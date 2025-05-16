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    Tecno Pova Curve 5G kavisli telefon ortaya çıktı

    Tecno markasının maliyete oynayan yeni kavisli akıllı telefonu ortaya çıktı. Tecno Pova Curve 5G modeli premium rakiplerine alternatif olmayı amaçlıyor.          

    Tecno Pova Curve 5G Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon dünyası yavaş yavaş kavisli telefon konseptinden katlanabilir telefon konseptine doğru geçiş yaparken bazı markalar halen kenardan kavisli modellere yatırım yapmaya devam ediyor. Tecno bunlardan birisi. 

    Tecno Pova Curve 5G geliyor

    Google Play Console ortaya çıkan veriler firmanın Tecno Pova Curve 5G adında bir model hazırladığını gösteriyor. Tecno Pova serisi genelde fiyat-performans oynayan modellerden oluşuyor. Tecno Pova Curve 5G modeli de aynı katlanabilir modellerdeki gibi uygun fiyatlı bir yaklaşım amaçlıyor. 

    1080x2436 piksellik kavisli ekranı olan modeli Dİmensity 7300 yonga setinden güç alıyor. Yonga setinde 4 adet Cortex-A78 ve 4 adet Cortex- A55 çekirdeği ile Mali-G615 MC2 grafik birimi yer alıyor. 8GB RAM barındıran cihaz kutudan Android 15 ile çıkıyor. 

    Tecno Pova 7 serisinin önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Tecno Pova Curve 5G de bu lansman içerisinde kendisine yer bulabilir. Fiyat konusunda henüz bir bilgi mevcut değil. 

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    Evren7 9 saat önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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