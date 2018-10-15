Bir takipçimizle Güney Kore'ye gidiyoruz | Samsung TV'lerin merkezine

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Takipçilerden gelen koşulsuz desteğe, onları da içine alan bir etkinlikle karşılık vermek şu ana kadar yapmış olduğum en keyifli proje olacak. Bir takipçimizle ben birlikte Güney Kore'ye gideceğiz.
Beni çok heyecanlandıran bir işbirliğine başlıyoruz. Şanslı bir takipçimizle Güney Kore'ye gideceğiz. Donanım Haber çatısı altında emek sarf eden bir editör olarak yıllardır hayalini kurduğum bir fikirdi, önemli bir etkinliğe takipçilerimizle birlikte katılmak. Gönlümden geçen isteyen herkesi götürmek olsa da, imkanlar sadece bir takipçimizle gerçekleştirmeye izin veriyor dolayısıyla şimdi sözü uzatmadan etkinliğin detayları ve katılımcıyı belirleyecek yarışmanın kurallarından bahsedelim;
- Samsung Türkiye Televizyon Bölümü'nün davetlisi olarak Kasım ayının ikinci haftası (10-14 Kasım) Güney Kore'ye gideceğiz. Etkinlik kapsamında QLED TV'lerin tasarımından üretimine kadar çeşitli süreçlere tanık olacak, Samsung'un geliştirdiği teknolojileri yerinde tecrübe edeceğiz. Pek tabi ki, Güney Kore'yi ve kültürünü görme şansımız da olacak.
- Donanım Haber adına ben (Erdi Özüağ) ve yarışma sonucunda jürinin seçeceği bir takipçimiz birlikte gideceğiz, oradaki atmosferi beraber tecrübe edeceğiz. Beni en çok heyecanlandıran kısmı da tam burası.
- Yarışmanın konseti şu şekilde; İsterseniz bir video inceleme tarzında, isterseniz yazarak hatta isterseniz resmederek geleceğin Samsung TV'leri nasıl olmalı, hangi özellikleri taşımalı sorusuna kendi kurgunuz ve görüşlerinizle cevap verecek ve katılmak istediğiniz içeriği, donanimhaber.com'da yayınlanan bu videonun altına yorum olarak ekleyeceksiniz. Eğer Donanım Haber üyesi değilseniz, yorum yapıp paylaşabilmeniz ve kazanmanız halinde size ulaşabilmemiz için üye olmanız gerekecek.
- Yarışmaya son katılım tarihi 25 Ekim. Ay sona ermeden önce de yarışma jürisi kazananı açıklayıp, etkinlik için hazırlıklara başlamış olacak. Kazanan katılımcının kriterleri karşılayamaması ihtimaline karşı jüri bir de yedek talihli belirleyecek. Yarışmaya katılım içerikleriniz için #donanimhaberlekoreye ve #QLEDTV taglerini de kullanabilirsiniz. Bu noktada bir hatırlatma daha yapalım. Bu video Donanım Haber'in Youtube kanalı ve sosyal medya hesaplarından da paylaşılacak ancak değerlendirmeye alınacak katılımlar, donanimhaber.com'da bu anons videosuna gelen paylaşımlar olacaktır.
Bir de genel seyahat kriterleri bulunuyor.
- Katılımcıların 18 yaşını tamamlamış olması
- Pasaport sahibi olması
- Yurtdışı seyahat engelinin bulunmaması
- Katılımcıların 18 yaşını tamamlamış olması
- Pasaport sahibi olması
- Yurtdışı seyahat engelinin bulunmaması
Kazanan takipçimizle birlikte Güney Kore'de keyifli vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Birlikte etkinliklere katılıp aynı zamanda vLOG'lar çekecek ve teknoloji dünyasının merkezi ülkelerden Güney Kore'yi tecrübe etmiş olacağız. Benim için de bir ilk olacak ve en az sizin kadar ben de çok heyecanlıyım. Umarım hayırlara vesile olur.
