Bağımsız Barcelona Üniversitesi yapay bir manyetik solucandeliği geliştirdi

Scientific Reports dergisinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan makale, Bağımsız Barcelona Üniversitesi (UAB)'nde görevli fizikçilerin yapay bir manyetik solucandeliği geliştirmeyi başardıklarını gösterdi. Jordi Prat-Camps, Carles Navau ve Alvaro Sanchez adlı fizikçiler tarafından geliştirilen bu manyetik solucandeliği, manyetik alanların bir noktadan diğer noktaya görülmeden yolculuk etmesini sağlıyor.



Scietific Reports'ta yayınlanan makalelerinde geliştirdikleri yapay solucandeliğinin özelliklerini detaylandıran araştırmacılar, geliştirdikleri manyetik solucandeliğinin manyetik alanı uzayın bir noktasından diğerine manyetik olarak tespit edilemeyecek bir yol üzerinden taşıdığını ifade ettiler.



Araştırmacılar tarafından geliştirilen bu cihaz, merkezine manyetize edilmiş metal bir boru yerleştirilmiş iç içe iki küreden oluşuyor. Yapıları gereği manyetik akıyı dışarı doğru itebilen süperiletken maddelerden yapılan iç küre kendisine ulaşan manyetik alanı başka yöne saptırırken, dışta bulunan küre ise iç kürenin bu hareketini gizliyor. Bu tasarımı sayesinde bir ucundan giren manyetik akımı yok olmuş gibi gösterip öbür ucunda yeniden ortaya çıkaran küre, bu sayede manyetik alanı tespit edilemeyen bir yol üzerinden bir noktadan diğer noktaya taşıyabiliyor.



Solucandelikleri söz konusu olduğunda akla gelen ilk kullanım alanı ışınlanma olsa da, manyetik solucandeliğinin bu alanda bir katkı sağlaması mümkün değil. Bağımsız Barcelona Üniversitesi'nde geliştirilen bu yeni teknolojinin, manyetizmanın sağlık alanında kullanımını geliştirebileceği ve daha gelişmiş MR cihazlarını mümkün hale getirebileceği belirtiliyor.



http://news.softpedia.com/news/physicists-design-and-build-artificial-magnetic-wormhole-489772.shtml