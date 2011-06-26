Baidu Çinli seyahat arama motoruna 306 milyon dolar yatırım yaptı





İnternette arama yapmak deyince dünyanın %90'ının adres çubuğuna yazdığı kelimeler aynıdır. Sadece arama motoru olarak değil sayısız alana yaptığı dev yatırımlarla Google artık hayatımızın hemen her alanına girmiş durumda.

Ancak bir ülke var ki Google arama motoru listesinin en altlarında mücadele veriyor. Tabi ki Çin'den bahsediyoruz. Gerek yönetim şeklinin getirdiği kısıtlamalar gerekse Çin hükümeti ile yaşanan uzun süreli gerginlikler nedeniyle Google bu ülkede pazar payını arttıramadı. Akıllı bir hamleyle kendi arama motorunu oluşturan Çin, Google'a şans tanımadı.

Baidu, şu anda Çin genelinde yapılan aramaların %75.7'sine hakim durumda. Google ise %19.8'ini elinde bulunduruyor. 1.5 milyara yaklaşan nüfusuyla, Çin'de sadece Baidu arama motorunun sözü geçiyor. Baidu'nun tarihsel gelişimi ise birebir Google'ın kopyası gibi. Google'ın dünyaya sunduğu hizmetlere benzer 57 farklı hizmeti Baidu kullanıcılarına sunuyor. Buna ileride piyasaya çıkacak olan bir işletim sistemi de dahil.

2010 yılında 1.2 milyar dolar gelire sahip olan Baidu, 2010 yılı son çeyrekte Çin genelinde yapılan 4.02 milyar aramanın %56.6'sını üzerinde topladı. Halihazırda Baidu, bünyesinde 740 milyon web sayfası, 80 milyon imaj ve 10 milyon multimedya dosyasını indekslemiş durumda. Alexa sıralamasında 6. sırada. Marka değeri sıralamasında ise 28'inci. Tabi ki bu duruma gelmesinde Çin devletinin katkısı çok büyük.

Çin pazarında tozu dumana katan Baidu dünya genelinde %3 gibi bir seviyede seyrediyor. Arayüz dilinin Çince olması ve ABD'nin kara listeye alması bunun en büyük sebebi. Ancak Baidu herşeye rağmen halk desteğini arkasına alarak yurtdışı pazarına açılmaya kararlı. Bunu da Microsoft ile işbirliği yaparak gösterdi.

Baidu'nun son olarak attığı adım ise Çinli seyahat arama motoru Qunar'a 306 milyon dolarlık yatırım yapmak oldu. Qunar temel olarak Çin'in Kayak'ı sayılıyor. Çinli kullanıcılara otel, tur, uçak veya tren bileti aramaları sunarken, grup satışları ve tartışma forumları da sağlıyor. Dünya çapında 11 000 uçak rotası ve 102 000 otel bilgisini veritabanında barındırıyor.

Qunar'a daha önce yatırım yapan Lehman Brothers gibi şirketler sayesinde fonları 25 milyon dolara yükselmişti. Baidu bu yatırımı ile Qunar'ın en büyük hissedarı durumuna geldi. Çin'de seyahat arama motoru sahibi diğer rakiplerinin bir adım önüne geçen Baidu, Google ile mücadeleye de sıkı bir şekilde hazırlanıyor.