    Bill Gates iklim değişikliği konusunda ton değiştirdi: Kıyamet senaryolarına gerek yok

    Teknoloji dünyasının iklim değişikliğine dair tutumu hızla değişiyor. Daha önce bu konuda son derece karamsar olan Bill Gates, şimdi iklim değişikliği konusunda çok daha temkinli konuşuyor.

    Bill Gates İklim Değişikliği Tam Boyutta Gör
    Kısa süre öncesine kadar iklim değişikliği konusunda son derece karamsar bir tablo çizen, hatta bu konuda "İklim Felaketini Nasıl Önleriz: Mevcut Çözümler ve Yapılması Gerekenler" adlı bir kitap yazan Bill Gates, son aylarda bu konudaki duruşunu değiştirmiş gibi görünüyor. Zira Gates, artık bunun tüm insanlığın kaderini belirleyecek bir felaket olduğunu düşünmüyor.

    Bill Gates: İklim Değişikliği İnsanlığın Sonunu Getirecek Bir Kriz Olmayacak

    Kişisel blogu üzerinden yeni bir yazı yayımlayan Bill Gates, bu kez çok daha iyimser bir tablo çizerek, "İklim değişikliği ciddi sonuçlar doğuracak, özellikle de en yoksul ülkelerde yaşayan insanlar için, ancak insanlığın sonunu getirecek bir felaket olmayacak,” dedi ve ekledi: “Öngörülebilir gelecekte, insanların dünyanın büyük bir bölümünde yaşamlarını huzur içinde sürdürebileceğini ve refaha erebileceğini düşünüyorum.”

    Beyaz Saray'a Donald Trump gibi iklim değişikliğini hiçe sayan bir başkanın gelmesinin ardından Bill Gates'in söylemlerinde böylesine ciddi bir değişim yaşanması gözden kaçmadı. Nitekim gerek Amerikan basınında, gerekse bilim dünyasında Bill Gates'e tepkiler yükseliyor. Bilim dünyasından bazı isimler, iklim değişikliğinin insanlığın şu anda bir numaralı gündem olması gerektiğine vurgu yaparken, bu son açıklamaları yüzünden Bill Gates'i eleştiriyor.

    Bill Gates gibi iklim değişikliği konusunda son derece endişeli görünen ve insanları sık sık uyaran birinin, şimdi böyle bir açıklama yapıyor olması, Trump döneminde bu konuya yönelik yaklaşım ne kadar değiştiğini gözler önüne seriyor. Zira Gates bu konuda ton değiştiren tek şirket değil. Pek çok teknoloji şirketi ve otomobil üreticisi de son dönemde bu konuda ton değiştirmeye başlamış durumda. Nitekim artan veri merkezi yatırımları ve rafa kaldırılan yeşil projeler bu değişimin somut örnekleri olarak karşımızda duruyor.

