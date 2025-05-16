Hogwarts Legacy oyunu Nintendo Switch 2 için ön siparişe açıldı

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Tam Boyutta Gör Gelecek ay piyasaya çıkacak Nintendo Switch 2 konsolu için yeni oyunlar merakla beklenirken mevcut oyunların da optimizasyonları başladı. Hali hazırda Nintendo’nun kendi stüdyoları hazırlıklarını tamamlarken üçüncü taraf stüdyolar da hazır durumda.

Hogwarts Legacy artık daha performanslı

2 yıl önce ilk nesil Nintendo Switch konsolu için satışa sunulan Hogwarts Legacy oyunu ikinci nesil için de hazır. Optimize edilen Hogwarts Legacy oyunu Nintendo Switch 2 konsolu için ön satışa açılmış durumda.

Nintendo Switch 2 oyunları nasıl satılacak? 3 gün önce eklendi

Yeni konsolun güçlü grafik birimi sayesinde görsel kalitesinde önemli iyileştirmeler sağlayan Hogwarts Legacy ayrıca yükleme zamanlarını da iyileştiriyor ve fare hareketlerini hızlandırıyor. Standart oyun 59.99$ iken çeşitli hediyeleri barındıran Deluxe Edition ise 69.99$ fiyat etiketine sahip.

Hogwarts Legacy ön satış

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Nintendo Switch 2 oyunları ortaya çıkmaya başladı