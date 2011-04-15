BenQ XL 2410T 3D LED LCD Monitör video inceleme

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adam monitör alacak 3d destekli bir monitör almak istediğinde gözlükle beraber aynı özellikteki 2d monitöre göre 2 kat fiyat ödemek durumunda kalıyor. sonra o monitör ps3 de, ati karlarda ve blue-ray oynatıcılarda kullanılamıyor. insanlar da doğal olarak bunun için bu kadar fiyat farkı ödemek istemiyorlar. halbuki gözlüksüz satılsa ve 2d monitöre göre fiyat farkı biraz az olsa insanlar almışken 3d olsun ilerde kullanırım mantığı ile daha fazla alabilir. ilerde de oyun ve filmlerin yaygınlaşmasına göre istediği 3d gözlüğü alıp kullanırdı. Bu durum da 3d içeriklerin yaygınlaşmasına destek olurdu.
nvidia 3d vision un kendi kartlarını daha fazla sattıracağını düşünerek böyle yapmış olmalı ama 3d vision ve physxden sonra pazar paylarında ciddi bir değişiklik olmadı. yaptıkları hamleler 3d teknolojisinin önünü tıkamaktan başka bir işe yaramıyor. ulan sen gpu üreticisisin ne işin var 3d ile falan. piyasadaki standardı destekle yeter. gerisini monitör üreticileri düşünsün.
Nvidia hiç bir zaman kullanıcı dostu olmadı, hiç bir zamanda olmayacaktır. Bugün en pahalı ve en üst düzey Nvidia ekran kartını alsanız bile Nvidia'nın kendi teknolojilerinden bile tam anlamıyla yararlanamıyorsunuz. 3D ve physx sonuçları yerlerde.
Tüm dünyada tüketiciler bilinçlenerek Nvidia'nın yıllardır yaptığı bu stratejiye dur diyemiyor. Diyemediği sürecede bu böyle olacaktır. Umarım ATI'nin 2,5 - 3 senedir süren liderlik konumu devam eder yada piyasaya başka çözümler gelir (Intel v.b...