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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Biegert & Funk firması QLOCKTWO W kol saatini tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Tasarım ürünleri konusunda dünyanın önde gelen firmalarından Biegert & Funk, farklı tasarımıyla dikkat çeken QLOCKTWO W adlı modelini resmi olarak tanıttı.

QLOCKTWO W modeli firmanın duvar saatlerinin taşınabilir hale gelmiş versiyonu olarak değerlendiriliyor. Rakam, sembol veya dairelerden farklı olarak kadranda sadece harfler bulunuyor. Kullanıcı 110 adet harf grubunun içerisinde yazı olarak beliren saati bu şekilde okuyabiliyor. Firma modelin dünyanın ilk harf içeren kol saati olduğunu belirtiyor.

Firmanın QLOCKTWO serisi duvar veya dokunmatik masa saati şeklinde harf gruplarının olduğu kadran barındırıyor. Tüm modeller aynı kare tasarıma sahip.

QLOCKTWO W modeli de geleneğin dışına çıkmıyor ve kare tasarımı yansıtıyor. Minimalist tasarım 3.5cm x 3.5cm boyutların içerisine sığıyor. Saat plastik veya deri kayışa sahip.

Saatin sağ tarafında bulunan butona tek dokunuş saati, iki dokunuş günü, üç dokunuş ise saniyeleri gösteriyor. Bunun haricinde herhangi bir buton yok. 

QLOCKTWO W modeli 2012 sonbaharında doğal renginde veya siyah renkte paslanmaz çelik versiyonlarıyla piyasaya çıkacak. Ancak fiyatı biraz tuzlu : 550 Avro.

Firmanın bir de QLOCKTWO adında iOS için saat uygulaması bulunuyor.

http://www.qlocktwo.com/info_w.php?lang=en Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aspirin_00 7 yıl
saatın okunma mantığı çok yaratıcı 10 üzerinden 10 aldı benden
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Gerzek+ 7 yıl
Çakmasını çabuk çıkartsalar da alsak.
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E_Aydin35 7 yıl
Ya gerçekden fiyataı görene kadar gözlerim parlıyordu ama..
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apostt 7 yıl
EmpLizy
Ulan ne gereksiz işler, kol saatine en fazla 30 TL verebilirim üstüne ne gerek var, hepsi aynı mantık 5 TL lik saatte 1,000 TLlik saatte aynı saati gösteriyor.

Cidden aynı saati mi gösteriyor? Biz de zamanda yolculuk yaparız falan sanıyorduk 500 euroluk saat ile, hay aksi.
Adamlar teknoloji üretiyor, sanat yapıyor, buna gereksiz iş diyemezsin. Bu mantıkta olsaydı insanlar şimdiye belki saati bile icat edememiş olabilirdik.
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ewee1212 7 yıl
Harika bir saat olmuş.Konuya girmeden önce böyle bişey beklemiyordum baya şaşırdım açıkcası.
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-Ege 7 yıl
EmpLizy
Ulan ne gereksiz işler, kol saatine en fazla 30 TL verebilirim üstüne ne gerek var, hepsi aynı mantık 5 TL lik saatte 1,000 TLlik saatte aynı saati gösteriyor.

Ferrari,Mercedes veya Rolls Royce de araba Fiat,Renault, Peugeot da araba.Hepsi aynı işi yapıyor ama pahalı olanları da alanlar var.
Alienware da bilgisayar Exper de bilgisayar ama herkes istediğini alıyor.
Bu da onun gibi 5 liralık saati de alan var 5000 liralık saati de alan var.
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Batuist 7 yıl
saat çok hoş olmuş bence. olsaydı şayet kullanırdım ama bu kadar para vermem...
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wıtchkıng 7 yıl
Hani iphone felan kullananlara hava atıyo, bu şimdi zengindir gibi gözle bakılıyorya işte bu asıl saat ile yapılır. Kim milyon dolarları varken 5 TL lik saat alır?
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Sharelock 7 yıl
Ulan ne gereksiz işler, kol saatine en fazla 30 TL verebilirim üstüne ne gerek var, hepsi aynı mantık 5 TL lik saatte 1,000 TL'lik saatte aynı saati gösteriyor.
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cagataykoroglu 7 yıl
Çok güzel görünüyor. Fiyat sorun değil nasılsa uzakdoğu dan ucuzu gelecektir.
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