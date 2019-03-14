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Bilim insanları kuantum bilgisayarıyla yapılan deneyde 'zamanı geriye aldı'

Rus, ABD'li ve İsviçreli bilim insanları; kuantum bilgisayarı kullanarak zamanın yönünü tersine çevirdiler. Zamanda yolculuk teorileri dışında kalan gelişme ile ilgili detaylar haberimizde.
2 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Bilim insanları kuantum bilgisayarıyla yapılan deneyde 'zamanı geriye aldı'
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Nature Scientific Reports adlı dergide yayınlanan bir makaleye göre Rus, ABD'li ve İsviçreli bilim insanları, kuantum bilgisayarı kullanarak zamanın yönünü tersine çevirdiklerini duyurdular.

Söz konusu deneyin insanların kullanabileceği bir zaman makinası icadına ön ayak olması ihtimal dâhilinde görünmese de çalışmanın kuantum bilgisayarlarının işleyişine dair yeni fikirler verebileceği ve kuantum fiziği ile zaman konusundaki anlayışımızı kökünden değiştirebileceği ifade ediliyor.

Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nden Gordey Lesovik’e göre ekip, zamanın termodinamik istikametinin tersine hareket eden bir durumu yapay olarak yaratmayı başarabilmiş.

Lesovik’in ekibi ile Illinois’de bulunan Argonne Ulusal Laboratuvarı’nda görevli bilim insanlarının yürüttükleri ortak çalışmada; tek bir elektron üzerinde zamanın istikametini tersine çevirmek için programlanan kuantum sistemi üzerinde binlerce test gerçekleştirilmiş.

Deneyin gerçekleştirilmesi için kullanılan kuantum bilgisayarlarında, iki kubitli sistem tercih edilmiş. Araştırmayı yürüten ekip, iki kubit ile çalıştıklarında 'zamanı geri döndürme' başarı oranının yüzde 85 olduğunu, kubit sayısı üçe çıktığında ise bu oranın yüzde 50'ye düştüğünü ifade ediyor.

Bilardo toplarının dağılıp tekrar bir araya gelmesi gibi 

Bahse konu deneyde kullanılan kuantum bilgisayarında kubitlerin giderek daha karmaşık bir şekilde 0'dan 1'e ve tam ters yönde veri birimi değerini değiştirdiği ifade ediliyor. Takip eden süreçte ise kodun oluşmasına neden olan değer dizisi tamamen kayboluyor.  Bu durum, üçgen şeklinde duran bilardo toplarının tek vuruşla farklı yönlere dağılmasına benzetilmiş.

Deneyin devamında, kuantum bilgisayarındaki bir diğer program ise kendi kendine evirilen bu kod karmaşası içerisinden bir düzen yaratmış ve bu sayede kubitler başlangıçtaki noktalarına geri dönebilmiş.

Araştırmacılar, bilardo masası üzerinde rastgele hareket eden bilardo toplarının bir süre sonra başlangıç noktalarına geri dönüp yeniden bir araya gelme durumlarına benzer bir eylemi, kuantum fiziği yoluyla gerçekleştirdiklerini ifade ediyorlar.

Lesovik’e göre deneyin mutlak amacı ise kuantum bilgisayarı yazılımlarının asıl işlerini yapmalarını sağlamak. Bu kapsamda hedeflenen sonucun da yazılım sayesinde zamanda geriye gidilip, yapılan işin iki kere kontrolünün sağlanması olduğu vurgulanıyor.


