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BenQ XL 2410T 3D LED LCD Monitör video inceleme

8 yıl
69b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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BenQ'nun LED arka aydınlatmalı 120Hz tazeleme oranına sahip Full HD LCD Monitörü XL 2410T'yi bütün ayrıntıları ile ele alıyor, parlaklık, kontrast, renk derinliği ve parlaklık dağılım haritası gibi önemli noktalara teknik verilerle ışık tutuyoruz.

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Hobar 8 yıl en beğenilen
3d vison denen kıl dönmesi 3d nin yaygınlaşmasına engel oluyor. monitörde 3d tvlerdeki gibi açık bir yapı olsa, hem ati hem nvidia karlarda crysis 2 gibi 3d destekli oyunlarda ve filmlerde bu teknoloji çok rahat kullanılabilir.
adam monitör alacak 3d destekli bir monitör almak istediğinde gözlükle beraber aynı özellikteki 2d monitöre göre 2 kat fiyat ödemek durumunda kalıyor. sonra o monitör ps3 de, ati karlarda ve blue-ray oynatıcılarda kullanılamıyor. insanlar da doğal olarak bunun için bu kadar fiyat farkı ödemek istemiyorlar. halbuki gözlüksüz satılsa ve 2d monitöre göre fiyat farkı biraz az olsa insanlar almışken 3d olsun ilerde kullanırım mantığı ile daha fazla alabilir. ilerde de oyun ve filmlerin yaygınlaşmasına göre istediği 3d gözlüğü alıp kullanırdı. Bu durum da 3d içeriklerin yaygınlaşmasına destek olurdu.
nvidia 3d vision un kendi kartlarını daha fazla sattıracağını düşünerek böyle yapmış olmalı ama 3d vision ve physxden sonra pazar paylarında ciddi bir değişiklik olmadı. yaptıkları hamleler 3d teknolojisinin önünü tıkamaktan başka bir işe yaramıyor. ulan sen gpu üreticisisin ne işin var 3d ile falan. piyasadaki standardı destekle yeter. gerisini monitör üreticileri düşünsün.
3d vison denen kıl dönmesi 3d nin yaygınlaşmasına engel oluyor. monitörde 3d tvlerdeki gibi açık bir yapı olsa, hem ati hem nvidia karlarda crysis 2 gibi 3d des...
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darkdevil666 8 yıl
Nvidia malesef bulaştığı tüm platformlarda kullanıcılara zorluk yaşatıyor. Şimdiki dertleride cep telefonu piyasası. Gene klasik Nvidia hamlelerini yaparak oyunlarıda sadece Tegra'lı telefonlarda çalışacak şekilde optimize etmeye başladılar.
Nvidia hiç bir zaman kullanıcı dostu olmadı, hiç bir zamanda olmayacaktır. Bugün en pahalı ve en üst düzey Nvidia ekran kartını alsanız bile Nvidia'nın kendi teknolojilerinden bile tam anlamıyla yararlanamıyorsunuz. 3D ve physx sonuçları yerlerde.
Tüm dünyada tüketiciler bilinçlenerek Nvidia'nın yıllardır yaptığı bu stratejiye dur diyemiyor. Diyemediği sürecede bu böyle olacaktır. Umarım ATI'nin 2,5 - 3 senedir süren liderlik konumu devam eder yada piyasaya başka çözümler gelir (Intel v.b...
Nvidia malesef bulaştığı tüm platformlarda kullanıcılara zorluk yaşatıyor. Şimdiki dertleride cep telefonu piyasası. Gene klasik Nvidia hamlelerini yaparak oyun...
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DH Misafiri 7 yıl
SEVGİLİ ARKADAŞLAR. BENİM AOC 21.5 inç FULL HD LED EKRANIM VAR. 3D ÖZELLİĞİ YOK. AMA CRYSİS2 GİBİ 3D OYUNLARDA, 3D ÖZELLİĞİNİ AKTİF HALE GETİRDİĞİM ZAMAN,3D GÖRÜNTÜ EKRANA YANSIYOR AMA GÖZLÜK YOK. BU YÜZDEN NVIDIA NIN 3D GÖZLÜKLERİYLE,3D GÖRÜNTÜYÜ GÖREBİLİRMİYİM. ACİLLL . BİLGİ SAHİBİ OLAN KİŞİLERDN YORUM BEKLİYORM.....
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casparza 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

SEVGİLİ ARKADAŞLAR. BENİM AOC 21.5 inç FULL HD LED EKRANIM VAR. 3D ÖZELLİĞİ YOK. AMA CRYSİS2 GİBİ 3D OYUNLARDA, 3D ÖZELLİĞİNİ AKTİF HALE GETİRDİĞİM ZAMAN,3D GÖRÜNTÜ EKRANA YANSIYOR AMA GÖZLÜK YOK. BU YÜZDEN NVIDIA NIN 3D GÖZLÜKLERİYLE,3D GÖRÜNTÜYÜ GÖREBİLİRMİYİM. ACİLLL . BİLGİ SAHİBİ OLAN KİŞİLERDN YORUM BEKLİYORM.....

