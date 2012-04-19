Biegert & Funk firması QLOCKTWO W kol saatini tanıttı

Tasarım ürünleri konusunda dünyanın önde gelen firmalarından Biegert & Funk, farklı tasarımıyla dikkat çeken QLOCKTWO W adlı modelini resmi olarak tanıttı.





QLOCKTWO W modeli firmanın duvar saatlerinin taşınabilir hale gelmiş versiyonu olarak değerlendiriliyor. Rakam, sembol veya dairelerden farklı olarak kadranda sadece harfler bulunuyor. Kullanıcı 110 adet harf grubunun içerisinde yazı olarak beliren saati bu şekilde okuyabiliyor. Firma modelin dünyanın ilk harf içeren kol saati olduğunu belirtiyor.





Firmanın QLOCKTWO serisi duvar veya dokunmatik masa saati şeklinde harf gruplarının olduğu kadran barındırıyor. Tüm modeller aynı kare tasarıma sahip.





QLOCKTWO W modeli de geleneğin dışına çıkmıyor ve kare tasarımı yansıtıyor. Minimalist tasarım 3.5cm x 3.5cm boyutların içerisine sığıyor. Saat plastik veya deri kayışa sahip.





Saatin sağ tarafında bulunan butona tek dokunuş saati, iki dokunuş günü, üç dokunuş ise saniyeleri gösteriyor. Bunun haricinde herhangi bir buton yok.





QLOCKTWO W modeli 2012 sonbaharında doğal renginde veya siyah renkte paslanmaz çelik versiyonlarıyla piyasaya çıkacak. Ancak fiyatı biraz tuzlu : 550 Avro.





Firmanın bir de QLOCKTWO adında iOS için saat uygulaması bulunuyor.