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1) Ben odamda farklı bir film izlerken babam odaya girdiğinde televizyon kanali 1milisaniye hızla otomatik trt 1 e geçirmeli
2) Direk torrent indirmeli ve rar açmalı :)
3) Amazon vs gibi sitelerde ki indirimleri anında bildirmeli. Mesela sepete eklediğiniz ürün şuan da 40$ indirime girdi vs.
4) Ya artık kumanda tuş vs öldü ya. Ayrica her marka smart remote denedi ama yok tutmadi. Abi su kumanda artık 1 - 2 - 3 menu vs tuşları değilde trt belgesel - Kanal D - National Geographic gibi kanal isimleri yazmali ve bu kumandada olacak bi toucpad screen ile yapılmalı.
5) Tv yaninda içine gömülü şekilde 3lu priz barındırsa ve 2 tane hdmi gömülü gelse yani kullanmadığımızda sağa sola kaldirmak yerine tv icine gomebilsek tıpkı elektrikli süpürgenin sargılı fişleri gibi.
6) Ölü pixel ekran bastırdığımızda otomatik düzelsin.
7) Birde lütfen artık televizyon ile telefon sorunsuz çalışsın. Ben samsung tv me bağlanmak için ayarlara gir bağla store gir samsung TV indir ve yapmak istemiyorum. Direk baglan iste. Galerim videom ekranim vs sorunsuz goster istediğim o senden. Oraya gir telefon bagla vs sectirme bana.
8) Son istediğim şey beni Güney Kore'ye götürmesi
#donanımhaberlegüneykoreye
#QLEDTV
Maç izlerken kendimi statta gibi hissetmem için yapay zeka ile taraftarların sesini yukseltebilen bir Samsung Televizyon.
#donanimhaberlekoreye ve #QLEDTV
- Samsung ev sinema sistemi de bu adaptörden kablosuz elektrik alabilmeli ve tüm kolonlar kablosuz olarak yayın yapabilmeli,
- Oyun konsolu gibi cihazlar da Tv sehpahasının içine veya evin herhangi bir noktasına koyubilecek ve yine kablosuz olarak TV ile tüm veriyi aktarabilecek şekilde olmalı,
- Sadece panel veya akıllı TV seçenekleri olmalı, akıllı seçeneklerde en son çıkan samsung telefonların gücünde olursa bir işe yarar hatta Note serisindeki kalem bu TV’de kullanılırsa aile ile eğlenceli vakitler geçirilebilir,
- Televizyondaki wifi köprü olarak kullanılabilmeli ki ev wifi ağı güçlendirilebilmeli,
- İçine oyun konsolu eklenebilir ama zaten bulut tabanlı konsollar yaygınlaşacağı için bu TV ye kolaylıkla konabilir,
- Ekran kartı kutuları bağlanabilir böylece daha büyük ekranda evde hem iş için hem oyun için kullanılabilir
- NAS depolama sistemi içine entegre edilebilir böylece eve gelince tüm aygıtlar otomatik olarak yedeklenebilir (pc, telefon tablet vb.) böylece tüm multimedya tüm cihazlarda istendiği şekilde oynatılabilir,
- Akıllı ev sistemleri zaten günümüzde eklenmiş durumda geliştirilebilir
Yukarıda yazdıklarım, istenirse hemen yapılabilir teknoloji bunu sağlayabilecek noktada
Daha ileri düşünürsek,
- Televizyon tavana konabilecek 4 adet projeksiyon ile hologram şeklinde yayın yapabilir tabi istenirse 3D vs gibi boyutu artırılabilir hatta küre şeklinde sanal gerçekliği yaşatabilir.
Televizyonla kalsa iyi telefonlar da tabletler de hatta teknolojik ürünlerde yerini alacaktır.
