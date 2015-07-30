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Bilişim Hukuku - Korsan Yazılım Kullanımı ve Telif hakkı İhlalleri

4 yıl
31b
1
Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
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Konuğumuz: Ünsal Özmestik ağırlıklı olarak Ceza Hukuku, Bilişim Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, İdare hukuku, Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, Oyun Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Sağlık Hukuku alanlarında çalışmakta olup . yazılım şirketleri, hosting firmaları, elektronik ticaret siteleri, sosyal medya ajansları, internet reklam şirketleri, tekstil ve hazır giyim şirketleri, güzellik ve sağlık sektörüne yönelik polikliniklere ve  internet girişimcilerine hukuki danışmanlık hizmet vermektedir. 
Aynı zamanda mahkemelerde Bilişim Hukuku konularında Bilirkişi görevini de yürütmektedir. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Alanında Yüksek Lisans mezunudur.

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ramonelibo 4 yıl en beğenilen
windows bugün şartlarında 290-630 tl arasında oyunlarda 320 tl ye kadar çıka biliyor ya arkadaş 2 oyun yerine ben sıfır bilgisayar toplarım aklım almıyor ya işletim sistemi 630tl bide bunlar en masumları anlamak mümkün değil windows 50 tl olsun oyunda 25 bak ozaman korsan kalıyomu piyasada, 320 tl ye oyun satarsan kusura bakma korsanı bedava...
windows bugün şartlarında 290-630 tl arasında oyunlarda 320 tl ye kadar çıka biliyor ya arkadaş 2 oyun yerine ben sıfır bilgisayar toplarım aklım almıyor ya işl...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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DownClock01 4 yıl
Bir ev kullanıcısı olduğum halde, işletim sistemi dahil olmak üzere kullandığım birkaç programı orjinal alsaydım, kendi oyun bilgisayarımdan daha fazla masraf etmiş olurdum heralde. İnsan gibi fiyatlandırma yaparsanız korsanda büyük bir azalma olacaktır.
Bir ev kullanıcısı olduğum halde, işletim sistemi dahil olmak üzere kullandığım birkaç programı orjinal alsaydım, kendi oyun bilgisayarımdan daha fazla masraf ...
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olağan_şüpheli 4 yıl
korsan yasasını çıkaran adama oy vermem
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Sanat Günesi 4 yıl
Vinewood
Her şeyi parasıyla kullanmak için trilyoner olmak gerek , kusura bakmayın herkesin babası fabrika işletmiyor . Korsan gerekli birşey istediğiniz yasayı çıkartın biz yine bir açığını buluruz

aynen herşeye para vermemizi istiyorsanız asgari ücreti yapın 5000 lira bizde parasını verip alalım aga. Kimse kürekle kazmayla uğraşmaktan keyif almaz imkanı varsa almaya zaten, istisnalar hariç tabi. sen bana 900 liralık maaşıma göz dikeceksin, kendin milyardolar kazanacaksın yok öyle. Herşey karşılıklı aga. Asgari ücreti 900 lira olan bir ülkede asıl cezayı korsan kullanmayan adama vereceksin kimse ksr bakmasın. İstanbulda sıradan bir semtte en düşük ''insanın insan gibi yaşabileceği'' işine ulaşımda sıkıntı yaşamayacağı bir evin kirası 700 liradan başlıyor. Gerisini siz hesap edin.
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Vinewood 4 yıl
ramonelibo
windows bugün şartlarında 290-630 tl arasında oyunlarda 320 tl ye kadar çıka biliyor ya arkadaş 2 oyun yerine ben sıfır bilgisayar toplarım aklım almıyor ya işletim sistemi 630tl bide bunlar en masumları anlamak mümkün değil windows 50 tl olsun oyunda 25 bak ozaman korsan kalıyomu piyasada, 320 tl ye oyun satarsan kusura bakma korsanı bedava...

Windosw 8.1'i vatan'dan 50 liraya almıştım 2 yıl önce . oyun kısmına katılıyorum ama İşletim sistemi pahalı değilki ?
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ramonelibo 4 yıl Vinewood
hocam malesef fiyatlar bu şekilde aşağıdaki linkler bugün ki fiyatlar var ben görsen 50 tl inanın bir an düşünmeden alırım ama 287 en düşüğü oda win7
vatanbilgisayar.com/...
vatanbilgisayar.com/...
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Vinewood 4 yıl
Her şeyi parasıyla kullanmak için trilyoner olmak gerek , kusura bakmayın herkesin babası fabrika işletmiyor . Korsan gerekli birşey istediğiniz yasayı çıkartın biz yine bir açığını buluruz
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sakalak 4 yıl
torrent programlarının modlu versiyonları var.
hiç upload yapmadan fake yapmadan 10larca tb veri indirdim özel trackerların büyük bölümünden sıkıntısız
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E_Aydin35 4 yıl
Yararlı ve eğitici bir program oluyor Bilişim Hukuku bana kalırsa süre ve kapsam biraz daha uzatılabilir.. :)
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axaxa 4 yıl
TIGERSHARK
Şu hukuk danışmanlığı yapan arkadaşa sorarmısınız devlete bu ay ne kadar KDV ödemiş malum hukukçular devlete en az kdv ödeyen gruplar arasında başı çekiyorlar.Önce bundan bir bahsetsin sonra adamı ciddiye alıp dediklerini dinleriz.

