Bir takipçimizle Güney Kore'ye gidiyoruz | Samsung TV'lerin merkezine

Takipçilerden gelen koşulsuz desteğe, onları da içine alan bir etkinlikle karşılık vermek şu ana kadar yapmış olduğum en keyifli proje olacak. Bir takipçimizle ben birlikte Güney Kore'ye gideceğiz.

Beni çok heyecanlandıran bir işbirliğine başlıyoruz. Şanslı bir takipçimizle Güney Kore'ye gideceğiz. Donanım Haber çatısı altında emek sarf eden bir editör olarak yıllardır hayalini kurduğum bir fikirdi, önemli bir etkinliğe takipçilerimizle birlikte katılmak. Gönlümden geçen isteyen herkesi götürmek olsa da, imkanlar sadece bir takipçimizle gerçekleştirmeye izin veriyor dolayısıyla şimdi sözü uzatmadan etkinliğin detayları ve katılımcıyı belirleyecek yarışmanın kurallarından bahsedelim;

- Samsung Türkiye Televizyon Bölümü'nün davetlisi olarak Kasım ayının ikinci haftası (10-14 Kasım) Güney Kore'ye gideceğiz. Etkinlik kapsamında QLED TV'lerin tasarımından üretimine kadar çeşitli süreçlere tanık olacak, Samsung'un geliştirdiği teknolojileri yerinde tecrübe edeceğiz. Pek tabi ki, Güney Kore'yi ve kültürünü görme şansımız da olacak.

- Donanım Haber adına ben (Erdi Özüağ) ve yarışma sonucunda jürinin seçeceği bir takipçimiz birlikte gideceğiz, oradaki atmosferi beraber tecrübe edeceğiz. Beni en çok heyecanlandıran kısmı da tam burası.

- Yarışmanın konseti şu şekilde; İsterseniz bir video inceleme tarzında, isterseniz yazarak hatta isterseniz resmederek geleceğin Samsung TV'leri nasıl olmalı, hangi özellikleri taşımalı sorusuna kendi kurgunuz ve görüşlerinizle cevap verecek ve katılmak istediğiniz içeriği, donanimhaber.com'da yayınlanan bu videonun altına yorum olarak ekleyeceksiniz. Eğer Donanım Haber üyesi değilseniz, yorum yapıp paylaşabilmeniz ve kazanmanız halinde size ulaşabilmemiz için üye olmanız gerekecek.

- Yarışmaya son katılım tarihi 25 Ekim. Ay sona ermeden önce de yarışma jürisi kazananı açıklayıp, etkinlik için hazırlıklara başlamış olacak. Kazanan katılımcının kriterleri karşılayamaması ihtimaline karşı jüri bir de yedek talihli belirleyecek. Yarışmaya katılım içerikleriniz için #donanimhaberlekoreye ve #QLEDTV taglerini de kullanabilirsiniz. Bu noktada bir hatırlatma daha yapalım. Bu video Donanım Haber'in Youtube kanalı ve sosyal medya hesaplarından da paylaşılacak ancak değerlendirmeye alınacak katılımlar, donanimhaber.com'da bu anons videosuna gelen paylaşımlar olacaktır.

Bir de genel seyahat kriterleri bulunuyor.



- Katılımcıların 18 yaşını tamamlamış olması

- Pasaport sahibi olması

- Yurtdışı seyahat engelinin bulunmaması

Kazanan takipçimizle birlikte Güney Kore'de keyifli vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Birlikte etkinliklere katılıp aynı zamanda vLOG'lar çekecek ve teknoloji dünyasının merkezi ülkelerden Güney Kore'yi tecrübe etmiş olacağız. Benim için de bir ilk olacak ve en az sizin kadar ben de çok heyecanlıyım. Umarım hayırlara vesile olur.