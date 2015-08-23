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Bağımsız Barcelona Üniversitesi yapay bir manyetik solucandeliği geliştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,1b
1
27
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bağımsız Barcelona Üniversitesi yapay bir manyetik solucandeliği geliştirdi
 Scientific Reports dergisinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan makale, Bağımsız Barcelona Üniversitesi (UAB)'nde görevli fizikçilerin yapay bir manyetik solucandeliği geliştirmeyi başardıklarını gösterdi. Jordi Prat-Camps, Carles Navau ve Alvaro Sanchez adlı fizikçiler tarafından geliştirilen bu manyetik solucandeliği, manyetik alanların bir noktadan diğer noktaya görülmeden yolculuk etmesini sağlıyor.
 Scietific Reports'ta yayınlanan makalelerinde geliştirdikleri yapay solucandeliğinin özelliklerini detaylandıran araştırmacılar, geliştirdikleri manyetik solucandeliğinin manyetik alanı uzayın bir noktasından diğerine manyetik olarak tespit edilemeyecek bir yol üzerinden taşıdığını ifade ettiler.
 
Bağımsız Barcelona Üniversitesi yapay bir manyetik solucandeliği geliştirdi
 Araştırmacılar tarafından geliştirilen bu cihaz, merkezine manyetize edilmiş metal bir boru yerleştirilmiş iç içe iki küreden oluşuyor. Yapıları gereği manyetik akıyı dışarı doğru itebilen süperiletken maddelerden yapılan iç küre kendisine ulaşan manyetik alanı başka yöne saptırırken, dışta bulunan küre ise iç kürenin bu hareketini gizliyor. Bu tasarımı sayesinde bir ucundan giren manyetik akımı yok olmuş gibi gösterip öbür ucunda yeniden ortaya çıkaran küre, bu sayede manyetik alanı tespit edilemeyen bir yol üzerinden bir noktadan diğer noktaya taşıyabiliyor.
 Solucandelikleri söz konusu olduğunda akla gelen ilk kullanım alanı ışınlanma olsa da, manyetik solucandeliğinin bu alanda bir katkı sağlaması mümkün değil. Bağımsız Barcelona Üniversitesi'nde geliştirilen bu yeni teknolojinin, manyetizmanın sağlık alanında kullanımını geliştirebileceği ve daha gelişmiş MR cihazlarını mümkün hale getirebileceği belirtiliyor.

http://news.softpedia.com/news/physicists-design-and-build-artificial-magnetic-wormhole-489772.shtml Yorum Yaz
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Guest-E84249922 4 yıl en beğenilen adam olun
erken gelen adam

bende birtane kara delik yapıcam ama devlet imkan vermiyor biz hala biz hala yok şu orucu bozar mı

hocam oruç tuttum zaman makinasııyla iftara gidip orucumu açtım

orucum bozulur mu?
erken gelen adambende birtane kara delik yapıcam ama devlet imkan vermiyor biz hala biz hala yok şu orucu bozar mıhocam...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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serafon 4 yıl
Bence ismi yanlış vermişler. Son kısımda dediği gibi işe yarayabilir ama gerçek solucan deliği ile alakası yok gibi görünüyor!
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gahst 4 yıl
Herkes Fizikçi cikti forumda
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1 Avatar
Deníz 4 yıl
solucan deliklerinin yapılabilmesi için karadeliklerin sırlarının çözülmesi gerekli
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s_mail 4 yıl
o da bir şeymi. odtü de yeni bir molotof üzerinde çalışılıyor.
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DH Misafiri 4 yıl
playstyle
warp motor ( en.wikipedia.org/... ) yapılırsa suni boşluğa düşülür yani istenilen yöne doğru ışık hızından daha hızlı bir şekilde gidilir ! çünkü önünüzde mutlak zero boşluk alanı var ise siz ışık hızında gitmiyorsunuz aslında hiç hareket etmiyor önünüzdeki boşluğa doğru evrenin tüm yoğunluğu sizi yerine göre ışık hızından daha hızlı bir şekilde iter ! yani bu durumda tüm fizik kanunları tekrar yazılır ! yani bu teknolojiye ulaşılır ise önünüzde güneş bile olsa güneşten etkilenmeden güneşin içinde sanki bir hayalet gibi geçebilirsiniz ! teori buna izin vermektedir ! anlamayanlara özetle sizin önünüzde bir yoğunluk olduğu sürece siz ilerlemek için bu yoğunlukla yer değiştirmeniz gerekir aynı denizde veya yüzme havuzunda olduğunuz gibi önünüzde 1 metre su gibi sıvı bir yoğunluk var ama havuz boşaldığında havuzun içinde yürümek nasıl kolay olur ise işte bu teknoloji sizi 1 milim öteye ışınlamayacak çünkü siz DNA yapısı olan kompleks bir oluşum olduğunuz için sadece sizin önünüzde olan tek düze hava yı veya suyu sanki önünüzde alıp bunun yerine uzay boşluğunun vakum etkisi sizi nasıl hup diye öne çeker ise işte öyle bir şekilde ileri gidersiniz ! yani ateşlemeli LPG gazı ile tonlarca yükle dünyada ayrılana kadar ızgara olmamak için dua edene kadar çoktan en yakın yıldız sistemine gidip gelmeniz 1 dk bile sürmez ! dahası -0- sıfır yoğunlukla karşılaşacağınız için sıfır titreşimle olası bir G gücü yüklenmesi ile merkez kaç veya kan basıncı düşmesi söz konusu olmayacak aynı güneş nasıl gidiyor vede onun etrafındaki dünya nasıl 1000 küsür km hızla dönüyor ve hiç bir sarsıntı hissetmiyor ise şu an oturma odasındaki sessizlik misali aynı şekilde ne bir titreşim nede gürültü olmaksızın işte aynen şekil gidilir !

