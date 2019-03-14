Samsung yarı iletken şirketleri NXP, Xilinx ve Infineon'u satın almayı düşünüyor

Samsung'un çok büyük bir yarı iletken bölümü bulunuyor. İşlemciden bellek yongası ve ekrana kadar her şeyi yapan bu birim aynı zamanda Güney Koreli şirkete ciddi anlamda gelir sağlıyor. Bir dönem Apple'ın A serisi işlemcilerini de üretiyordu ancak bu işi TSMC'ye (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) kaptırdı.

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Samsung'un NXP'yi satın alacağına yönelik ciddi söylentiler var. Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden biri olan NXP, yılda 9 milyar doların üzerinde bir geliri sağlıyor. Hollanda merkezli şirket daha önce bir başka yonga devi Qualcomm tarafından satın alınmaya çalışılmıştı. Ancak birkaç sorun nedeniyle bu gerçekleşmedi.

Hedef yarı iletken pazarına hükmetmek

Güney Kore basınında çıkan haberlere göre Samsung, NXP’yi satın almayı düşünüyor. Bununla da kalmayıp yarı iletken pazarında önemli bir yere sahip Infineon ve Xilinx adlı şirketleri de bünyesine katmak istiyor. Samsung'un amacı bahsi geçen bu üç şirketi de satın alarak pazardaki konumunu iyice sağlamlaştırmak.

Güney Koreli şirketin NXP'yi 40 milyar dolar karşılığında satın alabileceği tahmin ediliyor. Söylentilerin artması ile birlikte NXP hisseleri de yükselişe geçti. Samsung eğer bu planını gerçekleştirmeyi başarabilirse, yarı iletken pazarının tartışmasız lideri olacak.