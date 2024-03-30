Zamanda yolculuğun formülü bulunduğu iddia ediliyor

Bir teorik fizikçi olan Amerika Birleşik Devletleri'nden Ron Mallett, yaptığı açıklamada zamanda yolculuğun sırrını çözdüğünü öne süren bir açıklamayı kamuoyuyla paylaştı.
Zaman yolculuğunun mümkün olup olmadığına ve gerçekleşirse ne gibi sonuçlar doğurabileceğine dair tartışmalar yıllardır devam ederken bir astrofizikçi bunun sırrını çözdüğünü öne sürüyor.
10 yaşındayken babasını kaybetmesinin ardından kendisini kitaplara veren Ron Mallett, H.G. Wells'in Zaman Makinesi (The Time Machine) gibi romanlarla zaman yolculuğunun büyüsüne kapılmış. Hayatını, geçmişe giderek babasını tekrar görmesini sağlayacak bir zaman makinesi icat etmeye adayan astrofizikçinin teorisi kara delikleri temel alıyor.
Uzay-zaman dokusunun bir nehir gibi tek yönde aktığını düşünsek de Mallett'a göre dönen bir kara deliğin muazzam seviyedeki kütleçekimi girdaplar yaratabilir ve bu girdaplarda zaman tersine dönebilir. Kara deliklerin bir kütleçekim alanı yaratabileceği ve bunun da zamanda geriye gitmemizi sağlayabilecek zaman döngüleri oluşmasına yol açabileceği anlaşılıyor.
Fizikçi, zaman makinesi fikrinin, kütleçekimi kontrol edebilen ve "sürekli dönen yoğun bir ışık demeti" etrafında şekillendiğini söylüyor. Mallett'ın denklemi temel alınarak üretilecek bir cihaz, lazer ışıklarından oluşan bir halka kullanarak kara deliğin, uzay-zamanı bozan etkilerini taklit ederek çalışacak.
Bugüne dek bilim insanları laboratuvar ortamında birkaç kere kara delik simülasyonları yarattı. Fakat Mallett'ın sözünü ettiği, gerçekliği etkileyecek düzeyde çekime sahip bir şey yapılmadı. Öte yandan Mallett'ın denkleminin gerçekleşmesinin önünde de ciddi engeller var.
Astrofizikçi bunun teoride mümkün olduğunu söylüyor ancak kendisinin de belirttiği gibi böyle bir cihaz mevcut kaynakların çok ötesinde enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Ayrıca böyle bir makinenin büyüklüğünü de halihazırda tahmin etmek mümkün görünmüyor.
Bu teorinin gerçeklemesi halinde karşılaşacağı sınırlamalardan biri, cihazın çalıştırılmasından önceye gitmenin mümkün olmaması. Mallett bunu "Geriye bilgi gönderebilirsiniz ama sadece cihazı çalıştırmaya başladığınız noktaya kadar geri gönderebilirsiniz" diye açıklıyor. Ayrıca bu makinenin sadece geçmişe doğru tek yönlü çalışacağı da belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...