Düşündürdün panpa
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aycibin 4 yıl
şerrrefsizim ben bunu düşünmüştüm
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SEO-Uzmanı 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

playstyle

warp motor ( en.wikipedia.org/... ) yapılırsa suni boşluğa düşülür yani istenilen yöne doğru ışık hızından daha hızlı bir şekilde gidilir ! çünkü önünüzde mutlak zero boşluk alanı var ise siz ışık hızında gitmiyorsunuz aslında hiç hareket etmiyor önünüzdeki boşluğa doğru evrenin tüm yoğunluğu sizi yerine göre ışık hızından daha hızlı bir şekilde iter ! yani bu durumda tüm fizik kanunları tekrar yazılır ! yani bu teknolojiye ulaşılır ise önünüzde güneş bile olsa güneşten etkilenmeden güneşin içinde sanki bir hayalet gibi geçebilirsiniz ! teori buna izin vermektedir ! anlamayanlara özetle sizin önünüzde bir yoğunluk olduğu sürece siz ilerlemek için bu yoğunlukla yer değiştirmeniz gerekir aynı denizde veya yüzme havuzunda olduğunuz gibi önünüzde 1 metre su gibi sıvı bir yoğunluk var ama havuz boşaldığında havuzun içinde yürümek nasıl kolay olur ise işte bu teknoloji sizi 1 milim öteye ışınlamayacak çünkü siz DNA yapısı olan kompleks bir oluşum olduğunuz için sadece sizin önünüzde olan tek düze hava yı veya suyu sanki önünüzde alıp bunun yerine uzay boşluğunun vakum etkisi sizi nasıl hup diye öne çeker ise işte öyle bir şekilde ileri gidersiniz ! yani ateşlemeli LPG gazı ile tonlarca yükle dünyada ayrılana kadar ızgara olmamak için dua edene kadar çoktan en yakın yıldız sistemine gidip gelmeniz 1 dk bile sürmez ! dahası -0- sıfır yoğunlukla karşılaşacağınız için sıfır titreşimle olası bir G gücü yüklenmesi ile merkez kaç veya kan basıncı düşmesi söz konusu olmayacak aynı güneş nasıl gidiyor vede onun etrafındaki dünya nasıl 1000 küsür km hızla dönüyor ve hiç bir sarsıntı hissetmiyor ise şu an oturma odasındaki sessizlik misali aynı şekilde ne bir titreşim nede gürültü olmaksızın işte aynen şekil gidilir !