https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47566842 Yorum Yaz
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MustafaC53 2 ay en beğenilen
Peygamberlerin mucizelerine inanmazlar ama böyle şeylere inanırlar...
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darkaura 2 ay
sozkonusu olan quantum fizigi ise dunya hakkinda tum bildiklerini, sag duyunu, tum sezgilerini bir kenara birakacaksin. gerceklik, gecmis gelecek, neden sonuc iliskisine dair bilgidin hersey anlamini yitiriyor. gerceklesmemis bir olay kendinden onceki olayin nedeni olabiliyor.
sozkonusu olan quantum fizigi ise dunya hakkinda tum bildiklerini, sag duyunu, tum sezgilerini bir kenara birakacaksin. gerceklik, gecmis gelecek, neden sonuc i...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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Red_devil33 2 ay
zamanı 1 salise geriye alamssın
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magapa 1 ay yeni yorumcu
'' tek bir elektron üzerinde zamanın istikametini tersine çevirmek''
kavramsal olarak baktığımızda uğraşılan sadece fiziksel mânada mekan üzerine bir metafor oluşturulmaya çalışılmış.
''çalışmanın kuantum bilgisayarlarının işleyişine dair yeni fikirler verebileceği ve kuantum fiziği ile zaman konusundaki anlayışımızı kökünden değiştirebileceği ifade ediliyor.''
bilinmesi gereken bir meseledir ki zaman ve mekan her varlık için farklı bir mahiyete sahiptir, bununla beraber kadim bilimsel verilere baktığımızda zamanın geri alınması veya ileri alınması gerçekleşemez, çünkü insanoğlu zaman üzerine uğraşırken daha doğrusu zamanı kontrol üzerine uğraşırken kaçırılan bir nokta var, kontrol edilmek istenen zaman mı, işleyiş mi ?
çünkü zaman sınırlı ve kısıtlı bir unsurdur, ,
Eğer kontrol edilmek istenen işleyiş ise 3 unsura ihtiyaç vardır;
-ZAMAN
-MEKAN
-.....(insanoğlunun hala keşfetmesini beklediğimiz 3. unsur.
Ve en nihayetinde acı bir gerçek, bu deneyi dahi yaparlarken ne bir lahza ileri ne de bir lahza geri..
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RaptorFX 2 ay
Ben mi yanlış anladım yapılan iş, tamamen rastgele gerçekleşen bir olayın ilk halinin nasıl olduğumu bulabiliyor. Yani iş zamanı geri alma değil de eskiden ne haldeydi ne durumdaydı bunu %85 oranında doğru bilebiliyor.
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DH Misafiri 2 ay
Yav he he
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DH Misafiri 2 ay
Eskiden daha çok donanimhaber yapilirdi. Eskiden ne güzeldi buralar:-D ah eskiden :-D
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The souls migration 2 ay
türkiye' den japonya osaka' ya direkt uçuş yaklaşık 11 saat
normal bir yolcu uçağı 850-1000 km/h ile uçuyor.
bir savaş uçağı ile direkt osaka' ya max 2.475 Km/h hız ile uçarsak kaç saatte varırır?
bu durumda zamanı geri almış olur muyuz?

durmadan tekrar kalkış yapacağı yere dönse bu sefer de zaman da ileri gitmiş olur muyuz?

ilave osaka ile aramızdaki zaman farkı 6 saat.
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interwap 2 ay
Saati kaça almışlarsa söylesinlerde saatlerimizi ayarlayalım
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_tayfun_ 2 ay
Canı kim verip geri alıyorsa;
Zamanı da ancak veren geri alır.
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DH Misafiri 2 ay
Amerika kıtasını da görmeyen çok var. Fakat oradan gelenlerin haberleriyle biliyoruz. Biribiriyle zaman mekan olarak çok ayrı olan bu insanların aynı şeylere mazhar olması onların doğru olduğunu gösteriyor. Binlerce yıldan beri onları insanların yıldızları olarak duruyorlar. Milyonlarca kişi kalben ruhen onları sevip kabul ediyor,tasdik ediyor.
Göz görmese de akıl kalb , ruhgörüyor
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DH Misafiri 2 ay
Anladim; hangi universitede yaptiniz teorik fizik doktoranizi azizim?
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*GameOver* 2 ay
gta 5 acıyormu ?
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