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Samsung yarı iletken şirketleri NXP, Xilinx ve Infineon'u satın almayı düşünüyor

Yarı iletken pazarındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Samsung, yol haritasını belirledi. Şirketin hedefi yarı iletken pazarında önemli bir yere sahip NXP, Xilinx ve Infineon'u satın almak.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un çok büyük bir yarı iletken bölümü bulunuyor. İşlemciden bellek yongası ve ekrana kadar her şeyi yapan bu birim aynı zamanda Güney Koreli şirkete ciddi anlamda gelir sağlıyor. Bir dönem Apple'ın A serisi işlemcilerini de üretiyordu ancak bu işi TSMC'ye (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) kaptırdı.
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Samsung'un NXP'yi satın alacağına yönelik ciddi söylentiler var. Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden biri olan NXP, yılda 9 milyar doların üzerinde bir geliri sağlıyor. Hollanda merkezli şirket daha önce bir başka yonga devi Qualcomm tarafından satın alınmaya çalışılmıştı. Ancak birkaç sorun nedeniyle bu gerçekleşmedi.

Hedef yarı iletken pazarına hükmetmek

Güney Kore basınında çıkan haberlere göre Samsung, NXP’yi satın almayı düşünüyor. Bununla da kalmayıp yarı iletken pazarında önemli bir yere sahip Infineon ve Xilinx adlı şirketleri de bünyesine katmak istiyor. Samsung'un amacı bahsi geçen bu üç şirketi de satın alarak pazardaki konumunu iyice sağlamlaştırmak.
Güney Koreli şirketin NXP'yi 40 milyar dolar karşılığında satın alabileceği tahmin ediliyor. Söylentilerin artması ile birlikte NXP hisseleri de yükselişe geçti. Samsung eğer bu planını gerçekleştirmeyi başarabilirse, yarı iletken pazarının tartışmasız lideri olacak.

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High Sierra 2 ay
Samsung, Imagination Technologies'i alıp bu işi bitirecekti. Şimdi geçti o tren ne yazık ki. Sırf mobil değil yapay zeka ve öğrenme konusunda da gelişmiş bir birikimi var Imagination şirketinin.
Apple bile kendi GPU'sunu tasarlayabilecek konuma geldi. Samsung referans GPU tasarımında ısrarcı. Bu da zaten çöküşü olacak şişme pazar ile.
S10 serisi için verilen hedefi tutturmak için S10e üretildi. Bu aynı Huawei'nin P20 serisinde X birim adet P20 serisi cihaz sattık demesi gibi oluyor. Asıl pastadaki büyük dilim P20 Lite'da ise hiçbir anlamı yok demektir.
Huawei boşuna Nova, Honor diye markalar üretmiyor. Yoksa üçüncülüğü görmek imkansız olurdu. Her pazara uygun farklı cihazlar sunuyor. Bunu Apple'da göremezsiniz tabi.
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ONY86 2 ay
Samsung eğer bu planını gerçekleştirmeyi başarabilirse, yarı iletken pazarının tartışmasız lideri olacak.
bi epıl olamadıktan sonra kim umursar
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