Bune saygısızca bir üsluptur insanlar emek harcayıp , vakit harcayıp topluma ışık tutuyor nerden nasıl eleştirsek mantığıyla saçmalamışsın resmen yıllarını okumakla geçirmiş toplumda saygın yer edinmiş insanlara bari yapmayın şunu !
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Public_Enemy 4 yıl
Amerikalılara ülkemizin parasını ödemeye meraklı ne çok insan var yahu !!!
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nseiken 4 yıl
bu videoda izlenenler ve altındaki yorumlar tamamen hayal ürünüdür. gerçekle uzaktan yakından alakaları yoktur.
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MalumEvinYeriniSoranAdam 4 yıl
Parası olmayan ölsün diye yasa çıkarsalar daha iyi be..
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0quz28 4 yıl
Lazeran
Ucuza orjinal kullanıcı rehberi: 1-g2a.comda windows 8.1 pro 20 dolar. 1 sene içerisinde bedava windows 10 upgrade yapabilirsiniz. işletim sistemine hiç para vermeden orjinal kullanayım diyorsanız üniversitenizin dreamspark üyeliği var ise bedavaya tonlarca program edinebilirsiniz bir araştırın. veya linux var oyuncu değilseniz her şeye yeter.2-enpara card ile 4 kişi bir araya gelip spotify aile üyeliği alırsanız aylık 3TLye geliyor kişi başı. legal olarak bedavaya şarkı dinlemek istiyorsanız spotify free veya youtube tercih edilebilir.3-enpara card ile steam walletınıza 50TL yüklüyorsunuz 25TL geri alıyorsunuz bu şekilde senelik 300TL harcayarak steam walleta 600TL yükleyebilirsiniz. Yaz indirimleri ile combo yaparsanız ömür boyu oynayamayacak kadar oyun satın alabilirsiniz.4-bakabt.me sadece lisanslanmamış anime torrent paylaşımı yapar yani indirdiğiniz zaman size dava edecek bir olmaz. 5-programlar eğer size pahalı geliyorsa çok güzel opensource alernatifler var onları tercih edebilirisiniz:winrar: peazipmicrosoft office: libre office - open office - google docs 6-filmleri itunesdan HD olarak 4.99TLye kiralayabilirsiniz. enpara card burada da geçerli yine harcadığınız %50sini geri alırsınız. *kiralanan film 48 saat boyunca tekrar tekrar izlenebilir. hemen izlemeniz şart değildir.not: enparacard 50TLye kadar olan harcamalarınızın anlaşmalı olan şirketlerle %50sini geri iade eder. bazı anlaşmalı şirketler. itunes, steam, spotify.

bence güzel bir yazı yazmışsın ama atıyorum bana kalırsa çok uğraştırıcı tabi karşılığı güzel ama herifin teki gelir yabancı gelir seviyesi orta bune la deyip tak diye satın alır senin okadar uğraşıp 30 dolara aldıgın şeyi 50 dolar verip alır ama ne olur adama koymaz ama sen o kadar uğraşıp 30 dolara aldığın şey bile sana fazla gelir ama o adam o 50 dolar pekde fazla gelmez, basit bir şekilde tamda olmasada kendimce anlatmaya çalıştım :) demem o ki ilk önce fiyat politikası ve gelir düzenlenmeliki insanların albesini olsun yazılıma karşı adam daha karnını zor doyuruyor bide bunamı para vericem diye düşünüyor hali ile
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Lazeran 4 yıl 0quz28
benim param var açıkcası hepsini hiç indirim kampanya takip etmeden en pahalı şekilde kullanacak şekilde ama bana göre aklı başında olan hiç kimse aynı ürüne daha fazla para vermek istemez bence. haliyle bu kadar ucuzu varken sırf üşendiği için sahtesini kullanan insan ya kötü niyetlidir ya da ahlak anlayaşında bir problem vardır.

ben fiyat politikası falan da pek etkili olduğunu düşünmüyorum bizim milletin damarlarına işlemiş. bedavaya korsanını bulabiliyorsa her zaman onu tercih ediyor. örneğin spotify türkiyede kişi başı aylık 10TL kampanyasız ona bile laf edecek 40 milyon insan bulursun türkiyede.

üstteki bilgileri yazdım ki belki 3-5 kişinin işine yarar yoksa kimsenin iplemeyeceğini ben de biliyorum.

iyi forumlar.
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