Juke ve 3008 var dizel. Kayın pederimde sandero var dizel. Şirket aracı şimdilik symbol. Hepsini bol bol kullanıyorum. Dacia çöpünü nasıl altın yaptınız hangi kafayla merak ettim.
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erAn_ 1 yıl
Jant kapağını makyajlamış adamlar. :)
Otomatik klima dışında kayda değer bir değişiklik yok. O da sanırım konfor paketiyle alınabiliyor.
Bende de makyajlı kasa 0.9 var, son derece seri ve keyifli bir motor. Bir de LPG taktırdım gayet ekonomik oldu. Çok az yakıyor.
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ceo-tr 1 yıl erAn_
ah hocam ah. coni 3.0 cc V6 motorlu jiplere biner. galonuna 1 dolar verdiği benzini sömüre sömüre gezer. bizde 0.9 cc 3 -4 silindir araçlara para yetirmeye çalışırız. zar zor alabilirsek birde lpg taktırırız. çok tutumlu milletiz.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Jeasme 1 yıl
şu koltuklarını saçma sapan yapmayı bıraksalar gayet güzel olacak da
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