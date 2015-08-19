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Beyin kontrollü dış iskelet büyük potansiyel vaat ediyor

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Beyin kontrollü dış iskelet büyük potansiyel vaat ediyor
 
Herhangi bir nedenden dolayı yürüme yetisini kaybetmiş kişiler için dünyanın birçok yerinde önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Çalışmaların merkezinde bu kişileri ayağa kaldırarak aktif hayat içerisinde sokmak yer alıyor ve Kore Üniversitesi ile Berlin Teknik Üniversitesi'nin geliştirdikleri son teknoloji dış iskelet modeli, teknik altyapısıyla büyük potansiyel vaat ediyor.
Elektroensefalografi ya da EEG adı verilen (Beyin dalga aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesi sistemi) giyilebilir sensör birimiyle beyin dalgalarını okuyan ve bunları kablosuz olarak merkezi işlem ünitesine gönderen dış iskelet, komut başlatma işlemini ise iskeleti giyen kişinin beş adet LED birimine bakmasıyla gerçekleştiriyor. Bu LED'lerin her biri farklı frekanslarda (Örneğin sola dönme 11 Hz, ileri gitme 9 Hz, sağa dönme 15 Hz, ayağa kalkma 13 Hz, oturma 17Hz) yanıp sönüyor ve böylece beyne 3 saniye gecikmeli de olsa yürüme ya da sağa dönme gibi komutlar verilebiliyor. Bu komutlar da işlenerek iskeletin hareket etmesini sağlıyor.
Kontrol etmesinin oldukça basit olduğu ve gönüllülerin sadece bir kaç dakika içerisinde kullanmaya başlayabildiği iskelet modeli, özellikle ileri derece fiziksel sorunu bulunan kişilere hitap ediyor. Faydalı donanımın tek olumsuz yanı ise epilepsi hastaları için uygun olmaması. Yanıp sönen LED ışıkların epilepsi hastalarında nöbete neden olabileceği belirtiliyor.
Beyin kontrollü dış iskelet büyük potansiyel vaat ediyor
 

http://iopscience.iop.org/1741-2552/12/5/056009 Yorum Yaz
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halit altınsoy 3 yıl en beğenilen
i7devilcanyon
bilim ayağa kaldırır, din gömer.

niye dini karıştırıyorsun? Din yasaklıyor mu ilerlemeyi gelişmeyi ve artık dinle bilimi karşılaştırcak kadar düşmeyin bu kadar alakasız 2 konuyu dövüştürmeyin
i7devilcanyonbilim ayağa kaldırır, din gömer.niye dini karıştırıyorsun? Din yasaklıyor mu ilerlemeyi gelişmeyi ve artık dinle bilimi k...
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Guest-B4CF5463F 3 yıl
i7devilcanyon
bilim ayağa kaldırır, din gömer.

tr.wikipedia.org/... Az b ilgilen. Hem cahilsin hem de ateist. Ateist olmana kızmıyorum ama cahil olmana kızıyorum zaten az bilgi ve araştırma yapsan doğru-yanlış nedir bulacaksın merak etme...
i7devilcanyonbilim ayağa kaldırır, din gömer.tr.wikipedia.org/...Az b ilgilen. Hem cahilsin hem de ateist. Ateist olmana k...
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kadirirdem 3 yıl
insan hayatını kolaylaştırmak için teknolojini bu yönde gelişmesi çok güzel bir şey...
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Guest-B4CF5463F 3 yıl
Sizin gibi kalas kafalı insanlar ile aynı ortamda durmak istemediğim için istediğimi yazıp, istediğimi söyleyebiliyorum. Zekanın 4 rakam'dan oluşan bir tarihe bağlı olduğunu düşünüyorsanız zeki olmanız gerekiyor nitekim yaş bakımından yüksek olmanıza rağmen bu zamana kadar ülkemize katkida bulunduğunuz tek nokta nüfus sayiminda sadece +1 rol oynamaniz. "0" rakamini kimin buldugunu bir arastirin. Bugün bilgisayarlar 1 ve 0 kodlari ile calisabiliyorsa bunu müslüman bilim adaminin katkısı ile yapabiliyorsunuz. Yani sizlerin cahillik tasladigi ortamda müslüman bir bilim adaminin katkisi var (iki kere soyluyorum belki anlamassiniz diye) . Hic kimseye ateist oldugu icin bir sey demedim sadece gorevim olan uyariyi yaptim. Ben muslumanlik ile bir sey kaybetmeyecegim emin olun cunku islam zaten kotu olan seyleri yasaklamistir ahirete inaniyorum ama birde farkli kafa ile dusunelim. Oldugumuzde ahiretin olmadigi bir hiclik ortasinda olsak. Ne kaybedicez ? Oldurmedigimiz insanlar icin mi pisman olucaz. Yoksa soylemedigimiz yalanlar icin mi ? Lutfen bir kere dusun...
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Guest-B4CF5463F 3 yıl
i7devilcanyon
bilim ayağa kaldırır, din gömer.

tr.wikipedia.org/... Az b ilgilen. Hem cahilsin hem de ateist. Ateist olmana kızmıyorum ama cahil olmana kızıyorum zaten az bilgi ve araştırma yapsan doğru-yanlış nedir bulacaksın merak etme...
1 Yanıt Yanıtla +5
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Mianfei 3 yıl Guest-B4CF5463F
Gamer1998
i7devilcanyon
bilim ayağa kaldırır, din gömer.

tr.wikipedia.org/... Az b ilgilen. Hem cahilsin hem de ateist. Ateist olmana kızmıyorum ama cahil olmana kızıyorum zaten az bilgi ve araştırma yapsan doğru-yanlış nedir bulacaksın merak etme...

Sen kimsin ki burda milletin ne olup olmadığına karışıp kızmıyorum diyebiliyorsun. Sayın 98'li beyni ailesinin doğduğu topraklar tarafından yönlendirilmiş, attığı linkin miladının dolduğunun farkında olmayan ve insanlara cahil diye sıfat yükleyen arkadaş madem herkes özgürce birbirine sıfat takıyor, eskiden taş şimdi kağıt olan şeyleri hayatının merkezi belleyen insanlar kimseye cahil diyemez derse de ironinin allahı olur
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halit altınsoy 3 yıl en beğenilen
i7devilcanyon
bilim ayağa kaldırır, din gömer.

niye dini karıştırıyorsun? Din yasaklıyor mu ilerlemeyi gelişmeyi ve artık dinle bilimi karşılaştırcak kadar düşmeyin bu kadar alakasız 2 konuyu dövüştürmeyin
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
orucu bozmazmı?
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1WAUXHALL 3 yıl
bilim ayağa kaldırır, din gömer.
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