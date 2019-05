BKM Express eSpor kulübü Dark Passage ile sponsorluk anlaşması imzaladı!

Türkiye’nin ilk dijital cüzdanı BKM Express, Türkiye’nin en köklü elektronik spor kulüplerinden Dark Passage ile olan sponsorluk anlaşmasını genişletti. 2016 yazında Dark Passage’ın League of Legends (LoL) takımının ana sponsoru olan BKM Express, yeni yılla birlikte sponsorluk anlaşmasını daha geniş kapsamla birlikte uzatarak Dark Passage’ın League of Legends takımının yanı sıra Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), DOTA 2, FIFA 17 ve Hearthstone takımlarına da ana sponsor oldu. Genişleyen iş birliği kapsamında Dark Passage’ın söz konusu oyunlardaki takımlarının tümü bu yılki turnuvalarda "Dark Passage.BKM Express" adıyla boy gösterirken, takım formalarında BKM Express logosuyla mücadele edecekler.

BKM Express’in ana sponsoru olduğu Dark Passage League of Legends (LoL) takımı, 2016 yılında League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin en büyüğünü belirleyen Türkiye Büyük Finali’nde rakibi SuperMassive’i 3-0 yenerek şampiyon olmuş, Brezilya’daki Uluslararası Wild Card turnuvasında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanmıştı. Dark Passage’ın DOTA 2 ve CS:GO takımları ise geçtiğimiz hafta Çin’de finalleri gerçekleştirilen World Electronic Sports Games turnuvasında Türkiye’yi başarıyla temsil ettiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu şunları söyledi: "Türkiye'de hızla gelişen eSpora olan desteğimiz artarak devam ediyor. Bu yıl bildiğiniz gibi, Fenerbahçe 1907 ve Galatasaray eSpor takımları da League of Legends Şampiyonluk Ligi’ne katıldı. Önümüzdeki dönemlerde gerek League of Legends’da gerekse eSporun diğer branşlarında oyunseverleri seyir zevki yüksek mücadeleler bekliyor. League of Legends takımımızın yanı sıra Dark Passage’ın diğer tüm branş takımlarına sponsor olarak eSpora olan desteğimizi artırdık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bu heyecana dahil olacağız. eSporseverlere yönelik çekilişler ve kampanyalar düzenleyerek oyunculara BKM Express’in güvenli, hızlı ve kolay ödeme çözümlerini tanıtacağız."