Günümüzde ise çok ince ve büyük ekranlı televizyonlar olsa da daha ne kadar genişleyecek? diye soruyorum kendime. Dünya genelini düşündüğümüzde tek odalı evler veya yaşadığımız evlerin alanları çokta geniş değildir. Daha ince bir televizyona sahip olsak bile ekran büyüdükçe taşıma ve yer kapla sorunu ortaya çıkaçaktır.Bunu ortadan kaldırabilecek ve televizyonlara yeni bir boyut kazandırabilecek geleceğin yok gibi televizyonlarıdır.
Tasarım olarak tamanen şeffaf
Boyut olarak duvara yansıtılan ekran Taşıma olarak kablo sorunu olmayan çanta büyüklüğünde
Ekran olarak görünürde olmayan
Kumanda olarak konuşmalarımızı algılayabilen özelliğiyle kumanda olmayacak
Işlevsel olarak kişiselleştirilmiş özellikler ile kişiye özel kullanım kolaylığı sağlayacaktır.
Fikirlerimi paylaşmak istedim.Güney Kore benim en büyük hayalim.Benim ilham kaynağım
#donanımhaberlegüneykoreye
#QLEDTV
İlki günümüz teknolojisinden, farklı mekânlar için düşünülen bir TV. Diğer model de ise seyir zevkine imkân tanıyor.
İlk model, Samsung Dual Screen.
Resim incelendiğinde ortamın daha verimli kullanılması amaçlanmıştır. Tek TV ile ön ve arka yüzü panel olan bu model, birçok alanı elverişli kılıyor.
Maç izlenen kafelerde, tek TV ile izlenildiğinde uzak mesafeden izleyen kişiler için keyifli olmuyor. Bu yüzden ikinci TV bu sorunu ortadan kaldırıyor. Samsung Dual Screen TV ile ortak yerlere koyulması neticesinde TV’ye olan mesafeyi daha elverişli kullanmış oluyoruz.
Kullanılacak birçok yer mevcuttur. Kafeler, Sergi Alanları, Fuaye Alanları, Otel Lobileri, Spor Salonları ve bunlara ek olarak özel şirketler, kamu kurumları ve birçok yerde kullanılacak bir TV.
Ön ve arka ekranı olan bu TV, adını Dual Screen olarak almıştır. Gelecek yılda TV marketlerde karşınızda olacaktır.
Samsung Dual Screen ön veya arka paneli aynı anda izlenildiği gibi tek taraflı olarakta izlemeye müsaittir. Bu sayede gerekli tasarruf sağlanacaktır.
Diğer model, Samsung ObliQue.
Samsung ObliQue, hem eğri hem düz olarak izleyicinin keyfine bırakılmış durumdadır.
Samsung ObliQue ile Curved izlemek isteyenler ve istemeyenler diye ikiye ayrılmayacaktır. Resimlerde görüldüğü üzere seyir zevkine göre izleyeceksiniz artık.
ObliQue, belin yan tarafında, önde ve arkada bulunan yana eğilme ve doğrulmayı sağlayan iki kas grubunun ortak adı. Eğilme ve doğrulmayı sağladığı için ismini burdan almıştır Samsung ObliQue.
Samsung Dual Screen gibi gelecek yıl TV marketlerde yerini alacaktır. Gerekli konfigüre (Qled, 4k Çözünürlük, Smart TV, Yeterli Giriş ve Çıkış bağlantı noktaları, Kablosuz bağlantı, Jbl'nin ses kalitesi) ile marketlerdeki yerini bekliyor olacak.
Başarılar.
#donanimhaberlekoreye
#QLEDTV
Dip Not: Resim çalışmaları Photoshop ile yapılmıştır.
Lâkin yazılım konusu biraz daha zor ve çetrefilli olan kısım ve Samsung Ar-Ge yatırımlarını daha çok yazılım departmanına yapması gerekir. Mesela ilerki yıllarda Apple ın Tv pazarına girme olasılığına karşı bilgisayar telefon ve tabletle çalışama imkanı sunan stabil bir Tv yazılımı geliştirilirse Apple karşı bir kalkan oluşturabilir dolayısıyla olası pazar kayıplarının da önüne geçebilir. Saygılar.