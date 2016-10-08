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BitTorrent Now'da deprem: İki CEO da işten kovuldu

BitTorrent’in birkaç ay önce büyük umutlarla hayata geçirdiği yeni medya servisi BitTorrent Now’da işler yolunda gitmiyor. İki CEO’nun görevine son veren yöneticiler prodüksiyon stüdyosunu da kapattı.
2 yıl
2,6b
1
12
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yaklaşık 6 ay önce yayın hayatına başlayan BitTorrent Now, bağımsız sanatçıların video ve müziklerinin yayınlandığı, ücretli içerik ve reklam üzerinden kazanç elde edebilen yeni nesil bir girişim niteliği taşıyor.
Büyük umutlarla piyasaya açılan ve sektöre farklı bir soluk getirmesi düşünülen BitTorrent Now’da işlerin aslında hiç de sanıldığı gibi yürümediği ortaya çıktı. Gerçekleştirilen yatırımların karşılığının alınamaması, harcamaların giderek artması ve buna bağlı olarak hedeflerin oldukça gerisinde kalınması yöneticileri harekete geçirdi.

CEO'lar kovuldu, stüdyonun kapısına kilit vuruldu

Değişim için düğmeye basan BitTorrent kurucusu Bram Cohen gönderdiği e-posta ile nisan ayında eş CEO’lar olarak göreve başlayan Jeremy Johnson ve Robert Delamar’ın işten çıkarıldığını, yerine ise finans departmanının başındaki isim Dipak Joshi’nin getirildiğini bildirdi.
Üstelik Los Angles’taki prodüksiyon stüdyosunu da kapatan Cohen’in BitTorrent Now projesinde kepenkleri indirdiği belirtiliyor. Kulislerde konuşulanlara göre CEO'ların yanı sıra henüz sayısı tam olarak bilinmeyen bir grup çalışanın işine de son verildiği ifade ediliyor. Tamamen kapatılacağı söylenen servisin geleceğini ise zaman gösterecek.

http://variety.com/2016/digital/news/bittorrent-fires-ceos-closes-los-angeles-studio-exclusive-1201880391/ Yorum Yaz
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Virinom 2 yıl en beğenilen michael01
michael01

Torrent programın ücretli içerik çıkartması da ayrı bir kafa.

Torrent'i korsanla bağdaştırmak da ayrı bir kafa.
michael01Torrent programın ücretli içerik çıkartması da ayrı bir kafa.Torrent'i korsanla bağdaştırmak da ayrı bir kafa....
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1 Yanıt Yanıtla +40
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michael01 2 yıl Virinom
Torretin korsan dışında kullanım oranı kaç acaba?
Torrenti kaç kere para ile aldığınız bir şeyi indirmek için kullandınız?
2 Yanıt Yanıtla +17
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Virinom 2 yıl michael01
michael01

Torretin korsan dışında kullanım oranı kaç acaba?
Torrenti kaç kere para ile aldığınız bir şeyi indirmek için kullandınız?

Yine aynı kafa devam ediyor.
Para vermediğiniz her şey korsan olmuyor. İnternet ücretsiz içerik dolu. Kar amacı gütmeden ücretsiz içerik paylaşmak isteyenlere 0 maliyetle bu imkanı sunması bile ne kadar faydalı olduğunu gösterir.
Yapısı gereği Torrent'in korsan kullanım oranını asla hesaplayamazsın.
michael01Torretin korsan dışında kullanım oranı kaç acaba?Torrenti kaç kere para ile aldığınız bir şeyi indirmek için kullandınız?...
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Yanıtla +11
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SEO-Uzmanı 2 yıl
internetin şu an için ulaşabileceği tek ütopik nokta ;
sabit iplerden bağımsız sansürsüz medya ve yayıncılık anlayışı !
arap-baharının temelleri sosyal medya üzerinde gerçekleşti
her şey bireysel bir eylemin toplumsal eş güdümüyle ortaya çıkmıştı !
ama bu model uzak-doğu ülkelerinde işe yaramıyor,
çünkü her toplumun kendine ait bir dinamikleri ve algı yorum hareketlilik
etkiye-tepkisi farklı farklı !
bittorrent yerine göre yerel bir TV kanalının çok üzerinde bir reklam geliri söz konusu olduğu ortada ! anlaşılan o ki ; şu an için internetin son iletişim devrimi olacak olan , tam bağımsız medya kanal oluşturma süreci çok ince hesaplarla geliştirilmeye devam ediyor !
1 Yanıt Yanıtla +1
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umut_baris 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

internetin şu an için ulaşabileceği tek ütopik nokta ;
sabit iplerden bağımsız sansürsüz medya ve yayıncılık anlayışı !

arap-baharının temelleri sosyal medya üzerinde gerçekleşti
her şey bireysel bir eylemin toplumsal eş güdümüyle ortaya çıkmıştı !

ama bu model uzak-doğu ülkelerinde işe yaramıyor,
çünkü her toplumun kendine ait bir dinamikleri ve algı yorum hareketlilik
etkiye-tepkisi farklı farklı !

bittorrent yerine göre yerel bir TV kanalının çok üzerinde bir reklam geliri söz konusu olduğu ortada ! anlaşılan o ki ; şu an için internetin son iletişim devrimi olacak olan , tam bağımsız medya kanal oluşturma süreci çok ince hesaplarla geliştirilmeye devam ediyor !

Arap baharı dediğin şey petrole el koymak için taraflar yaratılması ve bir takım paralı askerlerin çatışma çıkarmasıyla başladı.

Ha bu sosyal medyada başlamış olabilir, ama yine de bunu belirtmek lazım.

Bazıları gerçekten bahar olduğunu falan zannediyor da.



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acbold 2 yıl
P2P sistemler ne olduğu bilinmeden korsan içerikler için kullanıldığından. Ve ülkemiz upload hızı konusunda dünyanın son sıralarında yer aldığından dolayı kişisel paylaşım ihtiyaçlarının zamanla cd/dvd/usb/hdd/ gibi depolama araçlarıyla ve son olarak drive ile kullandığımız için bire bir paylaşımlarda kullanılması gereken en ideal yolları bilmiyoruz.
*
Bu tabi ki kişisel paylaşımlarda oluşan durum. Kar amacı gütmeyen ya da kısmi ücretlendirmelerle çalışan sistemlerde p2p bağlantılar hem bant genişliğini azalttığı için maliyeti azaltacak hemde kullanıcılar için hız/zaman limitlerine takılmayacaktır.
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michael01 2 yıl
Torrent programın ücretli içerik çıkartması da ayrı bir kafa.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Virinom 2 yıl michael01
michael01

Torrent programın ücretli içerik çıkartması da ayrı bir kafa.

Torrent'i korsanla bağdaştırmak da ayrı bir kafa.
1 Yanıt Yanıtla +40
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