Dying Light 2’nin dünyası, selefine kıyasla dört kat daha büyük olacak

Rohleder’ın NVIDIA ile yaptığı röportajda yaptığı açıklamalardan belki de en dikkat çekici olanı ise oyun dünyasının büyüklüğü ile ilgili olandı.
Yöneticinin bu konuda paylaştığı bilgilere göre Dying Light 2’nin dünyası, selefine kıyasla tam 4 kat daha büyük olacak. İlk oyunun da küçük sayılmayacak bir haritaya sahip olduğu düşünülürse yapılan açıklama “açık dünya” severleri oldukça mutlu edecektir.
Dying Light 2’nin en ilginç yönlerinden birisi ise oyun içinde alacağınız kararların oyun dünyasında değişikliklere neden olacak olması. Görsel anlamda da oyuncuları tatmin edecek oyun ışın izleme teknoloji dâhil birçok güncel teknolojiye sahip olacak. Techland’in C-Engine adını verdiği ve kendi geliştirdiği oyun motoruyla yapılan oyun ile ilgili yeni paylaşımlar oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
https://wccftech.com/techland-dying-light-2-size/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle