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BenQ MP780 ST+ DLP projeksiyon cihazı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Projeksiyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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BenQ MP780 ST+ DLP projeksiyon cihazı
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Teknoloji pazarında ürettiği LCD monitörlerle tanınan BenQ, projeksiyon sınıfındaki ürünlerine MP780 ST+ DLP adlı yeni modelini ekledi.
Tasarımıyla da dikkat çeken projeksiyon cihazı, kısa mesafeden görüntüleme teknoloji olan ultra short throw özelliğine sahip. 1280x800 doğal çözünürlük sunan projeksiyon cihazı,
 3000:1 kontrast oranı, 2500 ANSI Lumen parlaklık değeri gibi özellikler sunuyor. Bünyesinde 10W'lık stereo hoparlör de barındıran projeksiyon cihazında, 2 x RGB D-Sub 15pin, 1 x HDMI,1 x Kompozit,1 x S-Video, 1 x Stereo Mini Jack, 2 x RCA,1 x Mikrofon ve 2 x USB girişi yer alıyor.
BenQ'nun yeni DLP projeksiyon cihazı MP780 ST+ DLP'nin 2100$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulduğu belirtildi. Kutu içeriğine dahil edilen BenQ ışık kalemi de görüntülerin doğrudan perde üzerinden kontrol edilmesini sağlıyor.
BenQ MP780 ST+ DLP projeksiyon cihazı
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BenQ MP780 ST+ DLP projeksiyon cihazı
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BenQ MP780 ST+ DLP projeksiyon cihazı
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zafer_cetinkaya 7 yıl
Çok güzel sunum cihazlarında bu gelişmeleri görmek ama daha çok marka ve modeldede görmeliyiz ki, şirketlerin dışında kişisel kullanıcılarda bu nimetlerden kolaylıkla yararlanabilsin.
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söny 7 yıl
Bu cözunurluge bı fıyat almak ne kadar mantıklı onu bılemedım fıyat olarak baya yuksek geldı
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1ses1 7 yıl
Kısa mesafeden verdiği görüntünün kaç metreden yaptığını neden yazmıyorsunuz. Sadece kopyala yapıştır ilemi haber yapıyorsunuz.
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E_Aydin35 7 yıl
Aslında bu tür projeksiyonlardan alıp bir tane odana koyucaksın boş duvara yanısıtp fılmızı ızlıyıcen pesını oynıyıcan:P v.b. her türlü aktivite güzel olur.:)Tabi bu projeksiyon biraz pahalı sonuçta.
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