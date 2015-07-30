Bilişim Hukuku - Korsan Yazılım Kullanımı ve Telif hakkı İhlalleri

Video Editörü
Konuğumuz: Ünsal Özmestik ağırlıklı olarak Ceza Hukuku, Bilişim Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, İdare hukuku, Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, Oyun Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Sağlık Hukuku alanlarında çalışmakta olup . yazılım şirketleri, hosting firmaları, elektronik ticaret siteleri, sosyal medya ajansları, internet reklam şirketleri, tekstil ve hazır giyim şirketleri, güzellik ve sağlık sektörüne yönelik polikliniklere ve internet girişimcilerine hukuki danışmanlık hizmet vermektedir.
Aynı zamanda mahkemelerde Bilişim Hukuku konularında Bilirkişi görevini de yürütmektedir. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Alanında Yüksek Lisans mezunudur.
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aynen herşeye para vermemizi istiyorsanız asgari ücreti yapın 5000 lira bizde parasını verip alalım aga. Kimse kürekle kazmayla uğraşmaktan keyif almaz imkanı varsa almaya zaten, istisnalar hariç tabi. sen bana 900 liralık maaşıma göz dikeceksin, kendin milyardolar kazanacaksın yok öyle. Herşey karşılıklı aga. Asgari ücreti 900 lira olan bir ülkede asıl cezayı korsan kullanmayan adama vereceksin kimse ksr bakmasın. İstanbulda sıradan bir semtte en düşük ''insanın insan gibi yaşabileceği'' işine ulaşımda sıkıntı yaşamayacağı bir evin kirası 700 liradan başlıyor. Gerisini siz hesap edin.
Windosw 8.1'i vatan'dan 50 liraya almıştım 2 yıl önce . oyun kısmına katılıyorum ama İşletim sistemi pahalı değilki ?
vatanbilgisayar.com/...
vatanbilgisayar.com/...
hiç upload yapmadan fake yapmadan 10larca tb veri indirdim özel trackerların büyük bölümünden sıkıntısız
Bune saygısızca bir üsluptur insanlar emek harcayıp , vakit harcayıp topluma ışık tutuyor nerden nasıl eleştirsek mantığıyla saçmalamışsın resmen yıllarını okumakla geçirmiş toplumda saygın yer edinmiş insanlara bari yapmayın şunu !
bence güzel bir yazı yazmışsın ama atıyorum bana kalırsa çok uğraştırıcı tabi karşılığı güzel ama herifin teki gelir yabancı gelir seviyesi orta bune la deyip tak diye satın alır senin okadar uğraşıp 30 dolara aldıgın şeyi 50 dolar verip alır ama ne olur adama koymaz ama sen o kadar uğraşıp 30 dolara aldığın şey bile sana fazla gelir ama o adam o 50 dolar pekde fazla gelmez, basit bir şekilde tamda olmasada kendimce anlatmaya çalıştım :) demem o ki ilk önce fiyat politikası ve gelir düzenlenmeliki insanların albesini olsun yazılıma karşı adam daha karnını zor doyuruyor bide bunamı para vericem diye düşünüyor hali ile
ben fiyat politikası falan da pek etkili olduğunu düşünmüyorum bizim milletin damarlarına işlemiş. bedavaya korsanını bulabiliyorsa her zaman onu tercih ediyor. örneğin spotify türkiyede kişi başı aylık 10TL kampanyasız ona bile laf edecek 40 milyon insan bulursun türkiyede.
üstteki bilgileri yazdım ki belki 3-5 kişinin işine yarar yoksa kimsenin iplemeyeceğini ben de biliyorum.
iyi forumlar.