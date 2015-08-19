Beyin kontrollü dış iskelet büyük potansiyel vaat ediyor

Herhangi bir nedenden dolayı yürüme yetisini kaybetmiş kişiler için dünyanın birçok yerinde önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Çalışmaların merkezinde bu kişileri ayağa kaldırarak aktif hayat içerisinde sokmak yer alıyor ve Kore Üniversitesi ile Berlin Teknik Üniversitesi'nin geliştirdikleri son teknoloji dış iskelet modeli, teknik altyapısıyla büyük potansiyel vaat ediyor.

Elektroensefalografi ya da EEG adı verilen (Beyin dalga aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesi sistemi) giyilebilir sensör birimiyle beyin dalgalarını okuyan ve bunları kablosuz olarak merkezi işlem ünitesine gönderen dış iskelet, komut başlatma işlemini ise iskeleti giyen kişinin beş adet LED birimine bakmasıyla gerçekleştiriyor. Bu LED'lerin her biri farklı frekanslarda (Örneğin sola dönme 11 Hz, ileri gitme 9 Hz, sağa dönme 15 Hz, ayağa kalkma 13 Hz, oturma 17Hz) yanıp sönüyor ve böylece beyne 3 saniye gecikmeli de olsa yürüme ya da sağa dönme gibi komutlar verilebiliyor. Bu komutlar da işlenerek iskeletin hareket etmesini sağlıyor.

Kontrol etmesinin oldukça basit olduğu ve gönüllülerin sadece bir kaç dakika içerisinde kullanmaya başlayabildiği iskelet modeli, özellikle ileri derece fiziksel sorunu bulunan kişilere hitap ediyor. Faydalı donanımın tek olumsuz yanı ise epilepsi hastaları için uygun olmaması. Yanıp sönen LED ışıkların epilepsi hastalarında nöbete neden olabileceği belirtiliyor.

http://iopscience.iop.org/1741-2552/12/5/056009