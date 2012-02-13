BenQ MP780 ST+ DLP projeksiyon cihazı

Teknoloji pazarında ürettiği LCD monitörlerle tanınan BenQ, projeksiyon sınıfındaki ürünlerine MP780 ST+ DLP adlı yeni modelini ekledi.



Tasarımıyla da dikkat çeken projeksiyon cihazı, kısa mesafeden görüntüleme teknoloji olan ultra short throw özelliğine sahip. 1280x800 doğal çözünürlük sunan projeksiyon cihazı,

3000:1 kontrast oranı, 2500 ANSI Lumen parlaklık değeri gibi özellikler sunuyor. Bünyesinde 10W'lık stereo hoparlör de barındıran projeksiyon cihazında, 2 x RGB D-Sub 15pin, 1 x HDMI,1 x Kompozit,1 x S-Video, 1 x Stereo Mini Jack, 2 x RCA,1 x Mikrofon ve 2 x USB girişi yer alıyor.

BenQ'nun yeni DLP projeksiyon cihazı MP780 ST+ DLP'nin 2100$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulduğu belirtildi. Kutu içeriğine dahil edilen BenQ ışık kalemi de görüntülerin doğrudan perde üzerinden kontrol edilmesini sağlıyor.