Düşündürdün panpa

beyin varsa normaldir :)
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V4LKyR 4 yıl
playstyle
warp motor ( en.wikipedia.org/... ) yapılırsa suni boşluğa düşülür yani istenilen yöne doğru ışık hızından daha hızlı bir şekilde gidilir ! çünkü önünüzde mutlak zero boşluk alanı var ise siz ışık hızında gitmiyorsunuz aslında hiç hareket etmiyor önünüzdeki boşluğa doğru evrenin tüm yoğunluğu sizi yerine göre ışık hızından daha hızlı bir şekilde iter ! yani bu durumda tüm fizik kanunları tekrar yazılır ! yani bu teknolojiye ulaşılır ise önünüzde güneş bile olsa güneşten etkilenmeden güneşin içinde sanki bir hayalet gibi geçebilirsiniz ! teori buna izin vermektedir ! anlamayanlara özetle sizin önünüzde bir yoğunluk olduğu sürece siz ilerlemek için bu yoğunlukla yer değiştirmeniz gerekir aynı denizde veya yüzme havuzunda olduğunuz gibi önünüzde 1 metre su gibi sıvı bir yoğunluk var ama havuz boşaldığında havuzun içinde yürümek nasıl kolay olur ise işte bu teknoloji sizi 1 milim öteye ışınlamayacak çünkü siz DNA yapısı olan kompleks bir oluşum olduğunuz için sadece sizin önünüzde olan tek düze hava yı veya suyu sanki önünüzde alıp bunun yerine uzay boşluğunun vakum etkisi sizi nasıl hup diye öne çeker ise işte öyle bir şekilde ileri gidersiniz ! yani ateşlemeli LPG gazı ile tonlarca yükle dünyada ayrılana kadar ızgara olmamak için dua edene kadar çoktan en yakın yıldız sistemine gidip gelmeniz 1 dk bile sürmez ! dahası -0- sıfır yoğunlukla karşılaşacağınız için sıfır titreşimle olası bir G gücü yüklenmesi ile merkez kaç veya kan basıncı düşmesi söz konusu olmayacak aynı güneş nasıl gidiyor vede onun etrafındaki dünya nasıl 1000 küsür km hızla dönüyor ve hiç bir sarsıntı hissetmiyor ise şu an oturma odasındaki sessizlik misali aynı şekilde ne bir titreşim nede gürültü olmaksızın işte aynen şekil gidilir !

Güldüm. :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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SEO-Uzmanı 4 yıl V4LKyR
V4LKyR

playstyle

warp motor ( en.wikipedia.org/... ) yapılırsa suni boşluğa düşülür yani istenilen yöne doğru ışık hızından daha hızlı bir şekilde gidilir ! çünkü önünüzde mutlak zero boşluk alanı var ise siz ışık hızında gitmiyorsunuz aslında hiç hareket etmiyor önünüzdeki boşluğa doğru evrenin tüm yoğunluğu sizi yerine göre ışık hızından daha hızlı bir şekilde iter ! yani bu durumda tüm fizik kanunları tekrar yazılır ! yani bu teknolojiye ulaşılır ise önünüzde güneş bile olsa güneşten etkilenmeden güneşin içinde sanki bir hayalet gibi geçebilirsiniz ! teori buna izin vermektedir ! anlamayanlara özetle sizin önünüzde bir yoğunluk olduğu sürece siz ilerlemek için bu yoğunlukla yer değiştirmeniz gerekir aynı denizde veya yüzme havuzunda olduğunuz gibi önünüzde 1 metre su gibi sıvı bir yoğunluk var ama havuz boşaldığında havuzun içinde yürümek nasıl kolay olur ise işte bu teknoloji sizi 1 milim öteye ışınlamayacak çünkü siz DNA yapısı olan kompleks bir oluşum olduğunuz için sadece sizin önünüzde olan tek düze hava yı veya suyu sanki önünüzde alıp bunun yerine uzay boşluğunun vakum etkisi sizi nasıl hup diye öne çeker ise işte öyle bir şekilde ileri gidersiniz ! yani ateşlemeli LPG gazı ile tonlarca yükle dünyada ayrılana kadar ızgara olmamak için dua edene kadar çoktan en yakın yıldız sistemine gidip gelmeniz 1 dk bile sürmez ! dahası -0- sıfır yoğunlukla karşılaşacağınız için sıfır titreşimle olası bir G gücü yüklenmesi ile merkez kaç veya kan basıncı düşmesi söz konusu olmayacak aynı güneş nasıl gidiyor vede onun etrafındaki dünya nasıl 1000 küsür km hızla dönüyor ve hiç bir sarsıntı hissetmiyor ise şu an oturma odasındaki sessizlik misali aynı şekilde ne bir titreşim nede gürültü olmaksızın işte aynen şekil gidilir !


