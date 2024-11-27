Paralel evren ne demek, çoklu evren teorisi nedir?

- Paralel evren nedir 🪐
- Seviye 1 paralel evrenler
- Seviye 2 paralel evrenler
- Seviye 3 paralel evren
- Seviye 4 paralel evren
- Kuantum mekaniği ve paralel evrenler ⚛️
- En iyi paralel evren filmleri ve dizileri 🌌
- Yorumlar
Evrende başka yaşam formlarının da olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Gezegenimiz dışında neler oluyor? Bilim insanları, başka yaşam formlarını sorgulamanın çok ötesine geçti. Bazıları gezegenimizin hemen yanı başında başka bir evren olabileceği teorisini ortaya attı. Bazıları paralel evrenler adını verdikleri sonsuz sayıda evren olabileceğine inanıyor. Bu doğru olabilir mi? Geleceğinizde veya geçmişinizde var olan bir başka bir versiyonunuz olabilir mi? Paralel evren hakkında tüm merak edilenler burada.
Paralel evren nedir 🪐
Paralel evren fikri ilk olarak Princeton Üniversitesi öğrencisi Hugh Everett III tarafından ortaya atıldı. Paralel evrenler evrenimizden ayrı, evrenimiz de diğer evrenlerden ayrı. Paralel evrenlerde dünya savaşlarının farklı sonuçları olabiliyor. Örneğin; dinozor gibi türler belirli paralel evrenlerde yaşamış olabilir. Belirli paralel evrenlerde insanların nesli tükenmiş olabilir.
Tüm fizikçiler, paralel evrenlerin gerçekten var olduğuna inanmaz. Çok azı bu evrenlerle iletişim kurmanın mümkün olabileceğine inanır. İşte bilim insanlarının tartıştığı farklı paralel evren türleri veya seviyeleri:
Seviye 1 paralel evrenler
Seviye 1 paralel evrenler varsa ulaşması neredeyse imkansız. Öncelikle, nerede arayacağımızı bilmiyoruz çünkü tanımı gereği Seviye 1 paralel evren o kadar uzaktadır ki, hiçbir mesaj Dünya’mızdan gitmez ya da Dünya’mıza gelmez.
Seviye 2 paralel evrenler
Sonsuz enflasyonda, erken evrenin vakum enerjisindeki kuantum dalgalanmalarının her yerde balon evrenlerin yaratılmasına neden olduğunu, enflasyon evrelerindeki farklı hızlarda genişlediğini hayal edin. Bu evrenlerin başlangıç koşullarının maksimum enerji seviyesinde olduğu varsayılır ancak yalnızca kaotik enflasyon, başlangıç koşullarının maksimumu olmayabilecek herhangi bir enerji seviyesi olarak kaotik olarak seçilebileceğini ve sonuçların aynı olacağını öngörür. Sonsuz enflasyonun bulguları, enflasyon başladığında sadece bir evren değil, sonsuz sayıda evren yaratıldığı anlamına gelir. Şu anda herhangi bir ağırlık taşıyan tek enflasyonsuz model, ekpirotik modeldir. Branelerin yalnızca bir yerde çarpışmasını beklemek için hiçbir neden yok; bu nedenle ekpirotik teori, başka yerlerde başka evrenlerin olması olasılığını oldukça artırıyor.
Seviye 3 paralel evren
Seviye 4 paralel evren
Kuantum mekaniği ve paralel evrenler ⚛️
Ancak Çoklu Dünyalar Teorisi, bir durum veya sonuç gözlemlendiğinde, farklı bir kuantum sonucunun gerçeklik haline geldiği başka bir dünya olduğunu ileri sürüyor. Bu, algıladığımız evrenin anbean neredeyse sonsuz alternatiflere ayrıldığı bir düzenleme. Bu alternatif evrenler tamamen ayrı ve kesişmiyorlar; bu nedenle bu dünyadaki hayatınızdan biraz veya çılgınca farklı bir hayat yaşayan sayısız versiyonunuz olabilir, bunu asla bilemezsiniz. Çoklu dünyalar teorisi, kuantum mekaniğinin ikilemine dair en cesur yaklaşımdır.
Everett’in Çoklu Dünyalar Teorisi kuantum mekaniğini açıklamaya çalışan tek alternatif teori değildir. Sicim Teorisi olarak bilinen başka bir teori, kuantum maddesinden bile daha küçük parçacıkların var olduğunu iddia eder. Sicim Teorisi ayrıca paralel evrenlerin var olabileceğini iddia eder.
En iyi paralel evren filmleri ve dizileri 🌌
- Inception (Başlangıç)
- Interstellar (Yıldızlararası)
- Back to the Future (Geleceğe Dönüş)
- Matrix serisi
- Avengers (Yenilmezler)
- Spider Man (Örümcek Adam) serisi
- Doctor Strange (Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında)
- Stranger Things
- Fringe
- Dark
Evrenimiz hayal edilemeyecek kadar büyük. Yüzlerce milyarlarca, hatta trilyonlarca galaksi uzayda dönüyor ve her biri milyarlarca veya trilyonlarca yıldız içeriyor. Evrenin modellerini inceleyen bazı araştırmacılar evrenin çapının 7 milyar ışık yılı olabileceğini tahmin ediyor. Bazıları ise sonsuz olabileceğini düşünüyor. En ilgi çekici fikir, sonsuz sayıda olası hayattan sadece birini yaşıyor olabileceğimiz düşüncesini akla getiren paralel evrenler. Çoklu evrenler, sadece Star Trek, Örümcek Adam, Doctor Who gibi filmlerde yok. Çoklu evren teorisi ve paralel evrenler hakkında tüm merak edilenleri burada bulabilirsiniz.Kaynakça https://tr.wikipedia.org/wiki/Paralel_evren https://www.imdb.com/list/ls028038190/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Üfff efsane tabancaaa woow!!!11 (Forum istek görüş bölümünde konu açtım. Gelin destek olun)
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]