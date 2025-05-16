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    Anlık Bildirim

    Hogwarts Legacy oyunu Nintendo Switch 2 için ön siparişe açıldı

    Nintendo Switch 2 konsolunun piyasaya çıkış tarihi yaklaştıkça oyun geliştiricileri de vites arttırıyor. Mevcut oyunlar yavaş yavaş optimizasyon süreçlerini tamamladı. 

    Nintendo Switch 2 Tam Boyutta Gör
    Gelecek ay piyasaya çıkacak Nintendo Switch 2 konsolu için yeni oyunlar merakla beklenirken mevcut oyunların da optimizasyonları başladı. Hali hazırda Nintendo’nun kendi stüdyoları hazırlıklarını tamamlarken üçüncü taraf stüdyolar da hazır durumda. 

    Hogwarts Legacy artık daha performanslı

    2 yıl önce ilk nesil Nintendo Switch konsolu için satışa sunulan Hogwarts Legacy oyunu ikinci nesil için de hazır. Optimize edilen Hogwarts Legacy oyunu Nintendo Switch 2 konsolu için ön satışa açılmış durumda. 

    Yeni konsolun güçlü grafik birimi sayesinde görsel kalitesinde önemli iyileştirmeler sağlayan Hogwarts Legacy ayrıca yükleme zamanlarını da iyileştiriyor ve fare hareketlerini hızlandırıyor. Standart oyun 59.99$ iken çeşitli hediyeleri barındıran Deluxe Edition ise 69.99$ fiyat etiketine sahip. 

    Hogwarts Legacy ön satış

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    Evren7 5 saat önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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