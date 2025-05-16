Hogwarts Legacy oyunu Nintendo Switch 2 için ön siparişe açıldı

Hogwarts Legacy artık daha performanslı
2 yıl önce ilk nesil Nintendo Switch konsolu için satışa sunulan Hogwarts Legacy oyunu ikinci nesil için de hazır. Optimize edilen Hogwarts Legacy oyunu Nintendo Switch 2 konsolu için ön satışa açılmış durumda.
Yeni konsolun güçlü grafik birimi sayesinde görsel kalitesinde önemli iyileştirmeler sağlayan Hogwarts Legacy ayrıca yükleme zamanlarını da iyileştiriyor ve fare hareketlerini hızlandırıyor. Standart oyun 59.99$ iken çeşitli hediyeleri barındıran Deluxe Edition ise 69.99$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.