3D ve 120hz desteği olmayan bir monitörde, 3D özelliğini aktif hale geitrdiğiniz uygulamalarda sadece bulanık, üst üste binmiş görüntü alırsınız.
Gözlüğünüz olsa bile 3D kullanma imkanınız yoktur.
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XuLigan 8 yıl
bu mönitörü özel olarak SK gaming te oynuyan spawn ve Heaton un işbirligi ile çıkarıldı ünlü professional cs oyuncusu olan bu 2 kişi iş ve el birligi ile çalışarak bu mönitör meydana geldi şahsen güzel bi mönitör ama fiyatıda okadar güzel alıcak olanlara şimdiden hayırlı olsun
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DH Misafiri 8 yıl
amd içinde vievsonic 3d led lcd var sanalmarketimde gödüm 3dvision destekli değil 3d kendi gözlügü var ati destekli birde 3d nvidia destekli olanıvar 2 model.
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cavaradossi 8 yıl
Bu da Acer HN274H modeli.Bu modellerin Türkiye'ye gelmesi çok yakındır.Distribütör yeterince araştırmamış olsa gerek ki HS244HQ modelini getirmiş.Ama ben bu modelin satacağını düşünmüyorum.Stokları eritmeyi beklemezler umarım.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/14364/D4BCACDA5DFE4771859D5B67E59C7FCD.jpg[/image]
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berkxy 8 yıl
daha geçen bu monitorü incelermisiniz demiştim.(kendi üstüme alındım aferin mesut çevik sözümü dinliyosun :D)Bunu yada acerin bu seviyedeki monitorunu almayı düşünüyorum galiba diğer firmaların led 3d fullhd monitorleri çıkmadı.Acer monitoründe arti olarak hdmi 1.4a var ne işe yarıyorsa artık burda anlatmış en.wikipedia.org/... aceride hemen incelerseniz sevinirim :D
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paratuzağı 8 yıl
berkxy

daha geçen bu monitorü incelermisiniz demiştim.(kendi üstüme alındım aferin mesut çevik sözümü dinliyosun :D)Bunu yada acerin bu seviyedeki monitorunu almayı düşünüyorum galiba diğer firmaların led 3d fullhd monitorleri çıkmadı.Acer monitoründe arti olarak hdmi 1.4a var ne işe yarıyorsa artık burda anlatmış en.wikipedia.org/... aceride hemen incelerseniz sevinirim :D

ben acerin GN245HQbmid modelini almayı düşünüyorum(120hz-100000000:1) acer.com.tr/...
dikkat edilmesi gereken bir nokta var GD245HQ modeli 100hz destekliyor 80000:1 kontrast, HS244HQbmii modeli ise dvi girişi yok 120hz ve 12000000:1 kontrast 27" olana hiç bakmadım 1080p 27" için biraz düşük
youtube bir videoyaya rastladım mesut abiye rakip çıkmış

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yatoraya 8 yıl
bu markaya bi türlü ısınamıyorum ;/
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Vincent Vega 8 yıl
teknik özelliklerde parlaklık cm/m2 yerine cd/m2 olmasın :)
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oem84 8 yıl
BenQ Türkiye ekibi bi ölen yemeği ismarlamış heralde
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Rumpelstiltskinn 8 yıl
Teknoloji mağazalarında genellikle herkez görsün diğe bu tip 3 boyut destekli cihazları aydınlık ortama koydukları için 3D teknolojisini test etmek biraz zor oluyor.Bildiğim karanlık ortamda daha iyi olur 3D ama düzgün test edilemiyo o yüzden.Evde kırmızı-mavi renkli kağıt gözlükle bile 3D fotoğraflar gözüküyo karanlık ortamda bunda da olacağına eminim :D
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tanerq 8 yıl
Ben bu monitörü kullanıyorum, monitörün asıl yapılış amacı 3D uygulamalar için değil oyunlarda 120 fps vererek kullanıcılara daha akışkan bir görüntü sağlamak. Hatta sitesinde özelliklerine bakarsanız 2 tane cs 1.6 oyuncusundan aldıkları desteği görebilirsiniz.

Genel olarak monitörden memnunum çok akıcı ve net bir görüntü sağlıyor ama 3D denemediğim için bu konuda bir yorum yapamayacağım. Monitörün en kötü yanı fiyatı.
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yugams 8 yıl
güzel cihaz da fiyatıda güzel gerçi 3d diyip dayıyorlar fiyatı ya neyse 3-4 sene ye ayaga düşer ozamanda hologram 3d çıkar biz gene bakarız nvidia haklı olarak daha fazla para kazana bikmek için 3d düzenegini kurmuş illede böyle paket servis diyo amd 6000 serisi ile 3d için bagımsız düzenek kurabiliyorsun da işte adı var..
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8gen 8 yıl
hobar'a sonuna kadar katılıyorum. Nvidia şu yazılım işlerine fazlaca bulaşıp ortalığı karıştırıyor.
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ArenaMaster 8 yıl
arkadas ben bu ıncelemelerı bır turlu anlamıyorum butun gereksız seyler yanı tıpı vs gıbı kullanıcıya lazım olmayan seyler soylenmıs...sız bunları bırakında ghostıng,bleedıng varmı monıtor calısıyorken onları test edıp anlatın,gerısı bos ısler...
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Hobar 8 yıl
bu değil de GN245HQ sağlam monitörmüş. hdmi 1.4 üzerinden her türlü kaynaktan(nvidia, ati, ps3, bd player) 3d açabiliyor.
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