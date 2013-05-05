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Best Buy Avrupa'daki varlıklarının yarısını satışa çıkardı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Best Buy Avrupa'daki varlıklarının yarısını satışa çıkardı

Bir dönem ülkemizde de faaliyet gösteren ABD'li teknoloji perakendecisi Best Buy, sektörde hızlı yükselen gruplardan birisi olmuştu. Ancak son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle işten çıkarma ve mağaza kapatma hamleleri gelmeye başlamıştı.

Ülkemizdeki malvarlığını bir süre önce elden çıkaran Best Buy, şimdi de Avrupa'daki malvarlığını elden çıkarıyor.

Firma 2008 yılında Carphone Warehouse zinciri ile ortaklık kurarak Avrupa'da faaliyetlere başlamıştı. Geçen hafta yapılan duyuruda Best Buy Avrupa'daki malvarlığının yüzde 50'sini Carphone Warehouse'a devrettiğini açıkladı. 

Yaklaşık 775 milyon dolar tutarındaki satış tutarı yüzde 84 peşin, yüzde 16'sı da hisse şeklinde ödenecek. Best Buy 8 Avrupa ülkesinde faaliyet göstermekteydi. 

Satış ile küçülmeyi ve maliyetleri azaltmayı hedefleyen Best Buy böylece bir gelir dengesi kurabilecek. 

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323982704578453591188471974.html?mod=googlenews_wsj Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rizeli55 6 yıl
Mantıklı...Avrupa birliği ekonomik sorunları nedeniyle kısa vadede karlı bir pazar olmaktan çıktı...Orta-Uzun vadede ise belirsizlik kısmen de olsa var...
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sierratr1 6 yıl
Vergi ve diğer bürokratik işlemlerden dolayı herkes kendi ülkesinde kalsın.Bakalım Apple nasıl bir strateji izleyecek.
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