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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dying Light 2’nin dünyası, selefine kıyasla dört kat daha büyük olacak

Techland'in Dying Light 2'si için taze bilgiler gelmeye devam ediyor. Şirketin teknolojiden sorumlu başkanı Pawel Rohleder'a göre oyunun dünyası, selefine kıyasla dört kat büyük olacak.
6 sa.
708
3
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Dying Light 2’nin dünyası, selefine kıyasla dört kat daha büyük olacak
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2020 yılının ortalarında piyasa sürülmesi beklenen Dying Light 2’nin ne gibi yenilikler sunacağı kapsamında Techland’in teknolojiden sorumlu başkanı Pawel Rohleder, bazı bilgiler paylaştı.

Rohleder’ın NVIDIA ile yaptığı röportajda yaptığı açıklamalardan belki de en dikkat çekici olanı ise oyun dünyasının büyüklüğü ile ilgili olandı.

Yöneticinin bu konuda paylaştığı bilgilere göre Dying Light 2’nin dünyası, selefine kıyasla tam 4 kat daha büyük olacak. İlk oyunun da küçük sayılmayacak bir haritaya sahip olduğu düşünülürse yapılan açıklama “açık dünya” severleri oldukça mutlu edecektir.

 

Dying Light 2’nin en ilginç yönlerinden birisi ise oyun içinde alacağınız kararların oyun dünyasında değişikliklere neden olacak olması. Görsel anlamda da oyuncuları tatmin edecek oyun ışın izleme teknoloji dâhil birçok güncel teknolojiye sahip olacak. Techland’in C-Engine adını verdiği ve kendi geliştirdiği oyun motoruyla yapılan oyun ile ilgili yeni paylaşımlar oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



https://wccftech.com/techland-dying-light-2-size/ Yorum Yaz
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