Güldüm. :)

wiki den bilimsel tezli ve referanslı içerik paylaştık ve daha bu işin nasıl olacağını adam gibi yazdık !

insanı ışınlamaya çalışırsanız DNA dizinimi bile karışır !

tr.wikipedia.org/... hakkında iddiaları bir araştır isterseniz !

burada ışınlanacak olan sizin tam önünüzdeki ; 1 milimin, 1000 de birindeki tek düze atmosfer basıncı yapan yük atomunu önünüzden çektiğiniz anda

önünüzde asla ulaşamayacağınız bir mutlak boşluk alanının oluşturduğu vakum etkisi oluşacaktır

ve arkanızda ise sizin şu an hissetmediğiniz aynı okyanusun en derin yerinki dip balıklarının
etrafındaki kadar doğal bir basınç etkisi var ki

ve bizim doğamız bunu o kadar uyumlu ki aynı okyanusun en derin yerindeki balık için tonlarca basınç ona hiç bir şey yapmıyor ise

aynısı şu an bu atmosfer denizi veya okyanusu içindeki insan içinde aynıdır !
1 Yanıt Yanıtla
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adam olun 4 yıl
bende birtane kara delik yapıcam ama devlet imkan vermiyor biz hala biz hala yok şu orucu bozar mı
1 Yanıt Yanıtla +1
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Guest-E84249922 4 yıl adam olun
erken gelen adam

bende birtane kara delik yapıcam ama devlet imkan vermiyor biz hala biz hala yok şu orucu bozar mı

hocam oruç tuttum zaman makinasııyla iftara gidip orucumu açtım

orucum bozulur mu?
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gahst 4 yıl
Herkes Fizikçi cikti forumda
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Mianfei 4 yıl
playstyle
warp motor ( en.wikipedia.org/... ) yapılırsa suni boşluğa düşülür yani istenilen yöne doğru ışık hızından daha hızlı bir şekilde gidilir ! çünkü önünüzde mutlak zero boşluk alanı var ise siz ışık hızında gitmiyorsunuz aslında hiç hareket etmiyor önünüzdeki boşluğa doğru evrenin tüm yoğunluğu sizi yerine göre ışık hızından daha hızlı bir şekilde iter ! yani bu durumda tüm fizik kanunları tekrar yazılır ! yani bu teknolojiye ulaşılır ise önünüzde güneş bile olsa güneşten etkilenmeden güneşin içinde sanki bir hayalet gibi geçebilirsiniz ! teori buna izin vermektedir ! anlamayanlara özetle sizin önünüzde bir yoğunluk olduğu sürece siz ilerlemek için bu yoğunlukla yer değiştirmeniz gerekir aynı denizde veya yüzme havuzunda olduğunuz gibi önünüzde 1 metre su gibi sıvı bir yoğunluk var ama havuz boşaldığında havuzun içinde yürümek nasıl kolay olur ise işte bu teknoloji sizi 1 milim öteye ışınlamayacak çünkü siz DNA yapısı olan kompleks bir oluşum olduğunuz için sadece sizin önünüzde olan tek düze hava yı veya suyu sanki önünüzde alıp bunun yerine uzay boşluğunun vakum etkisi sizi nasıl hup diye öne çeker ise işte öyle bir şekilde ileri gidersiniz ! yani ateşlemeli LPG gazı ile tonlarca yükle dünyada ayrılana kadar ızgara olmamak için dua edene kadar çoktan en yakın yıldız sistemine gidip gelmeniz 1 dk bile sürmez ! dahası -0- sıfır yoğunlukla karşılaşacağınız için sıfır titreşimle olası bir G gücü yüklenmesi ile merkez kaç veya kan basıncı düşmesi söz konusu olmayacak aynı güneş nasıl gidiyor vede onun etrafındaki dünya nasıl 1000 küsür km hızla dönüyor ve hiç bir sarsıntı hissetmiyor ise şu an oturma odasındaki sessizlik misali aynı şekilde ne bir titreşim nede gürültü olmaksızın işte aynen şekil gidilir !

teşekkür ederim tam anlayamamıştım iyi oldu
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Boragungoren 4 yıl
Arkadaşlar görmenizde sorun mu var iki uçtada aygıt var ortada yol falan yok birbirleri arasında görünmeden yol alabiliyorlarmış
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hikmet548 4 yıl
Bunlar yolu mu gizlemiş sadece ben mi yanlış anlıyorum. Eğer öyleyse solucan deliği ismi çok yanlış olmuş
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kadirirdem 4 yıl
anlatılanın solucan deliği ile alakası yok gibi gözüküyor isim yanlış olmuş.
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