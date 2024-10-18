Küresel ısınmayı elmas tozları ile çözebiliriz: Nasıl mı?

- Elmas tozu küresel ısınmayı durdurabilir
- Kükürt gibi zararlı olmayacak
- Jeomühendislik kurtuluş mu?
- Yorumlar
Yayınlanan bir çalışma, her yıl stratosfere 5 milyon ton elmas tozu enjekte etmenin gezegenin sıcaklığını 1.6°C azaltabileceğini ortaya koydu. Gezegeni 1.6 derece soğutmak küresel ısınmanın en kötü sonuçlarını engellemeye yetecek bir seviye. Ancak uzmanlar, bu projenin yaklaşık 200 trilyon dolarlık maliyetiyle, geleneksel sülfür parçacıklarına dayanan yöntemlerden çok daha pahalı olacağını belirtiyor.
Elmas tozu küresel ısınmayı durdurabilir
Bu araştırma, stratosferik aerosol enjeksiyonu adı verilen bir jeomühendislik tekniği üzerinde yoğunlaşıyor. Bu yaklaşım, doğal bir süreç olan volkanizme dayanıyor. Tarih boyunca, volkanik patlamalar stratosfere milyonlarca ton kükürt dioksit salarak, Güneş ışığını geri yansıtan sülfat aerosollerinin oluşumuna neden oldu. Örneğin, 1991’deki Mount Pinatubo patlaması, gezegenin sıcaklığını birkaç yıl boyunca 0.5°C kadar düşürmüştü.
Ancak, yapay sülfür enjeksiyonlarının da pek çok iklim riski taşıdığı belirtiliyor. Sülfat aerosolleri, asit yağmurlarının başlıca bileşenlerinden biri olan sülfürik asit damlacıkları içeriyor ve ozon tabakasını inceltebiliyor. Ayrıca, stratosferik ısınmaya neden olarak, atmosferin alt katmanlarındaki iklim ve hava durumu düzenlerini de bozabiliyor. Yani gezegeni soğuturken geri döndürülemez başka hasarlara da sebebiyet verebiliyor.
Kükürt gibi zararlı olmayacak
Bununla birlikte, elmas tozunun kullanımı da bazı zorluklarla karşı karşıya. Uzmanlar, elmas tozunun maliyetinin ton başına yaklaşık 500,000 dolar olacağını ve bu durumda enjeksiyonun 2035'ten 2100'e kadar kullanılması halinde toplamda 175 trilyon dolara mal olacağını öngörüyor. Ayrıca, elmas gibi katı parçacıkların stratosfere dağıtılması, sülfür dioksit gibi gazların hızla ve büyük miktarlarda pompalanmasına göre çok daha karmaşık ve zaman alıcı bir süreç.
Jeomühendislik kurtuluş mu?
Bazı bilim insanları, jeomühendislik araştırmalarının potansiyel olumsuz etkileri nedeniyle bu alanda çalışmaların yapılmasına karşı çıkıyor. Ancak, Vattioni bu tür araştırmaların yapılmamasının, iklim krizinin ciddiyetinin göz ardı edilmesi anlamına geleceğini savunuyor. Uzmanlar, bu alanda gerçekleştirilecek araştırmaların, iklim değişikliği ile mücadeledeki rolünün önemine dikkat çekiyor.
Öte yandan jeomühendislik, gezegenin atmosferiyle bir nevi deney yapılmasını öneriyor. Henüz insanlık olarak Dünya atmosferi ve ikilimin tam olarak nasıl çalıştığını bile bilmiyor ve öngöremiyoruz. Atmosfere gazlar veya elmas tozu salmanın ne kadar süreliğine işe yarayacağı ve uzun vade etkisinin ne olacağı bilinmiyor ve bu büyük bir risk. İnsanlık, karbonsuzlaştırmanın bir tamamlayıcısı yerine bir ikamesi olarak aerosol enjeksiyonuna bağımlı hale gelirse geri dönüş imkânsız olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)