Bisiklet üzerinde müzik dinlemek isteyen kullanıcılara özel NYNE NB-200 hoparlör satışa çıktı





Bisiklet üzerinde müzik dinlemek için özel olarak geliştirilmiş kablosuz bir hoparlör olan NYNE NB-200, kullanıcıların her zaman müzik dinlemesine yardımcı oluyor.

Bisikletlerin gidonları üzerine ya da istenilen her türlü yüzeye takılabilir bir yapıda hazırlanmış olan hoparlör, 5.7x2.9x3.4 inç boyutlara ve şık bir tasarıma sahip. Bluetooth teknolojisine sahip olan hoparlör, kablosuz olarak müzik çalarlar ya da akıllı cihazlar ile çalışabiliyor ve üzerindeki mikrofon yardımıyla hareket halinde telefon görüşmeleri yapmak mümkün hale geliyor. Metal ve plastik malzemeden üretilmiş olan NYNE NB-200, özel sürücüler sayesinde yüksek ses kalitesi verebiliyor ve ayrıca üzerindeki kısa yol tuşları ile kullanıcılara kolay ve hızlı bir kullanım vaat ediyor.

Dahili olarak gelen şarj edilebilir batarya ile çalışan NYNE NB-200, 5 saat kesintisiz müzik ya da konuşma sağlarken, 100$ fiyat etiketi ile Amazon ya da Urban Outfitters sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.urbanoutfitters.com/urban/catalog/productdetail.jsp?id=27163047

http://www.urbanoutfitters.com/urban/catalog/productdetail.jsp?id=27163047