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BURG 27 dünyanın ilk tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiş akıllı saati olduğu iddiasında

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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BURG 27 dünyanın ilk tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiş akıllı saati olduğu iddiasında

Hollandalı tasarımcı Hermen van den Burg tarafından kurulan ve giyilebilir cihazlar geliştiren BURG firması, CES 2015 fuarına dünyanın ilk tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiş akıllı saatini getireceğini duyurdu.

BURG bugüne kadar pek çok akıllı saat geliştirdi ve hepsi de SIM kartı ile bağımsız olarak çalışabiliyor. Ancak Bluetooth 3.0 standardına sahip olması en büyük dezavantajlarıydı. Firmanın CES 2015 fuarı için hazırladığı BURG 27 adlı yeni ürün ise Bluetooth 4.0 ile öncekilerden ayrılıyor. 

Gövdesi ve kayışı dahil tamamı paslanmaz çelikten imal edilen BURG 27 hem akıllı saat hem de fitness takip cihazı olarak işlev görüyor. Ayrıca SIM kartı ile çağrı kabul edebiliyor, 3G ve WiFi ile bağımsız olarak internete bağlanabiliyorsunuz.

BURG 27 özel bir MediaTek yongaseti kullanıyor ve yüzde 30 daha fazla enerji tasarrufu yaptığını belirtiyor. Ancak pilin gücü  ve ne kadar kullanım süresi sunduğu bilinmiyor. 

Android 4.4 işletim sistemi üzerinde çalışan cihaz atılan adım, kalori, uyku düzeni gibi değerleri takip ederken, çağrı kabul ediyor, mesajlara cevap verebiilyor ve sosyal ağlara bağlanabiliyor. 

1.22 inçlik ekranında 208x240 piksel çözünürlük sunan cihazda GPS, 2MP çözünürlükte kamera, 8GB depolama kapasitesi, microSD yuvası ve microUSB girişi mevcut. Yani cihaz bir akıllı telefonun neredeyse tüm işlevlerine sahip. Ancak uygulamaların saate göre optimize edilmesi lazım. BURG 27 akıllı saat modeli Mart 2015 tarihinde satışa sunulacak.  

http://www.coolsmartphone.com/2014/12/24/first-all-stainless-steel-smartwatch-from-burg-to-launch-at-ces Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bobora 4 yıl
Yan taraftan bakmak lazım birde. Çok kalın olmuş arkadaş.
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The-Engineer 4 yıl
Tasarım harika olmuş
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interwap 4 yıl
İyiymiş.
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ø 4 yıl
Vay tasarım süper.
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