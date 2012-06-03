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Bilkom Dijital Ege etkinliğiyle dijital yaşamı anlatıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
enderc
Haber Editörü
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 Ülkemizde Apple, Adobe ve Graphisoft’un distribütörlüğünü yürüten Bilkom, dijital yaşam etkinliklerinleri kapsamında ilk olarak Ankarada düzenlediği dijital başkent etkinliğinin ardından ikinci etkinliğini dijital ege adıyla İzmirde gerçekleşti.
İzmir Hilton otelinde herkese açık olarak yapılan etkinlikte dijital yaşam koçlarının yaptıkları sunumlar ve workshoplarla katılımcıların hoş vakit geçirdiği etkinlikte bu sunumlara ek olarak dijital sağlık, dijital mimarlık ve dijital eğitim konuları üzerinde çeşitli etkinlikler gerçekleşti.
Sunumlarda sosyal medyanın popüler isimlerinden gazeteci Cüneyt Özdemir, M. Serdar Kuzuloğlu ve Kaan Sezyum, Ufuk Tarhan izleyenlere keyifli ve eğlenceli dakikalar yaşatırken yine kendi alanlarında uzman olan katılıcımlılar da akıllı cihazlarla inşaat, sağlık ve eğitim sektöründe ne gibi yenilikler yapılabileceğini ve bunların hayatımızı ne yönde olumlu etkileyeceği konusunda katılımcılara bilgi verdiler.
Herkese açık olarak gerçekleştirilen etkinlikte özellikle üniversite öğrencilerinin ilgisinin yoğun olması dijital yaşamın gençler arasındaki popülerliğinin bir göstergesi olurken, sunumlar sonrasında yapılan soru cevaplara da ilgi oldukça yüksekti.
Bilkom Genel Müdürü Cömert Varlık konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Türkiye'nin dijital yaşamın fitilini ateşlediklerini, yaşam koçu misyonları doğrultusunda çağa uygun dijital platformlar yaratmaya devam ederek konuya desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

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