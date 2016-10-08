BitTorrent Now'da deprem: İki CEO da işten kovuldu

Yaklaşık 6 ay önce yayın hayatına başlayan BitTorrent Now, bağımsız sanatçıların video ve müziklerinin yayınlandığı, ücretli içerik ve reklam üzerinden kazanç elde edebilen yeni nesil bir girişim niteliği taşıyor.

Büyük umutlarla piyasaya açılan ve sektöre farklı bir soluk getirmesi düşünülen BitTorrent Now’da işlerin aslında hiç de sanıldığı gibi yürümediği ortaya çıktı. Gerçekleştirilen yatırımların karşılığının alınamaması, harcamaların giderek artması ve buna bağlı olarak hedeflerin oldukça gerisinde kalınması yöneticileri harekete geçirdi.

CEO'lar kovuldu, stüdyonun kapısına kilit vuruldu

Değişim için düğmeye basan BitTorrent kurucusu Bram Cohen gönderdiği e-posta ile nisan ayında eş CEO’lar olarak göreve başlayan Jeremy Johnson ve Robert Delamar’ın işten çıkarıldığını, yerine ise finans departmanının başındaki isim Dipak Joshi’nin getirildiğini bildirdi.

Üstelik Los Angles’taki prodüksiyon stüdyosunu da kapatan Cohen’in BitTorrent Now projesinde kepenkleri indirdiği belirtiliyor. Kulislerde konuşulanlara göre CEO'ların yanı sıra henüz sayısı tam olarak bilinmeyen bir grup çalışanın işine de son verildiği ifade ediliyor. Tamamen kapatılacağı söylenen servisin geleceğini ise zaman gösterecek.

http://variety.com/2016/digital/news/bittorrent-fires-ceos-closes-los-angeles-studio-exclusive-1201880391/