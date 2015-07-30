Bilişim Hukuku - Korsan Yazılım Kullanımı ve Telif hakkı İhlalleri

Konuğumuz: Ünsal Özmestik ağırlıklı olarak Ceza Hukuku, Bilişim Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, İdare hukuku, Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, Oyun Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Sağlık Hukuku alanlarında çalışmakta olup . yazılım şirketleri, hosting firmaları, elektronik ticaret siteleri, sosyal medya ajansları, internet reklam şirketleri, tekstil ve hazır giyim şirketleri, güzellik ve sağlık sektörüne yönelik polikliniklere ve internet girişimcilerine hukuki danışmanlık hizmet vermektedir.

Aynı zamanda mahkemelerde Bilişim Hukuku konularında Bilirkişi görevini de yürütmektedir. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Alanında Yüksek Lisans mezunudur.