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    Bill Gates’in desteklediği kimyasal bulut projesi, küresel ısınmayı durdurma potansiyeline sahip

    Farklı alanlardaki bilimsel projelere verdiği destekle tanınan Bill Gates, bu sefer küresel ısınmaya karşı kullanılabilecek ve güneş jeomühendisliği adı verilen yaklaşıma sahip çıktı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Bill Gates’in desteklediği kimyasal bulut projesi, küresel ısınmayı durdurma potansiyeline sahip
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    Sanayi Devrimiyle birlikte her geçen gün artan karbon salınımı, insan kaynaklı küresel ısınmanın en büyük tetikleyicilerinden. İstesek de istemesek de gezegenimiz üzerinde yaptığımız tahribat sıcaklıkların gitgide artmasına sebep oluyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan Amazon yağmur ormanları yangınları da küresel ısınma ve buna getirilecek çözüm önerileri tartışmalarını tekrar alevlendirdi.

    Farklı alanlardaki radikal çözüm önerilerine verdiği destekle tanınan Bill Gates, bu sefer küresel ısınmaya karşı kullanılabilecek ve güneş jeomühendisliği adı verilen yaklaşıma sahip çıktı.

    Devasa bir volkanik patlamanın etkilerini taklit etmeyi hedefleyen yöntemin binlerce uçağın yüksek irtifada milyonlarca ton kimyasal partikül püskürtmesi prensibiyle işlemesi düşünülüyor. Bu sayede gökyüzünü kaplayacak kimyasal bir bulut, güneş ışınlarını yansıtarak Dünya yüzeyinin soğumasını sağlayacak.

    Güneş Radyasyonu Kontrol Yönetimi İnisiyatifi isimli kurumda proje yöneticisi olarak görev yapan Andy Parker CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Yöntemle ilgili yapılan modelleme çalışmaları neticesinde sıcaklık dalgalarındaki sıklık, deniz seviyesindeki yükselme ve tropik fırtınalarının şiddetinin azaltılabileceği öngörülüyor.” ifadelerini kullanmış.

    Yan etkileri yıkıcı olabilir 

    Henüz resmi olarak hazır olduğu duyurulmayan ancak oldukça maliyet etkin olduğu belirtilen proje, her insan kaynaklı çözümde olduğu gibi maalesef oldukça ciddi yan etkilere de yol açabilme potansiyeline sahip. Bölgesel iklim yapılarında köklü değişikliklere neden olabilecek yöntem, mavi gökyüzünü de ortadan kaldırabilir.

    "Kusursuz Ahlaki Fırtına: İklim Değişikliğinin Etik Trajedisi" adlı kitabın yazarı Stephen Gardiner olası yan etkileri, “Bunun sonuçları felaketle eşdeğer olur. Olası yan etkiler olarak kitlesel kıtlık, sel felaketleri ve çok büyük insan topluluklarını etkileyecek kuraklık görülebilir.” sözleriyle açıklamış.



    https://www.cnbc.com/2019/09/07/bill-gates-funded-solar-geoengineering-could-help-stop-global-warming.html Yorum Yaz
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    kazuya58 2 hf. en beğenilen
    milyon ton kimyasal yapayım derken milyar ton toprağı kirletecekler.
    çözüm oldukça basit, abd yi ve politikasını ortadan kaldır dünya eski haline döner.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    dreamblue35 2 hf.
    "matrix" filminde morfeus un söylediği bir cümle vardı o geldi aklıma " yapay zekayı geliştirdikten sonra savaşı makineler mi başlattı yoksa insan oğlumu bilmiyoruz fakat; bildiğim bir gerçek var oda gökyüzünü biz kararttık(biz karartık derken insanoğlunu kastediyor) "
    "matrix" filminde morfeus un söylediği bir cümle vardı o geldi aklıma " yapay zekayı geliştirdikten sonra savaşı makineler mi başlattı yoksa insan oğlumu bilmi...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    System Lord 2 hf.
    Bulutuma Dokunma kampanyası başlatalım
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    1 Avatar
    ramis78 2 hf.
    ve bunu yaparken dünyaya hiç danışmayacaklar maalesef
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    Askaparta 2 hf.
    Küresel ısınma yok, güneş menopozda. Arşımda kimyasal istemiyorum. Git binanda, evinde dene.
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    general4242 2 hf. Brky
    Para mi alıyorlar neden yapsınlar ?
    Neden böyle ucakdan uğraşsınlar bütün ulkenin içme suyu kaynaklarına salgin bulaştırmak daha kolay ve etkili.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Brky 2 hf. general4242
    İlk yazdığım yazıdaki linklerde, bu sorularınız yanıtları ve daha fazlası kanıtları ile birlikte var.
    Edit:
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    carloska 2 hf.
    Bill çok olunca parayı nereye harcayacağını şaşırdı.. küresel ısınma sorunu içi 2 trilyon ağaç dikmek gerekliymiş bi yerden başlayın işte ülkeleri seferber edin Kenya gibi mesela.. havayı kirleten etkenlere mücadele edin kısaca önceliğimiz her zaman doğal çözüm olmalı..
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    Babahalleder 2 hf.
    Chemstrail !
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    çürükdiş 2 hf.
    Robotlar çıkmadan matrix mevzusu dönmeye başladı. Durun bi yapay zeka gelişsin. Sonra karartırız gök yüzünü😒
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    Mesutzgvn 2 hf.
    Hepimize helal olsun. Gelecek nesil mavi yerine gri bir gökyüzüyle hayata bakacak.
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    Güney Mestan 2 hf.
    Doğal olmayan her dokunuş doğal olmayan sonuçlar doğurur.
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    vonderplanitz 2 hf.
    gatesnotes.com/...
    Poop -> Dışkı
    Potable -> İçme suyu
    82 Milyar dolar servetli bir Bill Gates dışkıdan içme suyu yapmak gibi son derece gerekli (!) projesinden sonra bu sefer masters of the universe projesiyle gündemde, eheh.
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    _turbo_ 2 hf.
    Kuresel isinma global endustrinin buyuk yalanlarindan biridir. Dunyayi pisletenler kendileri zaten, madem o kadar cok dusunuyorlar Colalari Plastik siselerle satmasinlar. Yok efendim kimyasal bulutlarla isinmayi durduracaklarmis. Bunlarin altinda baska capaniglu yatiyor. Amac kuresel isinmayi durdurma degil, insanligi daha kolay kontrol altina almak. Her yerden zehir atacaklar uzerimize.
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